2020-07-13T00:09:13+03:00
Звезды

"Люблю тебя, пупсик": Настя Ивлеева подарила мужу бриллиантовые часы по цене квартиры

Влюбленные с помпой отметили годовщину свадьбы и день рождения рэпера Элджея
Ольга ЛИБГАРДТ
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Влюбленные с помпой отметили годовщину свадьбы и день рождения рэпера ЭлджеяВлюбленные с помпой отметили годовщину свадьбы и день рождения рэпера ЭлджеяФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Не прошло и недели после шумной вечеринки со стрельбой по случаю годовщины свадьбы Насти Ивлеевой и рэпера Элджей, как звездные супруги с размахом отметили 26-й день рождения певца. Музыкант показал роскошные подарки, которые получил от своей жены.

Рэпер Элджей с гордостью продемонстрировал роскошные часы люксового бренда, которые ему преподнесла Настя Ивлеева. Их циферблат инкрустирован белыми бриллиантами, браслет-ремешок выполнен из белого золота и также украшен сияющими камнями.

Приблизительная цена такого аксессуара варьируется, по некоторым данным, от 7 до 11 миллионов рублей в зависимости от числа и размера бриллиантов. Это стоимость квартиры в Москве в не самом плохом районе.

Рэпер Элджей с гордостью продемонстрировал роскошные часы люксового бренда, которые ему преподнесла Настя Ивлеева. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Рэпер Элджей с гордостью продемонстрировал роскошные часы люксового бренда, которые ему преподнесла Настя Ивлеева.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Помимо этого Настя в комплект к часам добавила блинги из золота и бриллиантов, которые так популярны в хип-хоп-среде. Муж подарками остался доволен.

"Жена подарила. Короче, я в шоколаде", - лаконично подписал снимки Элджей. Ивлеева ответила любимому: "Просто люблю тебя, пупсик, и человек ты хороший".

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Это любовь!
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Кстати, недавно парочка отмечала годовщину свадьбы. Супруги были одеты торжественно. Элджей примерил черный пиджак с белоснежной футболкой, а Настя облачилась в элегантное шелковое платье. Кульминацией праздника стала стрельба из автомата Калашникова.

Помимо этого Настя в комплект к часам добавила блинги из золота и бриллиантов, которые так популярны в хип-хоп-среде. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Помимо этого Настя в комплект к часам добавила блинги из золота и бриллиантов, которые так популярны в хип-хоп-среде.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

"Вы знаете, я редко делюсь подробностями личной жизни! Но тут решила показать малюсенький кусочек как счастливо отмечаем год супружеской жизни во дворе собственного дома с лучшими друзьями! Бабоньки, помните, счастливая семейная жизнь - это когда вы не болтаете о ней на каждом углу. Спасибо за этот памятный день всем, кто был на празднике! И спасибо всем друзьям, знакомым за поздравления! Мы вас любим до неба!", - написала Ивлеева, комментируя фото и видео.

Отметим, Настя Ивлеева и рэпер Элджей долго скрывали факт, женитьбы. Ивлеева ради супруга изменила фамилию и стала Узенюк. Она является одним из богатейших блогеров России. Бывшая ведущая "Орла и решки" получает миллионы за участие в проектах и рекламу в блоге. Певец не скупится на подарки для любимой. Он преподнес 29-летней красавице несколько спортивных машин, которыми супруги пользуются по очереди. Кроме того, Настя публикует винтажные вещи известных брендов, многие из которых ей также презентовал муж.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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