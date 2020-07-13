Бывшая теща набросилась на Андрея Аршавина из-за видео с детьми от Юли Барановской

Андрей Аршавин опять угодил в скандал. На этот раз на многодетного отца набросилась бывшая теща. Женщина разразилась гневной отповедью в адрес футболиста.

Андрей Аршавин после развода с единственной официальной женой Алисой Казьминой сблизился с тремя детьми от Юлии Барановской. В блоге футболист разместил трогательное видео своей прогулки на велосипедах с отпрысками. "Папа в деле", - подписал ролик Андрей.

Поклонники восхитились увиденным. Более всего публика радуется тому, что спортсмен сумел наладить контакт со старшими наследниками. Много лет Андрей с детьми не то что не виделся - даже не общался, о чем рассказывала Барановская.

andrey.arshavin10 Папа в деле

Дети, по словам телеведущей смирились с исчезновением отца из их жизни, хотя и не сразу. Юля считала, что такое отношение к собственным наследникам - признак нездоровья. "Каждый человек, который не общается со своими детьми, он болен, болен ментально. Это тяжелое заболевание. Я искренне так считаю, что люди, которые не общаются со своими детьми, они глубоко душевно больны. К счастью, не все болезни длятся вечно, человек иногда выздоравливает", - делилась телеведущая.

Однако неожиданно в комментарии нагрянула бывшая теща футболиста. Кадры семейной идиллии вывели из себя маму Казьминой. "Папа в деле? Попытка показной реабилитации после групповухи. Вряд ли тебе это поможет", - обрушилась на Аршавина с бурной критикой женщина.

А когда фолловеры попытались успокоить даму, припомнив, как Казьмина увела футболиста из семьи, она еще больше раздухарилась. "Он бросил троих детей благодаря вашей дочери! И хорошо, что бумеранг существует", "Почему не отстаете от человека? Он развелся с вашей дочерью официально! Эти дети были брошены благодаря вашей дочери и были оскорблены вашей дочерью. А бумеранг настал вас и наслаждайтесь теперь", - осадили подписчики бывшую тещу Андрея.

На что она парировала: "У него нет семьи. Обе семьи брошены. Вы хоть сначала, узнайте про него все , а потом уже комментируйте"

Кстати, скандал о котором упомянула мать Казьминой, разгорелся совсем недавно. Некая звезда фильмов для взрослых Лола Тейлор заявила, что футболист пригласил ее с подругой на ночное свидание в номер гостиницы в Геленджике. Но что-то пошло не так и продолжения не случилось. Обиженная дама покинула номера не солоно хлебавши. Сам футболист сделал вид, что его данный инцидент никак не касается.

Напомним, Юлия Барановская и Андрей Аршавин начали встречаться в 2003 году. В 2005 году на свет появился их первенец Артем. В 2008 девушка родила дочь Яну, а в 2012-м - сына Арсения. Рождение третьего ребенка Аршавин уже не застал, так как ушел от Юлии, когда она была беременна, к Алисе Казьминой. После разрыва с Барановской спортсмен не видел отпрысков без малого шесть лет. Она поведала о том, как объясняла детям, почему папа исчез: "Я им говорила: «Это не в вас дело. Сейчас такой период у папы. Он не может вас разлюбить - это невозможно»".

В начале 2019 года Андрей объявился и внезапно возобновил свое общение с отпрысками. Он как раз развелся с Алисой. Женщина родила от спортсмена дочь Есению. Однако вскоре Андрей ушел и от Алисы. В январе 2020 года Кузьмина жаловалась, что мама бывшего мужа потребовала от нее освободить квартиру в Санкт-Петербурге.