«Участник «Дюны» засадил себе крючок в бедро»: В День рыбака Лещенко, Чадов и Лоза поделились байками об улове
12 июля Россия празднует День рыбака — один из самых мужских праздников страны. В связи с чем в эфире Радио «Комсомольская правда» (97,2 FM) заядлые рыбаки из мира творческой и политической среды поделились воспоминаниями и свежими впечатлениями о самой крутой рыбалке.
Андрей ЧадовФото: Михаил ФРОЛОВ
Андрей Чадов, актер:
- Помню еще с детства: Урал – река бурная, по весне паводки, вода выходит из берегов и заливает все на 14 километров по правую сторону берега; помню, как топило дачи по самые крыши, а потом, когда вода сходит, в каждом овраге, в каждой яме остается вода, и вот мы бегали мальчишками и руками прямо собирали рыбу. Я сейчас живу на Верхней Волге и поэтому рыбачим на Волге. Кого ловим? Лещ.
Виктор БычковФото: кадр из фильма
Виктор Бычков, актер:
- В рыбалке нет возрастного ценза. От рождения и до финала человек ловит. Не получается? Все равно ловит. Это отдохновение, это радость, это встреча с природой, это все лучшие эмоции. А если еще и что-то поймал, то это рассказы на всю жизнь. И даже лежа на смертном одре, человек будет рассказывать – вот ухожу, ребята, а такой рыбы вы-то и не поймаете. То есть, это прижизненный памятник самому себе за то, что ты любишь природу.
Лев Лещенко, певец:
- Месяц назад был на Волге, отдыхал, и там замечательное озеро и река. Да, удачно порыбачил, поймал зеркального карпа килограммов на пять. Но рыбаки же склонны преувеличивать – может, у меня не пять килограммов было, а там четыре, но хочется говорить всегда больше. Я рыбака одного знал, он врал все время: руками разводил, показывая размер рыбы. И ребята один раз сказали – а свяжите ему руки… ну как, Вась, спрашивают, какую рыбу поймал? А он и говорит: «Ну, за размер не ручаюсь, но глаз вот такой!» И показал два скрещенных кулака.
Юрий ЛозаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Юрий Лоза, певец:
- Когда я был маленьким, однажды отец взял на рыбалку. Я забросил удочку и выдернул карася за пузо — случайно. Мне стало настолько жалко его, что с тех пор больше никогда в жизни удочки в руки не брал.
Иосиф ПригожинФото: Борис КУДРЯВОВ
Иосиф Пригожин, продюсер:
- Больше всего я люблю рыбалку, когда ты поймал и пожарил. Вот это кайф! В разное время было по-разному, но вот один раз поймали мы 15-килограммового осетра в Астрахани. Классно было!
Сергей МироновФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Сергей Миронов, лидер партии «Справедливая Россия»:
- Когда я работал в Совете Федерации, у меня была летняя командировка на Дальний Восток, и там была рыбалка на Чукотке. Водится в тех местах замечательная рыба – кижуч. Я ее никогда не видел, меня поставили на берегу, а со мной был оператор с видеокамерой. Забрасываю блесну — и был уверен, что это зацеп, за какое-то бревно зацепился. А потом вдруг понял, что бревно движется — рыбина! И я тащил, наверное, минут пять, боролся с ней. И, когда вытащил, говорил всякие слова, чтобы ее все-таки поймать, потому что чувствовал, что сейчас сойдет с блесны. Достал — держу в руках и вдруг понимаю, что все это время оператор меня снимал. Я ошашело смотрю на него и говорю: «Значит, так: звук выключить, эмоции оставить!» Конечно, там была не очень нормативная лексика, рыбацкая. Так что так! Всех поздравляю с Днем рыбака! Это круто!
Мария АроноваФото: кадр из фильма
Мария Аронова, народная артистка РФ:
- Из самых запоминающихся рыбалок была в детстве у меня с отцом, когда мы с ним очень долго готовились. Есть озеро, которое когда-то было очень многорыбное, разнообразное, можно было и карасиков половить, и лещиков, но люди совершили ошибку – каким-то образом туда попали бычки. Это страшное дело. Они съедают все и всех. Озеро превратилось в абсолютно бычковое жилье. Мне, например, очень нравилось там рыбачить на отвес. А еще мы рыбачили с яхты, когда приезжали на гастроли во Владивосток — ловили камбалу. Я и спиннинговую рыбалку люблю, но больше всего мне нравится спокойная рыбалка. Когда уж совсем скучать начинаем, едем на ВДНХ, на форелевую речку, снимаем там домик и рыбачим.
Елена ВоробейФото: Борис КУДРЯВОВ
Елена Воробей, юмористка:
- Легко могу и червя нанизать, и в опарыше разбираюсь не хуже любого опытного рыбака, и в мотыле, и в различных видах наживки, и даже однажды мы вели практически хирургическую работу с Виктором Рыбиным и Наташей Сенчуковой — были на вечерней рыбалке, когда один из участников «Дюны» засадил себе крючок в бедро. Была кровь и люди боялись вытащить, а мы с Виктором вели спасательную операцию. Спасли человека, можно сказать! Он боялся и до рыбы дотронуться, и до крючка, и насадить живца на этот крючок, и в результате сам себя поймал.
А в 50 километрах от Майами я поймала небольшого тунца и кингфиш – рыба так называется.
Сергей ЖуковФото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ
Сергей Жуков, певец:
- В моем родном городке Димитровграде есть чудесная река Черемшана. И мы, безусловно, счастливы выбраться туда, посидеть с удочками, сходить на зимнюю рыбалку. Иногда с Игорем Акинфеевым (бывший вратарь сборной России по футболу) вырываемся в Астрахань или Карелию, чтобы ощутить по-настоящему нормальную, человеческую рыбалку — дикую. Насладиться и природой, и спокойствием. Я беру 10-летнего сынишку и учу его: азартно пытаемся выловить что-то. Это очень сближает, хорошая семейная традиция.
Руслан Нигматуллин, диджей, бывший вратарь «Локомотива»:
- Рыбалкой увлекся еще в детстве. Чем становился старше, тем мастерство, наверное, росло. Когда играл в «Локомотиве» и сборной, обязательно перед играми брал удочки и выбирался на близлежащий водоем. Нервы в порядок приводил — и отличная подготовка к матчам. Сейчас обычно ловлю или в Подмосковье, или в Новгородской области. Однажды поймали с Дмитрием Лоськовым, бывшим полузащитником «Локомотива», огромного карпа на 16 килограммов. Приготовили на базе клуба.
Эрнест Орлов, замдиректора по науке Государственного музея истории российской литературы им. Даля
- Редактору журнала «Осколки» Антон Павлович Чехов сообщал: «Писать фельетон в то время, когда можно ловить рыбу и шляться, ужасно тяжело. А вот рыба ловится великолепно. Река находится перед моими окнами, в 20 шагах – лови, сколько влезет – и удами, и вершами, и жерлицами». Современники вспоминали, что он ловил рыбу и отпускал, ловил и отпускал. Видимо, это элемент творческого процесса: возможность подумать. Вероятно, в это время и складывались воедино сюжеты некоторых чеховских произведений.
ИСТОЧНИК KP.RU