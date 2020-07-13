Апокалипсис по-латиноамерикански: коронавирус уничтожает страны Западного полушария

В последние дни коронавирус в Латинской Америке наделал немало шороху. Регион, в котором никто изначально не ожидал большого всплеска вируса, оказался среди мировых лидеров по числу заболевших — Бразилия на втором месте, Перу — на пятом, Чили — на седьмом, Мексика — на девятом. С учетом того, что в этой части планеты проживает всего 8 процентов населения земли, на них приходится более четверти от всех инфицированных и свыше 25 процентов от числа умерших. Причем COVID-19 атаковал не только "простых смертных", но и элиту государств региона — глав Бразилии, Боливии, Гондураса, вице-президента Венесуэлы, десятки обычных министров и других высокопоставленных чиновников. Как же так получилось?

ОЖИДАЕМАЯ ТРАГЕДИЯ

К тому моменту, как вирус проник в Латинскую Америку, все страны уже должны были бы быть готовы к его прибытию, по крайней мере морально. Первые зараженные появились в марте, и тогда же государства стали вводить карантины и внимательно отслеживать ситуацию. В начале статистика была более чем обнадеживающая, но уже через несколько месяцев все санитарные барьеры просто рухнули и начался повальный рост зараженных.

Уровень жизни простых латиноамериканцев далек от того благополучия, которое демонстрируют сериалыФото: REUTERS

Все дело в том, что для коронавируса Новый свет оказался настоящим подарком, так как тут сформировалось множество условий для его распространения. Во-первых, общая слабость систем здравоохранения региона. Несмотря на возросшие инвестиции в эту сферу, до сих пор медицина в тропических странах Западного полушария оставляет желать лучшего. Если в столицах, в особенности в частных клиниках, всё еще поддерживается на должном уровне, то в провинции ситуация аховая — не хватает не то что высокотехнологичных томографов, но и банальных расходных материалов.

К тому же уровень жизни простых латиноамериканцев далек от того благополучия, которое демонстрируют сериалы. Многие простые люди живут без водоснабжения, иногда в домах с земляным полом. Почти каждый мегаполис окружен обширным поясом трущоб, в которых на десяти квадратных метрах могут ютиться несколько человек, а сами обитатели не имеют не то что медицинской страховки, но и какой-либо законной работы.

Так что введенный властями карантин зачастую оказывался неэффективным, потому что людям приходилось выходить на заработки даже несмотря на запреты, ведь о социальных пособиях они могли только мечтать. Все эти факторы вместе с невысоким уровнем жизни большинства населения и привели к тяжелой ситуации.

Людям приходилось выходить на заработки даже несмотря на запреты, ведь о социальных пособиях они могли только мечтатьФото: REUTERS

БРАЗИЛЬСКИЙ "ГРИППЧИК"

Настоящим "филиалом ада" в эту эпидемию стала Бразилия, по которой коронавирус прошелся с глобальным размахом. На сегодняшний день страна находится на втором месте по числу больных в мире, перешагнув рубеж в 1,8 миллиона инфицированных и 70 тысяч умерших.

"Вишенкой на торте" стал тот факт, что COVID-19 заразился и глава государства Жаир Болсонару. Впрочем, это довольно иронично, учитывая, что именно "халатное" отношение президента к пандемии прославило его как высокопоставленного "COVID-диссидента". Хотя в его администрации еще в середине марта был выявлен заболевший сотрудник пресс-службы, сам политик заявлял, что ему "не страшен никакой коронавирус", и всячески противился введению чрезвычайных мер из-за "гриппчика". Оппозиция даже потребовала его отставки "по причине неспособности бороться с пандемией", но Болсонару устоял. В это же время, с начала эпидемии сменилось уже три руководителя минздрава. При этом нынешний "главврач" - генерал-десантник Эдуарду Пазуэлу - не имеет никакого опыта лечения, зато хорошо выполняет приказы.

До сих пор медицина в тропических странах Западного полушария оставляет желать лучшегоФото: REUTERS

Пикантная подробность состоит в том, что накануне тестирования Болсонару посетил резиденцию посла США, где отпраздновал вместе с дипломатами день независимости Соединенных Штатов. На официальной страничке МИД в "Твиттере" президент позирует, обнявшись с послом и другими гостями вечера, причем все они находятся без масок.

Но даже болезнь не изменила отношение Болсонару к COVID-19, и сейчас по всей стране под его давлением местные власти снимают ограничительные меры. В результате чего даже относительно благополучные регионы снова "поползли вверх". Наиболее ярким примером этого стала столица — город Бразилиа, которая вышла в лидеры по числу заболевших на душу населения — 2133 инфицированных на 100 тысяч. Возможно, это связано с тем, что здесь проводится наибольшее число тестов на COVID-19, однако эксперты считают, что все дело в ослаблении контроля. На прошлой неделе открылись салоны красоты и спортзалы, что, по мнению специалиста в области здравоохранения Рубенса Биаса, приведет к еще большему распространению эпидемии.

Сейчас страна потихоньку выходит из самоизоляции, которую бразильцы соблюдали более-менее ответственно. Народу на улицах было относительно немного, магазины пытались держать свои двери закрытыми. Несколько недель назад в Рио-де-Жанейро при этом частично открыли пляжи и провели футбольный матч без зрителей. Правда последние всплески числа заразившихся рискуют вернуть ситуацию к новой самоизоляции.

"Вишенкой на торте" стал тот факт, что COVID-19 заразился и глава государства Жаир БолсонаруФото: REUTERS

ПЕРУАНСКИЕ "ГРОБОСТРОИТЕЛИ"

На фоне бразильских коллег Перу выглядело настоящим примером благоразумия. Лима объявила чрезвычайное положение еще 16 марта, но это не спасло их от буйного распространения болезни. Сейчас в стране 326 тысяч инфицированных, от COVID-19 погибли 11,5 тысяч перуанцев.

Из-за недофинансирования и коррупции местные больницы банально не справляются с нагрузкой. Особенно тяжело приходится в глубинке, где нет не то что достаточного числа больничных палат, но даже морги не могут уничтожить тела погибших. В результате властям приходится рыть новые "братские могилы" на кладбищах, чтобы хоть как-то справиться с наплывом трупов. Кстати, теперь изготовление гробов в Перу стало настолько прибыльным бизнесом, что компании набирают новых сотрудников.

На фоне бразильских коллег Перу выглядело настоящим примером благоразумияФото: GLOBAL LOOK PRESS

Одной из причин кризиса являются сложные санитарно-эпидемиологические условия жизни перуанцев. Например, в сельве у 90 процентов жителей нет доступа к питьевой воде, а ближайшие врачи находятся за много километров от населенных пунктов.

Особую сложность в борьбе с эпидемией придает то обстоятельство, что около 70 процентов всех трудящихся в Перу формально нигде не работают. Реально они, конечно, зарабатывают себе на хлеб, но делают это "на честном слове", без какого-либо контракта или договора, что называется "неформальная занятость". Это и индейцы, курсирующие по туристическим местам с многочисленными традиционными шапками в руках, и сборщики техники, корпящие в пыльных подвалах над очередным чудом местной промышленности. Эти люди не платят налоги и тем более не имеют право на оплачиваемый отпуск и иные "плюшки" легальных служащих.

С учетом того, что вся эта людская масса в любой момент может взбунтоваться от простого безденежья власти потихоньку начали отменять карантинные ограничения, несмотря на высокие темпы прироста больных. С некоторыми оговорками возобновлены внутренние авиарейсы, готовятся к открытию музеи. Похоже, что в Лиме все идет к возвращению к обычной жизни, хотя коронавирус и не думает отступать.

НЕБОСКРЕБЫ БОЛЕЗНИ

На фоне всей коронавирусной трагедии особенно примечателен опыт Чили — страны, которая является в Латинской Америке одним из символов успешного развития. Правда ситуация с эпидемией продемонстрировала, что не все так радужно в этом государстве. На данный момент там зафиксировано 315 тысяч случаев COVID-19 и почти 7 тысяч погибших от болезни.

Чилийский опыт еще интересен и тем, что в стране появились настоящие "инфицированные небоскребы". В одном из районов Сантьяго тысячи венесуэльских мигрантов оказались буквально заперты в башнях высотой в 30-40 этажей, построенных как раз для не самых притязательных и состоятельных граждан. Эти коробки, в каждой из которых ютятся несколько тысяч человек, из-за своей скученности стали источниками заразы жертв от коронавируса. Забитые мусоропроводы и жалкая вентиляция только усугубляют ситуацию, превращая жилище людей в "инкубатор вируса". Помимо этого в самих "небоскребах" развилась альтернативная культура, похожая на "чайна-тауны", но с венесуэльской спецификой. Соседи организуют подпольные рестораны, парикмахерские и прочие общественные заведения, из-за чего вирус еще быстрее охватывает здания.

Впрочем местным властям пока не до этих "анклавов", ведь их все чаще критикуют за классовое расслоение в борьбе с COVID-19. Вот объективные цифры — смертность от болезни в частных клиниках столицы в два раза меньше чем в государственных больницах. Еще некстати подоспела информация о госзакупках президентского дворца — икра, фуа-гра и прочие паштеты из кабана. Вместе с другими случаями с махинациями в госзакупках во время периода ЧП многие эксперты говорят, что по выходу из карантина властей ждут серьезные внутриполитические неприятности. С учетом того, что в конце прошлого года страну сотрясали многотысячные акции протеста и президент Себастьян Пиньера объявил чрезвычайное положение, повторение беспорядков вполне возможно. Так что пока продолжение режима самоизоляции в какой-то степени даже выгодно правительству - нет митингов, значит нет проблем.

На данный момент там зафиксировано 315 тысяч случаев COVID-19 и почти 7 тысяч погибших от болезниФото: REUTERS

ЭПИДЕМИЯ ЭПИДЕМИЕЙ, А НАРКОТОРГОВЛЯ ПО РАСПИСАНИЮ

На фоне всех стран с распространением COVID-19 Мексика, в которой зарегистрировано 299 тысяч больных и почти 35 тысяч погибших от коронавируса, тоже ввела жесткие ограничения для всего населения. Впрочем, карантин не спас страну от главной напасти — наркокартелей. Март, когда были введены ограничения, стал с момента вступления в должность нового президента Андреса Лопеса Обрадора самым "урожайным" месяцем по числу убийств, когда от рук преступников погибли более трех тысяч человек. А 7 июня стало самым "кровавым" днем в году, так как из-за вспышки насилия отправились в мир иной 117 человек, в основном члены противоборствующих преступных организаций. Впрочем досталось даже представителям правопорядка: на днях было совершено покушение на начальника управления безопасности Мехико Омара Гарсию Арфуча. Это точно была не инсценировка и

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