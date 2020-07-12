«Участник «Дюны» засадил себе крючок в бедро»: В День рыбака Лещенко, Чадов и Лоза поделились байками об улове

12 июля Россия празднует День рыбака — один из самых мужских праздников страны. В связи с чем в эфире Радио «Комсомольская правда» (97,2 FM) заядлые рыбаки из мира творческой и политической среды поделились воспоминаниями и свежими впечатлениями о самой крутой рыбалке.

Андрей ЧадовФото: Михаил ФРОЛОВ

Андрей Чадов, актер:

- Помню еще с детства: Урал – река бурная, по весне паводки, вода выходит из берегов и заливает все на 14 километров по правую сторону берега; помню, как топило дачи по самые крыши, а потом, когда вода сходит, в каждом овраге, в каждой яме остается вода, и вот мы бегали мальчишками и руками прямо собирали рыбу. Я сейчас живу на Верхней Волге и поэтому рыбачим на Волге. Кого ловим? Лещ.

Виктор БычковФото: кадр из фильма

Виктор Бычков, актер:

- В рыбалке нет возрастного ценза. От рождения и до финала человек ловит. Не получается? Все равно ловит. Это отдохновение, это радость, это встреча с природой, это все лучшие эмоции. А если еще и что-то поймал, то это рассказы на всю жизнь. И даже лежа на смертном одре, человек будет рассказывать – вот ухожу, ребята, а такой рыбы вы-то и не поймаете. То есть, это прижизненный памятник самому себе за то, что ты любишь природу.

Лев Лещенко, певец:

- Месяц назад был на Волге, отдыхал, и там замечательное озеро и река. Да, удачно порыбачил, поймал зеркального карпа килограммов на пять. Но рыбаки же склонны преувеличивать – может, у меня не пять килограммов было, а там четыре, но хочется говорить всегда больше. Я рыбака одного знал, он врал все время: руками разводил, показывая размер рыбы. И ребята один раз сказали – а свяжите ему руки… ну как, Вась, спрашивают, какую рыбу поймал? А он и говорит: «Ну, за размер не ручаюсь, но глаз вот такой!» И показал два скрещенных кулака.

Юрий ЛозаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Юрий Лоза, певец:

- Когда я был маленьким, однажды отец взял на рыбалку. Я забросил удочку и выдернул карася за пузо — случайно. Мне стало настолько жалко его, что с тех пор больше никогда в жизни удочки в руки не брал.

Иосиф ПригожинФото: Борис КУДРЯВОВ

Иосиф Пригожин, продюсер:

- Больше всего я люблю рыбалку, когда ты поймал и пожарил. Вот это кайф! В разное время было по-разному, но вот один раз поймали мы 15-килограммового осетра в Астрахани. Классно было!

Сергей МироновФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сергей Миронов, лидер партии «Справедливая Россия»:

- Когда я работал в Совете Федерации, у меня была летняя командировка на Дальний Восток, и там была рыбалка на Чукотке. Водится в тех местах замечательная рыба – кижуч. Я ее никогда не видел, меня поставили на берегу, а со мной был оператор с видеокамерой. Забрасываю блесну — и был уверен, что это зацеп, за какое-то бревно зацепился. А потом вдруг понял, что бревно движется — рыбина! И я тащил, наверное, минут пять, боролся с ней. И, когда вытащил, говорил всякие слова, чтобы ее все-таки поймать, потому что чувствовал, что сейчас сойдет с блесны. Достал — держу в руках и вдруг понимаю, что все это время оператор меня снимал. Я ошашело смотрю на него и говорю: «Значит, так: звук выключить, эмоции оставить!» Конечно, там была не очень нормативная лексика, рыбацкая. Так что так! Всех поздравляю с Днем рыбака! Это круто!

Мария АроноваФото: кадр из фильма

Мария Аронова, народная артистка РФ:

- Из самых запоминающихся рыбалок была в детстве у меня с отцом, когда мы с ним очень долго готовились. Есть озеро, которое когда-то было очень многорыбное, разнообразное, можно было и карасиков половить, и лещиков, но люди совершили ошибку – каким-то образом туда попали бычки. Это страшное дело. Они съедают все и всех. Озеро превратилось в абсолютно бычковое жилье. Мне, например, очень нравилось там рыбачить на отвес. А еще мы рыбачили с яхты, когда приезжали на гастроли во Владивосток — ловили камбалу. Я и спиннинговую рыбалку люблю, но больше всего мне нравится спокойная рыбалка. Когда уж совсем скучать начинаем, едем на ВДНХ, на форелевую речку, снимаем там домик и рыбачим.

Елена ВоробейФото: Борис КУДРЯВОВ

Елена Воробей, юмористка:

- Легко могу и червя нанизать, и в опарыше разбираюсь не хуже любого опытного рыбака, и в мотыле, и в различных видах наживки, и даже однажды мы вели практически хирургическую работу с Виктором Рыбиным и Наташей Сенчуковой — были на вечерней рыбалке, когда один из участников «Дюны» засадил себе крючок в бедро. Была кровь и люди боялись вытащить, а мы с Виктором вели спасательную операцию. Спасли человека, можно сказать! Он боялся и до рыбы дотронуться, и до крючка, и насадить живца на этот крючок, и в результате сам себя поймал.

А в 50 километрах от Майами я поймала небольшого тунца и кингфиш – рыба так называется.

Сергей Жуков, певец:

- В моем родном городке Димитровграде есть чудесная река Черемшана. И мы, безусловно, счастливы выбраться туда, посидеть с удочками, сходить на зимнюю рыбалку. Иногда с Игорем Акинфеевым (бывший вратарь сборной России по футболу) вырываемся в Астрахань или Карелию, чтобы ощутить по-настоящему нормальную, человеческую рыбалку — дикую. Насладиться и природой, и спокойствием. Я беру 10-летнего сынишку и учу его: азартно пытаемся выловить что-то. Это очень сближает, хорошая семейная традиция.

ruslan_nigmatullin Все самое невероятное начинается с нас самих. Мир полон изящного волшебства! Достаточно лишь наи ти внутри себя точки соприкосновения с прекрасным. Уже нашли?

Руслан Нигматуллин, диджей, бывший вратарь «Локомотива»:

- Рыбалкой увлекся еще в детстве. Чем становился старше, тем мастерство, наверное, росло. Когда играл в «Локомотиве» и сборной, обязательно перед играми брал удочки и выбирался на близлежащий водоем. Нервы в порядок приводил — и отличная подготовка к матчам. Сейчас обычно ловлю или в Подмосковье, или в Новгородской области. Однажды поймали с Дмитрием Лоськовым, бывшим полузащитником «Локомотива», огромного карпа на 16 килограммов. Приготовили на базе клуба.

ernevskiy Прекрасным солнечным Орловским утром чищу себя под Иваном Сергеевичем

Эрнест Орлов, замдиректора по науке Государственного музея истории российской литературы им. Даля

- Редактору журнала «Осколки» Антон Павлович Чехов сообщал: «Писать фельетон в то время, когда можно ловить рыбу и шляться, ужасно тяжело. А вот рыба ловится великолепно. Река находится перед моими окнами, в 20 шагах – лови, сколько влезет – и удами, и вершами, и жерлицами». Современники вспоминали, что он ловил рыбу и отпускал, ловил и отпускал. Видимо, это элемент творческого процесса: возможность подумать. Вероятно, в это время и складывались воедино сюжеты некоторых чеховских произведений.