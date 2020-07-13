Как режим самоизоляции сказался на раздельном накоплении отходов

Так, у многих из них появилось время научиться правильно сортировать мусор. Эксперты по переработке отходов и российские экологи рассказывают, как этот период повлиял на внедрение новой схемы раздельной сортировки мусора.

- Вряд ли можно говорить, что именно благодаря режиму самоизоляции москвичи научились сортировать отходы, но кое-чему временное заточение их все же научило, - отмечает зампредседателя Комитета по переработке отходов и вторичных ресурсов «Деловой России», член Экспертного совета при Комитете по экономической политике, промышленности ГД РФ Наталья Беляева. – Научило тому, что ответственное потребление и, как следствие, осознанные действия по в том числе и сортировке отходов, образующихся у нас дома, - это новая реальность, культура, потребность, обеспечивающая нам чувство защищенности. Можем ли мы чувствовать себя в безопасности, если понимаем, что вода или воздух загрязнены, и здоровье наших близких под угрозой от этого? Думаю, что нет. Именно поэтому, наверное, контейнеры для смешанного и раздельно собранного отхода наполнялись даже в период самоизоляции , причем раздельный сбор отходов не останавливался.

По словам эксперта, в Евросоюзе даже вышла даже отдельная директива о необходимости продолжать стандартные процедуры обращения с отходами, в том числе и раздельный сбор, так как они влияют на все цепочки поставок.

- Дома и на работе мы сортируем отходы, мое деление отходов обусловлено договоренностями с компаниями переработчиками, - рассказывает Наталья Беляева. - Так как объем отходов, за которыми могут приехать к тебе домой или в офис, должен быть существенным, то отходы бумаги и картона я и коллектив моей компании накапливаем в офисе, и в год примерно мы сдаем 400-430 кг макулатуры. Остальные отходы можно сдать в пунктах приема или контейнерах, установленных возле торговых сетей. Помимо бумаги мы собираем также пластик и текстиль.

Сортировка отходов дома — это такая же привычка, как и любая другая, например, вставать в пять утра или делать зарядку по утрам, считает руководитель общественной организации "Мусора.Больше.Нет" Карина Ивченко.

- Поначалу внедрить ее в свою жизнь не просто, так как есть нюансы, а иногда внутренние протесты, но спустя три недели это становится неотъемлемой частью твоей жизни, - объясняет специалист. - Поэтому неважно, в каких ты находишься условиях, и что происходит вокруг, ты следуешь своей привычке. Поэтому нет ничего удивительного, что сознательные граждане, которые до изоляции сортировали отходы, продолжили делать это и во время изоляции. Некоторые стали проводить больше времени дома, пользоваться доставкой продуктов и готовой еды, что увеличило объем бытовых отходов. Возможно, по этой причине у людей что-то щелкнуло и они, наконец, решились заняться раздельным сбором.

Если говорить о безопасности для сотрудников, вывозящих отходы, то РНО не представляет угрозы, если соблюдать меры безопасности, добавляет Карина Ивченко. В Европе как сортировали, так и продолжают сортировать отходы. По данным Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний (ECDC), «в настоящее время нет никаких доказательств того, что стандартные процедуры обращения с отходами являются небезопасными или недостаточными с точки зрения риска заражения COVID-19 или что бытовые отходы играют определенную роль в передаче SARS-CoV-2 или других респираторных вирусов». (clck.ru/NMWJj)

- В 2020 году мы были вынуждены приостановить работу наших пунктов сдачи отходов центре дизайна ARTPLAY И МЕГА Химки и запустили экотакси – сервис вывоза раздельно собранных отходов из дома, - говорит руководитель проекта "Экотакси" в компании "Сфера Экологии" Анна Князева. - Вывоз осуществлялся бесконтактно, и за первые несколько недель удалось собрать более двух тонн отходов. Это еще раз показывает, что люди действительно интересуются экологическими проблемы и готовы сортировать полезные отходы дома.

Самоизоляция не помешала и школьникам, которые уже сортировали отходы до пандемии.

- До режима самоизоляции ученики приносили пластик и бумагу из домов в школы, что делало этот процесс максимально простым. Когда же школы закрылись, мы очень расстроились, думая, что участники программы забросят полезную привычку, - вспоминает создатель школьного движения "Школы за переработку | REschools" Дарья Хамаза. - Но все вышло наоборот: ничто не помешало школьникам сортировать отходы, настолько сильно они загорелись идеей экологичного образа жизни на уроках. Напротив, школьники стали учить сортировке своих родителей и организовывать раздельный сбор у себя дома, самостоятельно соорудив баки на кухне или на балконах.

Удивительно, что именно временная недоступность школьных баков для раздельного сбора заставила многие семьи учеников принести эту практику к себе в дома, считает эксперт.

- С начала старта режима самоизоляции нам стали чаще писать, спрашивая совета по сортировке, и это не может не радовать, - продолжает Дарья Хамаза. - Значит, люди изучают, пробуют самостоятельно заниматься раздельным сбором. Ну и конечно, этому помогает огромное количество баков для раздельного сырья, появившихся во дворах. Когда мы только начинали программу, приходилось самим искать компании, которые могут вывозить сырье из школ. Теперь они есть в доступе почти у каждого дома. Обычно к нам в программу приходили ребята, которые сразу бросались организовывать сортировку отходов в школе, и часто не получалось - из-за спешки или недостатка информации. Сейчас же у участников "Школ за переработку” есть время лучше изучить процесс со всеми сложностями, почитать материалы, которые мы им отправляем, чтобы начать реализовывать раздельный сбор и обучать ему других.