«Я ему явно понравилась» Айза Анохина вспомнила, как проходила пробы в шоу Владимира Соловьева

Телеведущая и блогер Айза Анохина в беседе с Ксенией Собчак разоткровенничалась о бывшем муже, чеченской войне и новых отношениях. Помимо этого девушка раскрыла подробности кастинга в проект канала «Россия 1», в котором могла принять участие. В начале года Айза проходила кастинг в новое шоу «Это нормально?», которое могла вести вместе с Владимиром Соловьевым. Но потом грянула эпидемия.

- Когда я вошла в студию, поняла, что чувствую себя, как рыба в воде, - вспомнила телеведущая. - А потом этот проект сняли с производства. Его вообще не будет. Из-за пандемии все заглохло. Как проходили пробы? Я не жила в России, прилетела и ничего не знала про Соловьева, хотя меня все предупреждали, что он такой [крутой] ведущий, достаточно политический. Однако это должно было быть не политическое шоу, а остросоциальное: условно говоря, ребенка ставят на гречку, родителей посадили — обсудите. Мне было дико комфортно с ним [Соловьевым], я ему явно нравилась. Он даже дотронулся до меня. Кто еще пробовался на роль соведущей? [Настасья] Самбурская.

В настоящий момент Айза ведет собственное реалити-шоу «Айза Супер» на канале «Супер»

Айза Анохина вела шоу на канале «Пятница!», выпускала ювелирную линию, музыку и косметику, а в настоящий момент ведет собственное реалити-шоу «Айза Супер» на канале «Супер». Девушка прославилась благодаря тому, что четыре года была замужем за популярным рэпером Гуфом (Алексей Долматов), который посвятил ей трек Ice Baby — и родила ему сына Сами.