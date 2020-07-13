В Москве 14-летний парень, мама которого попала в больницу, месяц живет на улице и пытается найти отца-банкира

«Помогите найти папу!»: мимо этой надписи на плакате в руках у кудрявого пацана пройти ну просто невозможно. 14-летний Кирилл В. уже месяц живет на набережной Тараса Шевченко: ест то, что дадут прохожие, спит на гимнастическом коврике прямо на асфальте и не выпускает из рук ватман, на котором фломастерами вывел ФИО родного отца: «Максим Геннадьевич В.».

- Я не уйду отсюда, пока папку не найду, - как-то очень по-взрослому говорит мальчишка. - Мама уже год тяжело болеет, она и сейчас в больнице. Вот я и решил, что без отца нам не справиться. Сначала искал его в соцсетях, а потом вышел сюда в надежде, что папа отзовется.

Но папа все не едет и не едет. За месяц Кирилла кто только не забирал - и полиция, и социальные службы, и скорая, но только не отец. О том что сын вот так пытается добиться его внимания, Максим В. знает. Мужчина есть в соцсетях и тысячи неравнодушных прохожих писали ему слезные послания, мол, мужик, помоги сыну. Но Максим упорно молчит.

С будущим мужем 17-летняя Роза познакомилась в московском ресторане.Фото: Личный архив

- Мой папа не виноват. Он хороший. Просто ему новая жена со мной запрещает общаться, - нашел оправдание отцу Кирилл. - Когда мама с папой разошлись, мне было всего полгода. Тогда отец меня и видел в последний раз. Новая пассия ревновала его к моей маме и запретила к нам приходить. Я может и не стал бы никогда его искать, но сейчас мама в беде, а кроме него у нас просто никого нет.

Мама мальчика Роза Абдулина действительно в больнице. У 33-летней женщины тяжелый гинекологический диагноз (документы есть в распоряжении редакции - прим.ред.): из-за постоянных кровотечений уже больше года она не может даже просто встать с постели. О том, что сын ищет отца, она знает, но сделать что-то не в силах.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/790195" frameborder="0"></iframe> 14-летний парень месяц живет на улице и ищет родственников.

- Я даже три шага пройти не смогу - сразу истекаю кровью. Единственное спасение - это операция. Но выбить квоту пока не получается, говорят - ждите. Я уже их умоляю, чтобы всю матку удалили, раз операцию сделать не могут. Но и это не делают. Все это целый год тянется: я работать не могу, сына кормить нечем. Набрали долгов и кредитов, потому что помогать нам просто некому. Моя мать жива, но в психиатрической клинике, отец умер. Вот и все родственники, если бывшего мужа и его родителей не считать, - рассказал Роза.

Мама мальчика Роза Абдулина действительно в больнице. У 33-летней женщины тяжелый гинекологический диагнозФото: Личный архив

Считай или не считай, но толка от папаши-банкира мало. В последний раз сыну он финансово помогал пять лет назад. Тогда же, если верить официальным документам, была ликвидирована лицензия принадлежавшего ему «Национального корпоративного банка». Чем сейчас мужчина зарабатывает на жизнь, бывшая жена не знает, но точно не бедствует.

- У них квартиры дома, машины. Семья очень богатая. Я сдуру сразу на алименты не подала, думала, что он нормальный человек и сам будет сыну помогать. А сейчас сил нет даже иск подать: я до суда просто не дойду, а на адвокатов денег нет, - рассказала Роза.

А начиналось все красиво. С будущим мужем 17-летняя Роза познакомилась в московском ресторане.

- Максиму было 33, но я сразу в него влюбилась и это взаимно было. Стали жить вместе, поженились и были очень счастливы. Я почти сразу забеременела. А когда Кирюша родился, он новую любовь встретил и нас просто бросил, - рассказала Роза.

В отличии от Кирилла в то, что бывший муж откликнется, Роза не верит. Она рассчитывает только на себя и просто умоляет врачей дать ей квоту на операцию.

- Мне надо быть здоровой, чтобы сына кормить, на ноги его поставить. Он у меня хороший мальчик, я бы даже сказала — настоящий мужик. Любит меня и безумно переживает, когда видит, что я постоянно кровью истекаю, - плачет Роза.

Женщина умоляет сына вернуться домой и остановить поиски. Но Кирилл с подростковым упорством сидит на набережной.

- Он не позвонит и не приедет. Я недавно дозвонилась до его родителей, бабушки и дедушки Кирилла, но разговор был коротким. Они сказали что сын запретил им с нами общаться. Вот и все, - рассказала Роза.

«Комсомолка» тоже попыталась связаться с отцом Кирилла. Но мужчина наши сообщения оставил без ответа. Видимо, занят более важными делами.

ОФИЦИАЛЬНО

«Семье предложена помощь»

- Специалисты соцзащиты оперативно связались с семьей отца мальчика. С мамой мальчика пока поговорить не удалось. Как только она выйдет на связь, им будет предложена помощь. Ранее семья на учете в органах соцзащиты не состояла, за помощью не обращались, - сообщили в Департаменте труда и социальной защиты правительства Москвы.