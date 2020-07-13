Мужчина впал в кому после приема таблеток для потенции

Это произошло в Подмосковье несколько дней назад. Тревожный звонок поступил из села Перхушково Одинцовского городского округа. В скорую помощь позвонила испуганная девушка и сказала, что её спутнику стало плохо. Медики, прибывшие по вызову, обнаружили 38-летнего Алексея без сознания, врачи приняли решение о госпитализации.

— Скорой помощью в медсанчасть был доставлен 38-летний мужчина в состоянии комы 3 степени в следствие острого перорального отравления неизвестным веществом, врачам сопровождавшая пациента женщина пояснила, что мужчина принял препарат для потенции, — сообщил kp.ru источник

Также девушка рассказала, что препарат они купили в обычной аптеке. Сам мужчина перед принятием никаких опасений не высказывал. О каких-то хронических заболеваниях, которые могли спровоцировать такую реакцию у своего партнера, девушка не знала.

Информацию о случившемся медики передали в местный отдел полиции, теперь сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить, какой именно препарат так подействовал на мужчину.