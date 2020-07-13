Юрий Трутнев - Владимиру Ворсобину: Когда человек идет на выборы губернатора, проверок не существует

ТРЕТИЙ ДЕНЬ ПРОТЕСТОВ

Понедельник был просто обязан прекратить весь этот воскресно-субботний хабаровский бардак.

Им можно наслаждаться.

Согласитесь, приятно иногда послать начальство ко всем чертям. Иногда даже полезно (это власти трезвит).

Но бесконечно митинговать скучно.

А когда скучно – то и бессмысленно.

Видимо поэтому в понедельник на улицы вышло протестовать очень мало людей. Меньше сотни...

Да и те – молодые активисты. То ли ЛДПР, то ли еще чьи-то.

Но им чуть не улыбнулась удача. Они чуть не настигли вице-премьера, полпреда президента Юрия Трутнева.

Через пару минут после его встречи с журналистами на площадь Победы ворвались «революционеры»...

Со своим фирменным «Свободу-свободу!»

Но Трутнева уже не было.

А жаль.

Интересно было послушать их разговор…

Расследование «грехов» Сергея Фургала началось лишь спустя 15 летФото: REUTERS

"КОГДА ИЗБРАЛИ, ВОЗНИКАЕТ ИНТЕРЕС ПРАВООХРАНИТЕЛЕЙ"

То, что Трутнев в городе, в Хабаровске шептались с воскресенья. Шли разговоры, что полпред теперь лихорадочно ищет краю нового губернатора. А с этим большая проблема.

Федералы сначала решили поставить на хозяйство какого-нибудь временного губернатора – пусть, дескать, посидит до выборов, а там как народ решит. Но, как говорят, ехать в бушующий Хабаровск желающих мало, а местные для Москвы теперь подозрительны. Не превратятся ли они в нового «популиста» Фургала-2?

И Трутнев вышел на улицу, чтобы «размазать» пока еще формально действующего губернатора (да-да, Фургал до сих пор - по крайней мере, на утро понедельника - официально не был отстранен от должности).

- Я считаю, что работа руководства Хабаровского края организована плохо и у меня есть на это все основания, – говорил он. - Сейчас в Дальневосточном федеральном округе 11 регионов. Когда мы начинали работу, вы, Хабаровский край, были на 18-м месте в Российской Федерации по инвестклимату, сейчас на 63-м. Инвесторы не идут. Причем, это не просто цифры. До меня доходит много обращений инвесторов, которые связаны с отношением к ним чиновников, с неоплатой по контракту, и я с ними разбираюсь.

В понедельник на улицы вышло протестовать очень мало людейФото: Владимир ВОРСОБИН

Я задаю вопрос от «Комсомолки»:

- И от всего Хабаровска, если позволите, - говорю.

Полпред понимающе улыбнулся.

- Почему Фургала арестовали только сейчас, через 15 лет, когда он стал губернатором? Многие в Хабаровске считают это уголовное дело политическим заказом.

Трутнев ответил мгновенно.

- Тогда как раз было намного логичнее прямо в ходе выборов и предъявлять обвинение, правда? – спросил он.

- Правда, – соглашаюсь.

- Но только вот в чем проблема, – торжествующе улыбнулся Трутнев, и даже наконец-то сформулированный ответ на этот чудовищно-больной для Хабаровска вопрос.

- Когда человек идет на выборы губернатора, никаких проверок не существует, – сказал полпред. - Любой человек, любой гражданин имеет право быть избранным. И человек заявляет себя – я хочу быть губернатором Пермского, Хабаровского, любого другого края. Но вот уже, извините, когда его избрали, очевидно, возникает интерес со стороны правоохранителей. Но даже не это главное. Самое главное, что, да, за Сергея Ивановича проголосовало достаточное количество человек, тем не менее, совсем не все. И те, кто не голосовали, могли делать это ровно потому, что знали какие-то факты из биографии. Когда человек становится губернатором, о нем говорят все и всё. Поэтому информации, конечно, пошло намного больше.

- Случилось то, что случилось, - сказал нам на прощанье Трутнев. - Губернатор Хабаровского края арестован, но вся машина регионального управления должна работать. Я должен убедиться в том, что здесь все в порядке.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/790185" frameborder="0"></iframe> Полпред Юрий Трутнев дал пресс-конференцию в Хабаровске о задержании Сергея Фургала.

ЧУДОМ РАЗМИНУЛИСЬ

В этот момент издалека послышались первые звуки нового «хабаровского порядка». Или «беспорядка», как это, наверняка, видится из Москвы. К площади, где Трутнев отвечал журналистам, явно шла вся эта «банда» хабаровчан, требующая свободы.

Полпред тут же попрощался и уехал. А Хабаровск остывая, ждал новостей – кто его новый хозяин?

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/790182" frameborder="0"></iframe> "Народ, пошли с нами": Третий день шествий в Хабаровске в поддержку Сергея Фургала.Владимир ВОРСОБИН

ЕЩЕ РЕПОРТАЖ АВТОРА

«Свободу Фургалу»: почему Хабаровск встал на защиту губернатора, обвиняемого в убийстве

Обозреватель "КП" Владимир Ворсобин передает из охваченного несанкционированными митингами города (подробности)

Хабаровск выдал вторую волну протестов «Свободу Фургалу!»

И теперь город собирается повторять акции своего недовольства Москвой каждый день. С места событий передает наш обозреватель Владимир Ворсобин (подробности)

КСТАТИ

Задержание Сергея Фургала: Почему народ прощает любимым политикам «грехи прошлого»

Судьба политика удивительно похожа на историю авторитета из 90-х Анатолия Быкова (подробности)

Хабаровск в шоке: Мы губернатора выбирали, а теперь его хватают за башку?

Обозреватель «КП» отправился в Хабаровский край, где о «темном прошлом» арестованного Сергея Фургала все догадывались. Но ошарашены «неуважительным» задержанием «народного губера». И готовят митинг в его поддержку (подробности)

МНЕНИЕ

Георгий Бовт: «На Дальнем Востоке вы никого не удивите криминальным прошлым руководителя»

На Радио «Комсомольская правда» известный политолог дал свою оценку прошедшей в Хабаровске акции протеста (подробности)