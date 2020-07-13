2020-07-13T10:37:43+03:00
Общество

Волонтёры Акции «Вода России» выходят на родные берега

Практически во всех регионах России ослаблен режим самоизоляции, ранее установленный в связи с угрозой распространения нового коронавируса COVID-19
Поделиться:
Изменить размер текста:

Ослабление режима позволило экологическим волонтерам активно присоединиться к всероссийской акции по уборке водоемов и их берегов «Вода России». Напомним, что до 2019 года эта экологическая акция, признанная самой массовой в Российской Федерации, проходила в рамках реализации Федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012–2020 гг.». С 2019 года она включена в план мероприятий нацпроекта «Экология».

В июне акции буквально прокатились по всей территории страны. Один из самых активных регионов — Челябинск. Так, в селе Октябрьском Челябинской области на берега озер Караульное и 3-е Сосновенькое вышли коллективы учреждений социальной защиты. Подобное проведение досуга — не новость для сотрудников данных учреждений и стало доброй традицией. К активистам присоединяются также коллективы других учреждений и даже местные политические деятели.

В другом районе области — Нязепетровском на берега реки Нязи вышли уже дети — воспитанники Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, а также их наставники.

Трудовой отряд в составе 12 человек, участниками которого стали представители Управления сельского хозяйства Красноармейского района, сотрудники администрации поселения и члены местного совета молодежи, вышел на берега озера Сугояк, давшего название и сельскому поселению — Сугоякскому. За час интенсивной работы здесь было собрано 23 мешка различного мусора, оставленного нерадивыми любителями отдыха на природе.

Только сбором мусора по берегам рек жители Челябинской области не ограничились. На подводную охоту на пластик вышли и дайверы, которые подняли мусор со дна Изумрудного карьера в Челябинске, пока «сухопутные» волонтеры чистили его берега.

Один из лидеров акции, из года в год, показывающий высокие результаты, — Республика Ингушетия. И в июне на берегах горной реки Ассы экологическими активистами республики было собрано более 250 мешков мусора. Около 300 человек — муниципальные, государственные служащие, волонтеры, жители предгорных сел Ингушетии — тремя группами вышли на экологический субботник в трех предгорных населенных пунктах Сунженского района: Нестеровском, Алхасты и Галашках, все они были обеспечены масками и антисептиками, необходимым инвентарем, волонтеры раздавали прохладительные напитки.

От бытового мусора было очищено 700 квадратных метров прибрежной территории реки Рановы в селе Пехлец Кораблинского района Рязанской области. Здесь мероприятия акции будут проводиться регулярно, вплоть до конца октября.

В Республике Карелия в этом году запланировали очистить от мусора 143 километра прибрежных полос. Уборку пришлось отложить из-за коронавируса, но уже в конце мая волонтеры при соблюдении всех необходимых мер предосторожности собрали на берегах реки Лососи нки 20 мешков мусора. Как сообщает региональное министерство природных ресурсов, при проведении акций «Вода России» следует соблюдать следующие правила: группы должны быть численностью не более 10 человек, обязательно использование средств индивидуальной защиты и соблюдение социальной дистанции.

Еще больше материалов по теме: «Экология: Вода России»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Реализация Акции «Вода России» за 2020 год
С начала года в рамках акции «Вода России» состоялось 820 мероприятий в 33 субъектах от Крыма до Чукотки. В них приняло участие около 23 705 волонтеров, которые убрали от мусора 1 467 км береговой линии. Всего собрано 24 243 мешка мусора
Добровольцы волгоградского региона помогут очистить берега рек от мусора
Волонтеры присоединились к природоохранной акции «Чистые берега» — с июля по октябрь 2020 года добровольцы Волгоградской области примут участие в очистке от мусора прибрежных зон рек и озер
Поля Ставрополья готовы к сезону: в рамках ФЦП «Вода России» осуществлен ремонт элементов оросительной системы
Благодаря участию в федеральной целевой программе «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации до 2020 года» в Александровском районе Ставропольского края проделан большой объем работ в рамках подготовки к сезону водопользования
В Республике Татарстан реализуется ряд крупных мероприятий ФЦП «Вода России»
Масштабные целевые водохозяйственные мероприятия будут проведены в ближайшие годы в Татарстане в рамках Федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012–2020 гг.»
Городской пруд Назрани — дом для краснокнижных птиц — обретет первозданный вид уже в этом году
В Ингушетии в 2020 году планируется завершить работы по экологической реабилитации пруда в городе Назрани, которые проводятся в рамках реализации мероприятий федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология»
В Ярославской области приступили к решению вековой экологической проблемы в рамках федпроекта «Оздоровление Волги»
В 30-х годах прошлого века, то есть до Великой Отечественной войны в Ярославле построили сажевый завод. Его продукция тогда использовалась для производства резиновых покрышек
Новости 24
Трутнев объяснил, почему обвинения Фургалу предъявили через 15 лет
Адвокаты обжаловали арест губернатора Хабаровского края Фургала
"У людей есть право выражать своё мнение": вице-премьер Трутнев прокомментировал митинги в Хабаровске
Что будет 27 августа 2020 года: в TikTok пытаются предсказать будущее при помощи нового мема
Полпред президента Трутнев прибыл в Хабаровск, чтобы убедиться в стабильности работы властей
В Якутии премируют врачей за выявление рака у пациентов
В ФАС не получали жалоб по поводу роста цен на анальгин
Путин раскрутил ручку, которую бросил на стол на совещании по пожарам
Олег Матыцин: Нужно формировать культуру спортивного образа жизни
ВЦИОМ: Две трети россиян поддерживают идею повышения НДФЛ для богатых
Путин поручил администрации определить национальные цели развития до 2030 года
Путин: У России есть исторический шанс кардинально решить жилищный вопрос граждан
Автоэксперт посоветовала, как уберечь авто от летнего зноя
В России заразились коронавирусом 6 537 человек за сутки
Путин заявил, что Россия не допустила "драматического роста безработицы"
Китай заявил о готовящихся санкциях в отношении законодателей США
Урал и Поволжье прикроют С-400