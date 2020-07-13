Личная тайна Виктора Проскурина: актер оставил дочь без наследства и перед смертью развелся с пятой женой Ириной Хондой

Артист Виктор Проскурин умер в столичной клинике 14 дней назад. Причиной смерти 68-летнего народного артиста стал приступ хронической обструктивной болезни легких. Последние 12 лет рядом с Виктором Проскуриным была пятая жена Ирина Хонда – и верная подруга, и директор. «Комсомольская правда» вчера первой сообщила о том, что Ирину Хонду выселяют из квартиры, где она жила с Виктором Проскуриным. Дело в том, что Хонда не имеет юридических прав на недвижимость артиста в центре Москвы, о чем вдова Проскурина рассказала kp.ru: «Я никогда не заводила разговоров на финансовые темы. Ни на что не претендовала, не собиралась бороться. У меня в Санкт-Петербурге живет мама, у меня там квартира в центре ипотеке, собираю вещи и уезжаю».

Квартира на Покровке, где Ирина Хонда жила с Виктором Проскуриным оценивается в сумму, превышающую 20 миллионов рублей. Почему ни вдова, ни единственная дочь актера Саша (от его первого брака с Ольгой Гаврилюк) не получат ничего в наследство? Почему все досталось четвертой жене Виктора Проскурина художнику по костюмам Ирине Смуровой? Общих детей у них не было, у Смуровой сын от предыдущих отношений.

Сегодня вечером в передаче «Прямой эфир» Ирина Хонда и Ирина Смурова расскажут о юридических нюансах личной жизни и борьбы за наследство.

«Я никогда не буду вдовой Проскурина, я всегда буду женой Проскурина. Запомните это навсегда», - сказала на прощании с народным артистом Ирина Хонда. 20 июля было бы 12 лет их истории любви. Однако мало кто знал, что недавно Ирина Хонда и Виктор Проскурин развелись.

Ирина Хонда вытащила легенду кино из запоев, поддержала Виктора Алексеевича в борьбе с онкологией – и он победил болезнь, сделала последние 12 лет жизни артиста счастливыми и насыщенными событиями.Фото: Иван МАКЕЕВ

Хонда говорит, что одной из причин развода стало их желание купить квартиру в Испании и получить там вид на жительство – мол, тогда меньше придется платить налогов. Проскурин и Хонда хотели продать ее квартиру в Питере – взамен купить жилье маме Иры и домик в Испании. А потом планировали обратно пожениться. «Это был технический развод», - Хонда утверждает, что после загса накрыли стол, отметили это дело, а отношения в паре стали еще крепче.

Ирина Хонда вытащила легенду кино из запоев, поддержала Виктора Алексеевича в борьбе с онкологией – и он победил болезнь, сделала последние 12 лет жизни артиста счастливыми и насыщенными событиями. У Ирины были и остались прекрасные отношения с единственной дочкой артиста. Актриса Александра Бледная успела поговорить с отцом за день до его госпитализации по видеосвязи: «Мы вместе не жили никогда, поэтому для меня он был всегда в хорошем настроении, щедрым, хороший был дядька. Всегда был внимателен ко мне, очень меня любил». Дочь Саша не знала, что папа отписал свою квартиру чужой для нее женщине. А узнав, решила, что никаких битв за наследство вести не будет.

История такая: в четвертом браке с Ириной Смуровой актер Виктор Проскурин сделал красивый (как он думал на тот момент) жест – подарил свою квартиру в историческом центре Москвы жене. Это было почти 15 лет назад – документы были оформлены по всем правилам и законам, собственник в квартире на Покровке оказался один – Ирина Смурова. Потом Проскурин развелся, встретил Хонду, влюбился, опять женился. Пытался через суд вернуть квартиру – но безрезультатно. Смурова все эти годы в квартире не появлялась, но после смерти экс-мужа попросила Хонду чужую жилплощадь освободить. Вот поэтому Ирина Хонда и ищет машину для перевозки своих вещей в родной Санкт-Петербург. Хонда считает: «По совести ей надо продать эту квартиру и поделить деньги на три части: между собой, мной и Сашей». Но вряд ли Ирина Смурова будет делить квартиру в центре Москвы.