Волонтёры Акции «Вода России» выходят на родные берега

Ослабление режима позволило экологическим волонтерам активно присоединиться к всероссийской акции по уборке водоемов и их берегов «Вода России». Напомним, что до 2019 года эта экологическая акция, признанная самой массовой в Российской Федерации, проходила в рамках реализации Федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012–2020 гг.». С 2019 года она включена в план мероприятий нацпроекта «Экология».

В июне акции буквально прокатились по всей территории страны. Один из самых активных регионов — Челябинск. Так, в селе Октябрьском Челябинской области на берега озер Караульное и 3-е Сосновенькое вышли коллективы учреждений социальной защиты. Подобное проведение досуга — не новость для сотрудников данных учреждений и стало доброй традицией. К активистам присоединяются также коллективы других учреждений и даже местные политические деятели.

В другом районе области — Нязепетровском на берега реки Нязи вышли уже дети — воспитанники Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, а также их наставники.

Трудовой отряд в составе 12 человек, участниками которого стали представители Управления сельского хозяйства Красноармейского района, сотрудники администрации поселения и члены местного совета молодежи, вышел на берега озера Сугояк, давшего название и сельскому поселению — Сугоякскому. За час интенсивной работы здесь было собрано 23 мешка различного мусора, оставленного нерадивыми любителями отдыха на природе.

Только сбором мусора по берегам рек жители Челябинской области не ограничились. На подводную охоту на пластик вышли и дайверы, которые подняли мусор со дна Изумрудного карьера в Челябинске, пока «сухопутные» волонтеры чистили его берега.

Один из лидеров акции, из года в год, показывающий высокие результаты, — Республика Ингушетия. И в июне на берегах горной реки Ассы экологическими активистами республики было собрано более 250 мешков мусора. Около 300 человек — муниципальные, государственные служащие, волонтеры, жители предгорных сел Ингушетии — тремя группами вышли на экологический субботник в трех предгорных населенных пунктах Сунженского района: Нестеровском, Алхасты и Галашках, все они были обеспечены масками и антисептиками, необходимым инвентарем, волонтеры раздавали прохладительные напитки.

От бытового мусора было очищено 700 квадратных метров прибрежной территории реки Рановы в селе Пехлец Кораблинского района Рязанской области. Здесь мероприятия акции будут проводиться регулярно, вплоть до конца октября.

В Республике Карелия в этом году запланировали очистить от мусора 143 километра прибрежных полос. Уборку пришлось отложить из-за коронавируса, но уже в конце мая волонтеры при соблюдении всех необходимых мер предосторожности собрали на берегах реки Лососи нки 20 мешков мусора. Как сообщает региональное министерство природных ресурсов, при проведении акций «Вода России» следует соблюдать следующие правила: группы должны быть численностью не более 10 человек, обязательно использование средств индивидуальной защиты и соблюдение социальной дистанции.