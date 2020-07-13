Полпред Трунев ответил на вопрос - почему претензии к Фургалу возникли лишь через 15 лет

В неспокойный Хабаровск в понедельник прилетел полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев. Он ответил на вопросы журналистов, которые, конечно, в первую очередь были об аресте губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. И об отношениях Хабаровска с Москвой.

Вот что сказал журналистам полпред:

- События достаточно, скажем так, жесткие, достаточно неприятные... Сергея Ивановича (Фургала, - ред.) поддерживает большое количество людей. Если вы хотите знать мое мнение, я его тоже скрывать не буду. Там периодически в прессе разговоры о том, что Москве не нравится партийная принадлежность Сергея Ивановича… сказать честно, любая может быть партийная принадлежность. Если Хабаровский край сегодня поддерживает ЛДПР, пожалуйста. Поддерживает другую партию – тоже пожалуйста. Это ваш выбор, ваша воля.

Но с точки зрения работы, того, как человек служит людям, вот здесь у нас уже может быть тоже своя позиция. Я считаю, что работа руководства Хабаровского края организована плохо и у меня есть на это все основания. Сейчас в Дальневосточном федеральном округе 11 регионов. Когда мы начинали работу, вы, Хабаровский край, были на 18-м месте в Российской Федерации по инвестиционному климату, сейчас на 63-м. Инвесторы не идут. Причем, это не просто цифры. До меня доходит очень много обращений инвесторов, которые связаны с отношением к ним чиновников, с неоплатой по контракту, и я с ними разбираюсь. Вообще для меня это каждый раз такой сигнал бедствия, потому что я считаю, что так администрации работать не могут. В Хабаровском крае, к сожалению, это довольно часто.

Дальше. Мы выделили Хабаровскому краю миллиарды рублей на строительство онкодиспансера в Комсомольске-на-амуре, Дворца самбо вот здесь, поликлиники в Комсомольске-на-Амуре и в Николаевске-на-Амуре. Ничего не построено в срок. Ни один объект. Мы деньги не сняли. Хотя вообще по правилам должны снимать. Приняли решение, что давайте будем ждать. Но это не может вечно продолжаться. Деньги уже принесли, дали, можно их использовать, правда?

Сергей Фургал. Фото: EPA/ТАСС

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/790185" frameborder="0"></iframe> Полпред Юрий Трутнев дал пресс-конференцию в Хабаровске о задержании Сергея Фургала.

- Юрий Петрович, какие выводы сделала федеральная власть? И что нужно сделать власти, чтобы слышали людей и реагировали на их чаяния?

- Вы знаете, мы слышим… во всяком случае я вот… Я не из Москвы. Я в Москве по работе. Вообще-то я из очень похожего на Хабаровск города. Пермь называется. В последние годы моя ответственность – это развитие Дальнего Востока.

Я назову некоторые простые цифры. Я практически каждый день задаю себе вопрос – а для чего я работаю и что пользы от моей работы для страны? На Дальний Восток уже пришло, конкретно, вложено в предприятия 1,2 триллиона рублей частных инвестиций. И это наша работа. Все эти деньги пришли с господдержкой.

Но цифра по Хабаровскому краю - 20 миллиардов из 1 триллиона двухсот миллиардов. Это нормально для Хабаровского края? Для огромного, развитого, индустриального, научного Хабаровского края - 20 миллиардов из триллиона двухсот миллиардов? Ненормально!

Владимир Ворсобин (спецкор «Комсомольской правды»:

- Почему, по-вашему, так долго шло следствие и почему Фургала арестовали только сейчас, через 15 лет, когда он стал губернатором? Почему во время предвыборной кампании эти обвинения не озвучивались? Многие в Хабаровске считают это уголовное дело политическим заказом.

- Тогда как раз было намного логичнее прямо в ходе выборов и предъявлять обвинение, правда? Но только вот в чем проблема. Первое. Когда человек идет на выборы губернатора, никаких проверок не существует. Любой человек, любой гражданин Российской Федерации, достигший установленного возраста, имеет право быть избранным. И человек заявляет – я хочу быть губернатором Пермского, Хабаровского, любого другого края. Но вот уже, извините, когда его избрали, очевидно, возникает интерес со стороны правоохранителей.

Но даже не это самое главное. Самое главное, что, да, за Сергея Ивановича проголосовало достаточное количество человек, тем не менее, совсем не все. И те, кто не голосовали, вполне могли делать это ровно потому, что знали какие-то факты из биографии. Когда человек становится губернатором, он нем говорят все и всё. Поэтому информации, конечно, пошло намного больше.

Многих горожан разозлило, как жестко силовики винтили губернатора Фургала. Они же за него голосовали...Фото: Владимир ВОРСОБИН

Мария Герман, телеканал «Звезда», Хабаровск:

- Юрий Петрович, как вы оцениваете работу Сергея Фургала, как губернатора? Был ли он хорошим или все-таки какие-то нарекания были?

- Я уверен в том, что работать можно и нужно лучше.

- Сейчас в Хабаровском крае продлены ограничения по коронавирусу. Ждать ли в Хабаровском крае федеральную помощь в борьбе с этим?

- Ситуация по коронавирусу здесь у вас не очень хорошая. Я бы даже жестче сказал. В Хабаровском крае и максимальное количество инфицированных, и не очень хорошо с койкоместами. Вообще-то у нас ограничения начинают сниматься по требованиям Роспотребнадзора тогда, когда запас коечного фонда практически удвоен. То есть, когда занято не более 50% оборудования коечного фонда. В Хабаровском крае этот показатель 76%. Худший на Дальнем Востоке и намного худший, чем тот, при котором можно начинать снятие ограничений. Что касается помощи, выделяются средства на создание дополнительных койкомест, выделено 90 машин скорой помощи, выделены десятки тысяч защитных костюмов для врачей.

- Зачем вы прилетели сейчас в Хабаровск?

- Случилось то, что случилось, губернатор Хабаровского края арестован, но вся машина регионального управления должна работать. Я завтра будут на Камчатке, через два дня я буду в Приморье, а сегодня я в Хабаровске, потому что я должен убедиться в том, что здесь все в порядке.

- Один из мотивов, который вчера и позавчера звучал у наших людей, - это претензии в адрес Москвы и оторванность Дальнего Востока. Вы ее не ощущаете? И считаете ли, что ее надо действительно сокращать, эту оторванность?

- Знаете, есть разное отношение к слову «оторванность». Есть географическое расстояние и оно неумолимо. В то же самое время я уже здесь давно работаю – шесть лет – я, например, знаю, как складываются ваши отношения с Владивостоком - у вас тоже оторванность, хотя вы рядом, правда? Поэтому есть еще, наверное, ментальное отношение.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/790182" frameborder="0"></iframe> "Народ, пошли с нами": Третий день шествий в Хабаровске в поддержку Сергея Фургала.Владимир ВОРСОБИН

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