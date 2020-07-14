2020-07-14T20:02:35+03:00
Звезды

«Хотела умереть»: Заболевшая Анита Цой рассказал, как коронавирус влияет на психику

Певица выписалась из больницы и честно рассказала обо всем, что она пережила с COVID-19
Ирина СУХАНОВА
Поделиться:
Анита Цой почти две недели провела в больнице. Фото: кадр видео.Анита Цой почти две недели провела в больнице. Фото: кадр видео.
Изменить размер текста:

Анита Цой выписалась из больницы после того, как ее госпитализировали с коронавирусом. Певица сняла и разместила в Инстаграме видеоролик, в котором честно рассказала, что ей пришлось пережить. Артистка предупреждает: COVID-19 — это не шутки, и если бы она вовремя не обратилась к врачам, то могла бы умереть.

- Моя правда о COVID-19. От всего сердца благодарю 52-городскую больницу, отделение Ревматологии и жизнь, которая продолжается! - написала Анита.

Артистка провела в больничной палате почти две недели, первая из которых далась ей очень тяжело. Высокая температура, ломота во всем теле, апатия, боль в легких и проблемы с дыханием — через все это Аните пришлось пройти.

- У меня был случай среднетяжелой формы. 52 процента поражения легких... Была страшная ночь, когда меня могли перевести в реанимацию. Спасибо врачам, справились, - говорит она.

Но главное, по словам 49-летней звезды, коронавирус сильно влияет на психику. В один из самых тяжелых моментов к ней даже приходили мысли о смерти.

- В один жаркий день открыла окно и так захотела вдохнуть полной грудью, что появились страшные мысли… Я забилась в угол палаты, успокоилась и была рада, что в больнице есть с кем поделиться своими паническими атаками, - рассказала Цой.

Певица восстанавливалась на аппаратах дыхания. Фото: кадр видео.

Певица восстанавливалась на аппаратах дыхания. Фото: кадр видео.

А начиналась ее болезнь как обычный грипп, с тех же простудных симптомов. Вот только если при гриппе люди обычно знают, что делать, то здесь все оказалось гораздо серьезней. Ни одно лекарство не помогало, Аните становилось все хуже и хуже.

- Все начиналось как обычно — насморк, кашель, температура, - говорит певица. - Но здесь было ощущение, что этот вирус испытывает тебя на прочность, просто начинает бомбить со всех сторон. Самое неприятное — это ломка, это психологическое состояние, в которое я впала. Я не понимала, где я нахожусь. Мне было так плохо, что если бы не подоспела вовремя помощь, и меня не положили бы в больницу, я бы просто сдохла.

Врачи назначили Аните мощный курс препаратов, делали ей переливания плазмы, ежедневно ставили капельницы и реабилитировали ее легкие с помощью различных дыхательных аппаратов. Певица не могла обходиться без кислородного аппарата, и лишь спустя неделю смогла дышать самостоятельно.

Где Анита могла подхватить COVID-19 – неизвестно. С первых дней пандемии певица очень заботилась о своем здоровье. Она сразу же самоизолировалась в загородном доме и требовала от членов семьи неукоснительного соблюдения санитарных норм. Больше всего Анита беспокоилась о пожилых родителях, которые живут вместе с ней. Артистка три месяца провела на самоизоляции, и, казалось, при такой осторожности просто не могла заразиться. Близкие звезды утверждают, что понятия не имеют, как Анита заболела.

anitatsoyanitatsoy
От всего сердца благодарю 52 городскую больницу, отделение Ревматологии и жизнь, которая продолжается! #домой #АнитаЦой #nocoronavirus
32123 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Музыкальное приложение Spotify стало доступно в России
Россия может возобновить транспортное сообщение с Белоруссией в ближайшие дни
Комитет Госдумы одобрил поправки о трёхдневном голосовании на выборах
Отдыхающим в санаториях разрешили не предъявлять справку об отсутствии COVID-19
Мальдивы 15 июля открывают границы для россиян
Сенаторы предложили запретить заключать брак тем, кто сменил пол
В Госдуму внесли проект закона, запрещающий усыновление детей однополым парами
Бундестаг направил сенаторам США письмо из-за санкций против «Северного потока – 2»
В Госдуму внесли поправки об изъятии детей из семьи только по решению суда
Уголовные дела сестер Хачатурян поступили в суды
Неочевидные признаки умных людей названы пользователями соцсетей
Хорватия открыла границы для россиян
Евросоюз сократил список безопасных стран для открытия границ
Голландский футболист Уэсли Снейдер, завершивший карьеру в 2019 году, возобновил тренировки
Стикер "Заглушить белых людей" был удален из Instagram после обвинений в расизме
Путевки в Турцию в 2020 году могут подорожать на 10 процентов
Самолет Alaska Airlines вынужденно сел в Сиэтле из-за угроз пассажира
В ФАС возбудят дело по факту продажи экспресс-тестов на коронавирус
Эндокринолог рассказал о влиянии коронавируса на уровень сахара в крови
Российские истребители перехватили самолет-разведчик Норвегии над Баренцевым морем
Курс евро превысил 81 рубль впервые с 7 июля