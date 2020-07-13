Британских олимпийцев перед ОИ-2012 использовали как «морских свинок» для испытания нового препарата

В британском спорте разразился огромный скандал. Журналисты раскопали информацию, что перед домашними Олимпийскими играми в Лондоне 2012 года 91 атлетов из Англии включили в секретную программу государственного агентства UK Sport по испытанию нового препарата для повышения выносливости. Они употребляли энергетический напиток под маркой DeltaG на основе кетона. Целью проекта было улучшить результаты спортсменов на играх, и она была достигнута – на домашних Играх британцы взяли 65 медалей, в том числе 29 золотых. Это была самая успешная для страны Олимпиада.

Государственное агентство UK Sport вынуждено было признать наличие секретной программы на сотни тысяч фунтов и участие в ней британских олимпийцев. При этом чиновники заявили, что якобы провели сначала консультации с ВАДА и получили заверения, что новый препарат не попадет под запреты. Действительно кетоносодержащие добавки не считаются допингом, хотя ВАДА рекомендует спортсменам не употреблять их.

Но почему же эта история так дурно пахнет? Почему после нее такой неприятный осадок? На это есть несколько причин.

- Согласно документам, которые раскопало издание Mail on Sunday, спортсменов заставили подписать соглашения, согласно которым они брали на себя все риски, если этот препарат будет признан допингом. То есть государственное агентство UK Sport, несмотря на заверения, что ВАДА разрешил препарат, все равно считали, что опасность есть. И все равно проводило программу с олимпийцами перед Лондоном-2012.

- 40 процентов из участвовавших в эксперименте атлетов жаловались на побочные эффекты – рвоту и расстройство желудка. И тут под сомнение ставятся основы антидопинговой идеи. Допинг запрещен не потому, что он повышает возможности человека, а потому, что за это спортсмены расплачиваются своим здоровьем.

- Олимпийцы также подписали документ, что осознают риски для здоровья, но организаторы эксперимента за них не несут ответственности.

- Спортсмены, кроме того, подписали и соглашения о неразглашении информации. Согласно ему атлеты не могли говорить об этом проекте ни с кем, кроме своей исследовательской группы. Секретность как раз понятна. Но эксперимент стартовал в 2011 году, в продажу подобные препараты вышли в 2018-м, а значит семь лет они проходили дополнительные исследования, чтобы исключить риск судебных исков от покупателей, если что-то пойдет не так. То есть риски эти все-таки были.

- Государственное агентство UK Sport заплатило разработавшему препарат Оксфордскому университету 4 000 фунтов за его испытания с участием регбистов, потом еще 183 600 фунтов для испытаний на гребцах и велосипедистах, а после Олипиады-2012 выделило грант в 42 115 фунтов для дополнительного исследования. В документах содержится упоминание, что UK Sport планирует выделить 225 000 фунтов для использования вещества олимпийцами и паралимпийцами, а потом расширить программу еще на 200 000 фунтов. При этом Оксфордский университет не имел права никому продавать препарат, за исключением спецназа США. Напомним, что UK Sport – это государственное агентство, все суммы взяты из госбюджета. И все это к вопросу о финансировании высших достижений спорта государством, которое оказывается есть и в западных странах.