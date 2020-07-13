2020-07-13T14:21:44+03:00
Звезды

Личная тайна Виктора Проскурина: актер оставил дочь без наследства и перед смертью развелся с пятой женой Ириной Хондой

Квартиру на Покровке народный артист подарил четвертой супруге
Ирина ВИКТОРОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Последние 12 лет рядом с Виктором Проскуриным была пятая жена Ирина Хонда – и верная подруга, и директор.Последние 12 лет рядом с Виктором Проскуриным была пятая жена Ирина Хонда – и верная подруга, и директор.Фото: Борис КУДРЯВОВ
Изменить размер текста:

Артист Виктор Проскурин умер в столичной клинике 14 дней назад. Причиной смерти 68-летнего народного артиста стал приступ хронической обструктивной болезни легких. Последние 12 лет рядом с Виктором Проскуриным была пятая жена Ирина Хонда – и верная подруга, и директор. «Комсомольская правда» вчера первой сообщила о том, что Ирину Хонду выселяют из квартиры, где она жила с Виктором Проскуриным. Дело в том, что Хонда не имеет юридических прав на недвижимость артиста в центре Москвы, о чем вдова Проскурина рассказала kp.ru: «Я никогда не заводила разговоров на финансовые темы. Ни на что не претендовала, не собиралась бороться. У меня в Санкт-Петербурге живет мама, у меня там квартира в центре ипотеке, собираю вещи и уезжаю».

Квартира на Покровке, где Ирина Хонда жила с Виктором Проскуриным оценивается в сумму, превышающую 20 миллионов рублей. Почему ни вдова, ни единственная дочь актера Саша (от его первого брака с Ольгой Гаврилюк) не получат ничего в наследство? Почему все досталось четвертой жене Виктора Проскурина художнику по костюмам Ирине Смуровой? Общих детей у них не было, у Смуровой сын от предыдущих отношений.

Сегодня вечером в передаче «Прямой эфир» Ирина Хонда и Ирина Смурова расскажут о юридических нюансах личной жизни и борьбы за наследство.

«Я никогда не буду вдовой Проскурина, я всегда буду женой Проскурина. Запомните это навсегда», - сказала на прощании с народным артистом Ирина Хонда. 20 июля было бы 12 лет их истории любви. Однако мало кто знал, что недавно Ирина Хонда и Виктор Проскурин развелись.

Ирина Хонда вытащила легенду кино из запоев, поддержала Виктора Алексеевича в борьбе с онкологией – и он победил болезнь, сделала последние 12 лет жизни артиста счастливыми и насыщенными событиями. Фото: Иван МАКЕЕВ

Ирина Хонда вытащила легенду кино из запоев, поддержала Виктора Алексеевича в борьбе с онкологией – и он победил болезнь, сделала последние 12 лет жизни артиста счастливыми и насыщенными событиями.Фото: Иван МАКЕЕВ

Хонда говорит, что одной из причин развода стало их желание купить квартиру в Испании и получить там вид на жительство – мол, тогда меньше придется платить налогов. Проскурин и Хонда хотели продать ее квартиру в Питере – взамен купить жилье маме Иры и домик в Испании. А потом планировали обратно пожениться. «Это был технический развод», - Хонда утверждает, что после загса накрыли стол, отметили это дело, а отношения в паре стали еще крепче.

Ирина Хонда вытащила легенду кино из запоев, поддержала Виктора Алексеевича в борьбе с онкологией – и он победил болезнь, сделала последние 12 лет жизни артиста счастливыми и насыщенными событиями. У Ирины были и остались прекрасные отношения с единственной дочкой артиста. Актриса Александра Бледная успела поговорить с отцом за день до его госпитализации по видеосвязи: «Мы вместе не жили никогда, поэтому для меня он был всегда в хорошем настроении, щедрым, хороший был дядька. Всегда был внимателен ко мне, очень меня любил». Дочь Саша не знала, что папа отписал свою квартиру чужой для нее женщине. А узнав, решила, что никаких битв за наследство вести не будет.

История такая: в четвертом браке с Ириной Смуровой актер Виктор Проскурин сделал красивый (как он думал на тот момент) жест – подарил свою квартиру в историческом центре Москвы жене. Это было почти 15 лет назад – документы были оформлены по всем правилам и законам, собственник в квартире на Покровке оказался один – Ирина Смурова. Потом Проскурин развелся, встретил Хонду, влюбился, опять женился. Пытался через суд вернуть квартиру – но безрезультатно. Смурова все эти годы в квартире не появлялась, но после смерти экс-мужа попросила Хонду чужую жилплощадь освободить. Вот поэтому Ирина Хонда и ищет машину для перевозки своих вещей в родной Санкт-Петербург. Хонда считает: «По совести ей надо продать эту квартиру и поделить деньги на три части: между собой, мной и Сашей». Но вряд ли Ирина Смурова будет делить квартиру в центре Москвы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
11 человек задержали на несанкционированной акции в поддержку Сафронова около СИЗО "Лефортово"
Олег Николаев поручил кардинально усилить работу в области обращения с ТКО
Россияне реже стали заниматься бизнесом
Эрдоган пообещал Путину сохранить христианские святыни в Святой Софии
В российском МИД обеспокоены обстрелами на границе Армении и Азербайджана
В Подмосковье спасли пожилую пациентку с поражением 90% лёгких из-за коронавируса
Путин обсудил с Эрдоганом возобновление туризма после пандемии коронавируса
В Госдуме пояснили, кто будет определять сумму компенсации за работу на удаленке
Диетолог назвала наилучшее время для фастфуда
Путин обсудил с Эрдоганом по телефону ситуацию в Сирии и Ливии
Можно ли будет купить вакцину у коронавируса, рассказали её разработчики
В Центре Гамалеи назвали сроки поступления вакцины от коронавируса в гражданский оборот
Второй компонент вакцины от коронавируса ввели 20 добровольцам
Диетолог посоветовала многодетным семьям, как питаться разнообразно и полезно
Вирусолог дал прогноз, когда может начаться производство вакцины от коронавируса в России
Киев хочет подключить Лондон и Вашингтон к переговорам по Донбассу
Падение школьного автобуса в водохранилище в Китае: Водитель намеренно съехал с моста
Франция решила ввести дополнительные проверки для туристов
Посольство Венгрии удалило заявление об открытии границ для россиян
Крейсеры Северного флота разбомбили «врага» в Баренцевом море