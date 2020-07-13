В США белую девушку убили за слова «все жизни важны»

Эту историю изо всех сил замалчивали — но та все равно попала на первые полосы СМИ. В три часа ночи 5 июля в Индианаполисе (штат Индиана, США) между двумя группами молодёжи вспыхнул конфликт со стрельбой. Днем ранее прошел главный национальный праздник, День независимости, народные гуляния затянулись за полночь, многие были навеселе.

По версии пострадавших, ситуация выглядела так. Местная жительница Джессика Доти Уитакер и трое её друзей столкнулись с двумя активистами движения «Черные жизни важны». Те были разгорячены — даже не из-за Дня независимости, а потому, что «праздник непослушания» продолжается в США уже почти два месяца: после убийства белым полицейским афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе 25 мая начался невиданный в истории страны массовый бунт, перешедший в погромы и мародерства.

Вот встречные и предложили Джессике Уитакер повторить их любимый лозунг: «Черные жизни важны». На что та резонно ответила: «Все жизни важны». После перепалки обе стороны вроде бы разошлись. Но затем активисты подстерегли Джессику и её друзей в темном месте, под мостом, и застрелили её. Девушке было лишь 24 года.

Кто-то возразит: сама, мол, белая расистка, вот и поделом. Но у её парня, с которым они готовились пожениться, — «типично англосаксонское» имя Хосе Рамирес. Да и ранее какой-либо ксенофобии за Джессикой не наблюдалось. И еще деталь: СМИ упорно не называют расовую принадлежность стрелков, хотя если, например, белый прикончит черного, как в случае с Джорджем Флойдом, то об этом трубят изо всех углов. Так что, возможно, двое убийц были, как бы сказать помягче, «черными пантерами».

Отец Джессики был настолько потрясен случившимся, что через пару дней после трагедии набил татуировку на спине с её именем. Пусть хоть так останется…

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