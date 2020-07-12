Закажи звезду: Чак Норрис поздравит с днем рождения за 300 долларов, а Сара Джессика Паркер - за 2500

Карантин подарил миру сервис, который остался популярен и после окончания изоляции. Чтобы поддержать поклонников, звёзды записывают именные видеопоздравления и даже соглашаются на живые звонки по Zoom. Так, на сайте Cameo можно заказать ролик от всемирно известных актеров, музыкантов, телеведущих, спортсменов, политиков, звёзд YouTube, Instagram и TikTok.

Конечно, не бесплатно.Так, поздравление от актера Чарли Шина (сериалы «Друзья», «Два с половиной человека» и другие) обойдется в 350 долларов/25 тысяч рублей, а 10-минутный звонок по Zoom, в котором могут принимать участие до четырёх человек, - в 1000 долларов/71 тысячу рублей. На следующей неделе у знаменитости свободны три дня - 16, 17 и 18 июля, с 19.00 до 21.50 по московскому времени.

Чарли Шин.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Услуги звёзд боевиков - 80-летнего Чака Норриса и 62-летнего Дольфа Лундгрена обойдутся в 300 долларов, при этом актеры готовы только на видеооткрытки. Такая же цена и у Линдси Лохан, и судя по видео, актриса, которая долгое время страдала от пристрастия к алкоголю и наркотикам, сейчас чувствует себя отлично.

Брат знаменитой «красотки» Эрик Робертс (тоже успешный актер, хотя и не такой известный) готов поздравить всех желающих за 75 долларов. Общение по Zoom с ним стоит 225 долларов, и Робертс готов найти минутку хоть завтра.

Звезда фильма «Американский пирог» Тара Рид запишет видеооткрытку за 125 долларов, герой саги «Властелин колец» Элайджа Вуд - за 225, а актриса из культового сериала девяностых «Беверли Хиллз 90210» Тори Спеллинг - за 100 баксов. Поздравление от 59-летней легенды НБА Денниса Родмана можно заказать за 750 долларов.

Кейтлин Дженнер.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Есть на Cameo и топ-сегмент с участием настоящих икон стиля. Так, для состоятельных поклонников доступны видеоролики от Кейтлин Дженнер - отчима Ким Кардашьян, который пять лет назад сменил пол и стал женщиной. Услуги знаменитости стоят 2500 долларов. Такую же сумму просила и звезда любимого во всем мире сериала «Секс в большом городе» Сара Джессика Паркер. В своём аккаунте актриса указала, что пожертвует все собранные средства городскому балету Нью-Йорка. Видимо, Паркер быстро собрала нужную сумму - поздравления от неё временно недоступны.

Между тем, самыми недорогими оказались видеооткрытки от порнозвезд. Запросы героинь фильмов для взрослых стартуют от 20 долларов.

КСТАТИ

Подобный сервис во время карантина появился и в России. При этом наши селебрити не уступают по ценнику мировым звёздам. Так, Настасья Самбурская готова записать поздравление за 15 тысяч рублей, Прохор Шаляпин - за 4 тысячи, Линда, Пьер Нарцисс и Кирилл Андреев из «Иванушек» - за 5 тысяч. Самым дорогим из артистов оказался Михаил Шуфутинский. Король шансона, которого вспоминают каждое 3 сентября, готов работать аж за 200 тысяч рублей.

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