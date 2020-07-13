«Полюбил меня за мое большое сердце»: Седокова в пикантном купальнике загорает с бойфрендом в Майами

Почти полгода Анна Седокова не виделась со своей младшей дочкой Моникой: девочка вместе с отцом, украинским бизнесменом Максимом Чернявским живет в Лос-Анджелесе. Из-за коронавируса границы были закрыты, и певица не могла приехать в США. Но теперь она все-таки нашла возможность прилететь в Штаты и встретиться с Моникой. В конце июля девочке исполнится 9 лет, и артистка не могла пропустить ее праздник.

Сейчас Анна вместе с Моникой, сыном Гектором и бойфрендом Янисом Тиммой отдыхает в Майами. С 28-летним латвийским баскетболистом, играющим за подмосковный клуб «Химки», экс-»ВИА Гра» встречается уже год. Спортсмен младше 37-летней Анны на 9 лет, но, похоже, разница в возрасте ничуть не мешает влюбленным. В Инстаграме певица то и дело делится снимками и видео, снятыми на пляже Майами. Они с Янисом весело проводят время и не упускают случая признаться друг другу в любви.

- Он всегда говорит, что полюбил меня за мое большое сердце... А я его за огромную душу, - подписала пышногрудая Анна кадр, на котором ее декольте предстает во всем великолепии. Снимок сделан в тот момент, когда Седокова целует бойфренда в щеку.

annasedokova Он всегда говорит, что полюбил меня за мое большое сердце ... А я его за огромную душу ...

"Сердце у вас, Анна, и правда большое", - шутят фолловеры в комментариях.

Чуть раньше певица поделилась еще одной фотографией, снятой на закате. Анна позирует, сидя на песке в модном купальнике с пикантными высокими вырезами на бедрах. Артистка томно потягивается, и в этот момент ее запечатлела камера.

- Вино - постоянное доказательство того, что Бог любит нас и любит видеть нас счастливыми. Бенджамин Франклин, - поделилась Седокова цитатой америкнаского политика. Янис моментально отреагировал на пост подруги.

- Мне больше, чем Богу, нравится видеть, что ты счастлива, - прокомментировал он пляжный снимок Анны.

annasedokova Wine is constant proof that God loves us and loves to see us happy. Benjamin Franklin

Напомним, 37-летняя Анна Седокова – мама троих детей. Своего младшего ребенка, сына Гектора, певица родила в апреле 2017 года. Отцом малыша стал бизнесмен Артем Комаров (сын миллиардера Андрея Комарова), возглавляющий собственный строительный бизнес. Сразу после рождения малыша пара рассталась. Старшую дочь Алину (ей 15 лет) певица родила от футболиста Валентина Белькевича. Спортсмен скоропостижно скончался в 2014 году, у него оторвался тромб.

Младшая дочь артистки живет в Лос-Анджелесе по определению суда. Седокова родила Монику в Америке, и у девочки есть американское гражданство. Расставшись с Чернявским, Седокова вела с бывшим мужем долгие судебные баталии за дочь. Поскольку супруги несколько лет жили в США, делом об опеке занимался суд Лос-Анджелеса. Максим твердо решил лишить бывшую жену родительских прав, так как боялся, что Анна увезет Монику в Россию. Долгое время Седокова могла видеться с дочкой только в присутствии сотрудницы органов опеки и только на территории Америки. Лишь через несколько месяцев судебной битвы Анна получила право видеться с дочкой без посторонних и в любой стране мира за пределами России.

Сейчас у Анны и Максима хорошие отношения, они смогли помириться ради Моники. В 2018 году Ченявский женился, жена - 29-летняя модель Дарья Сидорова родила ему вторую дочь.