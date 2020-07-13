Отца солиста группы "Иванушки International" Игоря Сорина похоронили в Москве

В Москве умер отец Игоря Сорина. Последнее время Владимир Райберга серьезно болел. Родитель артиста скончался в кругу близких и родных.

С отцом Игоря Сорина простились на Николо-Архангельском кладбище столицы. После этого Владимира Райберга кремировали и похоронили. "Владимир Семенович Райберг, папа Игоря, скончался на 83-м году жизни после продолжительной болезни. Он уходил не один, в кругу друзей и коллег", - говорится в сообщение фан-группы, посвященной певцу.

igorsorin1969 Владимир Семенович Райберг, папа Игоря, скончался. Светлая память...

Владимир Семенович пережил звездного сына почти на 22 года. 1 сентября 1998 года Игорь упал с шестого этажа. У него диагностировали перелом первого и пятого шейных позвонков, ушиб почек, полный паралич нижней части тела, частичный паралич рук. Солисту группы "Иванушки International" сделали операцию, после которой его сердце не выдержало.

4 сентября Сорина похоронили на Кузьминском кладбище. Ему было 28 лет. Гибель звезды стала настоящим ударом для его семьи, коллег по группе и поклонников.

Родители Игоря, Светлана и Владимир Райберг, прожили год после его гибели и развелись. Отец музыканта женился на молодой девушке, фанатке "Иванушек".

В настоящее время на могиле Сорина запрещено оставлять фото, если там изображены люди, помимо Игоря. На памятник нельзя устанавливать свои поделки. Родня не стала ставить крест, потому что "Игорь вне религий".

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Артист увлекался некими духовными практиками: во время сеансов погружался в состояние гипноза. Это было похоже на наркоманию, но без медикаментов. "Просто надо дышать определенным образом. И выглядишь ты тоже как наркоман - вид безумный, зрачки расширены. А потом несколько дней лежишь пластом и буквально умираешь. Все тело ломит, мышцы болят. Но едва придя в себя, записываешься на новый сеанс и начинаешь отсчитывать часы, оставшиеся до того момента, когда снова будешь там, в другой реальности", - вспоминала жена другого солиста "Иванушки International" Кирилла Андреева.