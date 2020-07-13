Историк Алексей Исаев: Москва трижды отдавала Вильнюс Литве. Там это стараются «забыть»

С 1920 по 1944 наша страна не раз протягивала руку помощи литовцам. Что им стоит напомнить — об этом «КП» рассказал кандидат исторический наук Алексей Исаев.

ПОЛЯКИ ДАВИЛИ

- После Первой мировой войны что творилось в Виленском крае (юге нынешней Литвы)?

- Немцы в декабре 1918-го ушли, пришли поляки. Тогда мир снова стал перекраиваться. И в Варшаве витала в воздухе идея восстановить ту «великую Польшу», которая господствовала в 17-18 веках в Восточной Европе. В том числе с Вильнюсом и Львовом в своем составе.

- Советская Россия на эти земли не претендовала?

- Нет. Москва хотела, чтобы на западных границах были дружественные ей государства. И в июле 1920 года был подписан договор между РСФСР и Литвой. Там определили границы и успели в августе передать Вильно Литве. Но в октябре, когда договор должен был вступить в силу, в Вильно пришли поляки, подняли там мятеж. После наших военных неудач под Варшавой, Советская Россия не обладала большими возможностями этому противостоять. Вмешались страны Антанты, победители в Первой мировой. И именно они санкционировали передачу Вильнюса Польше. Москва была вынуждена на это лишь смотреть.

СОВЕТЫ ПОМОГАЛИ

- До 1939-го СССР в спорных вопросах был скорее на стороне Литвы, а не Польши?

- Напрямую в конфликтах между Литвой и Польшей СССР не участвовал, но дипломатически литовцев поддерживал. А история Вильнюса сделала свой новый поворот, когда 1 сентября Германия напала на Польшу. 17 сентября на территорию восточной Польши вошла уже Красная Армия. В этот момент Вильно мог оказаться под контролем… Белорусской ССР! У современных белорусских историков даже есть возмущение, что сколько-то дней Вильнюс фактически находился в составе Белоруссии, но потом Москвою был «коварно отдан Литве». Однако это осень 1939 –го - о вхождении Прибалтики в состав СССР речь еще не шла. Речь шла о возвращении Литве Вильно и Виленского края. О восстановлении справедливости.

- СССР передал Вильнюс Литве без каких-то условий?

- Да, за исключением символического присутствия советских баз. Это был дружественный жест. Есть фото осени 1939 года - литовские пограничники пилят погранстолбы с Польшей. Уничтожая ту границу, которая образовалась в результате мятежа 1920-го. И занимают территорию, в которой Вильнюс должен был быть столицей. Так осенью 1939-го Литва с нашей помощью вернула Виленскую область. А летом 1941-го при вторжении Гитлера опять ее потеряла.

РЕЙХ ИСПОЛЬЗОВАЛ

- Известны планы Гитлера на Литву – использовать местных националистов против Красной армии, а потом?

- В Литве были формирования националистов, которые приветствовали приход немцев. Но долгосрочные планы Гитлера не предусматривали Литвы как государства. Использовал и выбросил. Предполагалось, что с этих территорий коренное население будет вытеснено на Восток. А край — колонизируют немцы.

- Литовцы успели повоевать за Гитлера?

- Антикоммунистические настроения в Литве немцами использовались. Но Литва отличалась от других республик Прибалтики. Они были соседями Восточной Пруссии. И когда немцы вынудили литовцев отдать Клайпеду (Мемель), о большой дружбе уже не было речи. Да, немцы вовлекали литовцев в управление территориями. Но не надо путать Литву с теми государствами, которые активно поставляли добровольцев Рейху.

РЕПЕТИЦИЯ ВАРШАВЫ

- Польская националистическая Армия Крайовы даже пыталась отбить у немцев Вильнюс до прихода Красной армии. Это была авантюра, как и Варшавское восстание?

- Вильнюс и Львов — первые попытки провернуть схему, которую Армия Крайовы позже хотела воспроизвести в Варшаве. Идея - захватить город в момент, когда немцы уже готовы уйти, а Красная армия еще не пришла. И декларировать … восстановление Польской республики, управляемой «правительством в изгнании» из Лондона. Но в населении Вильнюса и вокруг него поляков было меньшинство.

В марте 1944-го в Германии был выпущен приказ о городах-крепостях. И Вильнюс был объявлен такой крепостью. Его укрепляли с расчетом на оборону в окружении.

- И что поляки?

- Польской Армии Крайовой город оказался не по зубам. Когда войска нашего 3-го Белорусского фронта подошли к Вильнюсу, отряды поляков, до 5 тысяч человек, попытались взять его штурмом. Это обернулось кровавым провалом. У них не то что артиллерии или бронетехники не было - даже стрелковое оружие не у всех бойцов. Но печальный опыт Вильнюса их ничему не научил. В Варшаве было то же самое.

ЧЕРНЯХОВСКИЙ ПОБЕДИЛ

- И тут подошли наши?

- Да. Когда в первые часы штурма Вильнюса немцы стали жечь наши танки на узких улицах, командующий 3-м Белорусским фронтом генерал Иван Черняховский вывел бронетехнику. Она обеспечила окружение Вильнюса и наступление на запад. Город штурмовала уже пехота. Штурм начался 7 июля и завершился 13-го. При том, что немецкий гарнизон получал подкрепление. В том числе парашютистами. Допросы пленных выявили в городе 14 соединений! Засевшие в Вильнюсе надеялись, что их разблокируют. И немцы пытались прорвать наше кольцо «тиграми» и «пантерами». Совершив почти самоубийственный рейд, за сутки они почти дошли до Вильнюса. И часть гарнизона смогли вытащить, остальная часть сдалась.

ЛИТОВСКИЕ ОБВИНЕНИЯ

- Потери населения Вильнюса были большими?

- Население пряталось по подвалам. Большой эвакуации не было.

- В Литве уже в конце 1980-х стали обвинять Красную армию, освободившую Вильнюс, и СССР, сохранивший для этой прибалтийской республики ее столицу, в разрушении города и гибели населения.

- Все понимали - при штурме города потери среди мирного населения, тоже неизбежны. Другой вопрос, сколько своими действиями уничтожили мирных граждан немцы. Они установили тяжелую артиллерию прямо на улицах. Заминировали многие дома, собираясь их подорвать. Широко применяли захват местных жителей как заложников. Например, заперли 3 тысячи горожан в костеле, собираясь их уничтожить. Но советские войска успели их вызволить... Что бы там ни говорили, Красную армию вильнюсцы встречали как освободителей. Они натерпелись от немцев сполна.

И бои за город шли 7 дней, а не 6 месяцев как в Сталинграде. Масштаб разрушений был несопоставим даже близко.

15 ноября 1991 года. Литовцы сносят памятник генералу Черняховскому. Фото: Владимир ГУЛЕВИЧ/ТАСС

- Почему же в Литве так возненавидели Черняховского, что памятник ему пришлось перенести в Воронеж, а прах в Москву?

- Тогда, в 1944-м Ставка в Москве оценила действия Черняховского высоко. Свою вторую звезду Героя он получил как раз за освобождение Витебска, Минска и Вильнюса. Самый молодой командующий фронтом, он погибнет через полгода в Восточной Пруссии и будет похоронен в центре Вильнюса.

Во многом именно его умелое руководство войсками сохранило Вильнюс за Литвой. Хотя, например, президент США Рузвельт не возражал передаче города Польше, если его освободит Армия Крайова.

Поэтому претензии к Черняховскому новых литовских националистов чисто пропагандистские. Их цель — заставить забыть литовцев — кто на самом деле освободил их столицу и вернул им ее. Литву в конце 1980-х, начале 1990-х уже толкали в Европу. И на этом пути места Черняховскому и солдатам Красной армии не было. Вранье про то, что он стер город с лица земли было направлено исключительно против СССР и русских.

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