«Худшая реклама генетического теста»: Ургант показал красавицу-дочку, похожую на него как две капли воды
Иван Ургант воспользовался летним перерывом в телесезоне и вместе с семьей отправился в отпуск. Обычно телеведущий проводит лето в Италии – но не в этом году. Иван отправился в родной Санкт-Петербург, где живут его бабушка, актриса Нина Ургант и отец Андрей Ургант. Погостив в Питере, телеведущий отправился дальше. Где именно он отдыхает сейчас, Иван не говорит и только делится в Инстаграме снимками, снятыми в отеле. На своей странице шоумен опубликовал редкую фотографию жены (Наталья нечасто появляется в блоге мужа), а затем еще одну -12-летней дочки Нины. Благодаря остроумной подписи снимок девочки вызвал бурное обсуждение среди поклонников.
- Худшая реклама генетического теста, - написал Иван, имея в виду, что Нина похожа на него как две капли воды.
Девочка действительно растет копией отца, что не могли не отметить подписчики Урганта. «Точно, тест не нужен. Один в один», «Она может спокойно ездить по вашим правам , и нет нет , да иногда может вести передачу вечерний Ургант», «Я думала фотошоп , приделали лицо Ивана», «Лучшая реклама! Это же двойное счастье- смотреть на своего ребенка, который на тебя похож!», «Красавица! Очень похожа», - пишут поклонники в комментариях.
За последнее время Нина очень повзрослела и превратилась в симпатичную девушку. Она отрастила длинные волосы и слегка осветлила их. Девчачьим платьицам юная Нина предпочитает комфортную одежду в стиле унисекс – футболку и просторные шорты с камуфляжным принтом.
Иван сфотографировал и младшую дочку – четырехлетнюю Валерию. Если старшая дочь телеведущего – его копия, то младшая очень похожа на мать Урганта актрису Валерию Киселеву. На снимке малышка сидит на диване рядом со своей мамой. Наталья и Лера одеты в одном стиле – в темные футболки и белые джинсы. Жена телеведущего во время карантина сделала модную короткую стрижку: последний раз, когда Наталья появлялась на публике, у нее было длинное каре. Фолловеры в комментариях пишут, что новый образ очень идет 42-летней супруге шоумена.
В свои 42 года Иван Ургант – отец троих дочерей. Двух младших его жена Наталья Кикнадзе родила в браке с шоуменом. Старшую – от первого мужа, питерского бизнесмена Теймураза Куталия, но Иван всегда считал девочку родной. 19-летняя Эрика сейчас живет в США. В Америку она уехала пару лет назад на учебу. Девушка поступила в престижный американский университет. Эрика изучает основы современного искусства и фотографии в знаменитой школе Parsons в Нью-Йорке. Обучение в ней стоит около 50 тысяч долларов в год, а если учесть расходы на проживание - то около 100 тысяч. К слову, в США дочь Урганта встретила свою любовь. В Инстаграме Эрика часто делится снимками со своим темнокожим бойфрендом.
В одном из интервью Ургант рассказывал, что старается проводить с дочками как можно больше времени, но, к сожалению, из-за работы это не всегда удается. Иван чувствует, что сейчас его дочки с удовольствием общаются с ним, но переживает, что с возрастом он может стать им менее интересен.
- Детям никогда не бывает достаточно времени, которое ты с ними проводишь, - считает шоумен. – Не было такого, чтобы моя дочь посмотрела на меня и сказала: «Ну все, пап, иди». Такого нет. Мне этого времени не хватает. Чем старше они становятся, тем меньше я им интересен. Это нормально. В какой-то момент я вообще перестану быть им интересен. В какой-то момент они начнут меня стесняться. Потом начнут меня презирать. А потом мы встретимся у нотариуса, и я буду пытаться оставить себе хоть что-то. Но пока они юные и неискушенные, мы горячо друг друга любим.
ИСТОЧНИК KP.RU