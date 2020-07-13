2020-07-12T22:20:04+03:00
История современности

Гений во всем

15 июля 1916 года ушел из жизни великий ученый, лауреат Нобелевской премии Илья Мечников
Леонид РЕПИНобозреватель отдела специальных корреспондентов
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Илья Мечников.Илья Мечников.Фото: ru.wikipedia.org
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Он из тех, кто еще и в детстве явно обозначил круг своих интересов. Сверстники гоняли собак и кошек, сломя голову носились, играя в лапту или расшибая вдребезги «городки», а этот мальчик, всегда серьезный и какой-то очень уж неторопливый не по годам, разглядывал всякую живую тварь, коих насобирал целые коллекции, - насекомые, лягушки, рыбы. Попутно не оставлял без внимания цветы, листья. Первые 10 с лишним лет мальчик жил в деревне, в имении отца, отставного гвардейского офицера, посмеивавшегося над увлечениями сына.

В гимназию Илья поступил в 11 лет, сразу во второй класс. А с шестого класса сам записался на лекции университетских профессоров и принялся изучать строение и жизнь пресноводных инфузорий. В 17 лет написал научную статью, обобщающую юношеские наблюдения над микроскопическими животными. Эту работу напечатал серьезный научный журнал Московского общества испытателей природы. В студентах публикует несколько серьезных научных работ. В 19 лет Мечников окончил университет.

Три года работы в лабораториях крупных европейских ученых, и с Александром Ковалевским в особенности: вместе с маститым ученым Мечников стал основоположником сравнительной и эволюционной эмбриологии.

Награды одна за другой, и уже в 23 года он становится доцентом Петербургского университета. Вскоре соискал степень доктора, подтверждая свои теоретические исследования целым рядом великолепных опытов.

Слово «иммунитет» в ходу тогда еще не было, но уже в 1883 году Мечников на съезде ученых и врачей в Одессе сделал сообщение о защитных свойствах организмов - распахнув дверь в новую, неизведанную область науки. И сам шагнул в эту дверь, сосредоточившись на изучении воспалительных процессов, инфекционных заболеваний и их возбудителей. Он словно бы предвидел все те напасти, обрушившиеся на человечество, - пожирающие людей эпидемии с планетарным охватом, которые мы называем пандемиями.

Как же восстали корифеи мировой биологии против его фагоцитарной теории, приподнимавшей тяжелый занавес неизвестности и вникающей в скрытые и неведомые прежде процессы, идущие в живых организмах… Он погрузился в изучение того, как происходит разрушение, захват и поглощение чужеродных клеток и частиц особыми клетками - фагоцитами. И всего того, что происходит в этом процессе далее. Он схлестнулся в научном споре с самим Робертом Кохом! Который никак не желал принимать фагоцитарную теорию. А теперь она составляет основу учения об иммунитете.

В 1908 году за исследования по иммунитету нашему великому соотечественнику Илье Мечникову (вместе с Паулем Эрлихом) вручают Нобелевскую премию.

Шла Первая мировая война, но именно в те дни в Париже состоялось чествование Мечникова в день его 70-летия. Произносили всякие высокие слова, отмечая редкий самобытный талант. И как же метко сказал знаменитый французский ученый Эмиль Ру: «Оставаясь русским, вы заключили с институтом (Л. Пастера) франко-русский союз задолго до того, как мысль о нем возникла у дипломатов».

Илья Ильич ушел из жизни в Париже. Прах его покоится в библиотеке Пастеровского института. А мы храним благодарную и гордую память о нем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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