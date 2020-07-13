Умер Георгий Кондратьев - военачальник, который «гасил» гражданскую войну в СССР

Генерал-полковник Георгий Кондратьев

На развалинах СССР горбачевский и ельцинский Кремль поручили ему самую опасную и трудную работу – погашение (а то и подавление) вооруженных конфликтов в «горячих точках». По сути, перед Кондратьевым стояла задача прекратить вспышки гражданской войны. Он проводил миротворческие операции в Таджикистане, Киргизии, Узбекистане, Северной и Южной Осетии, Нагорном Карабахе, Приднестровье, Абхазии. И везде он показал себя не только талантливым военачальником, но и влиятельным политиком. Георгий Кондратьев родился 17 ноября 1944 года в г. Клинцы Брянской области. После окончания девяти классов пошел работать слесарем на фабрику и одновременно учился в вечерней школе рабочей молодежи. Окончил с отличием три военных вуза - Харьковское гвардейское танковое командное училище, военную академию бронетанковых войск им. Р.Я. Малиновского, Военную академию Генштаба. Службу в войсках начал в должности командира танкового взвода. А затем последовательно шел вверх по служебной лестнице: командир роты, батальона, полка, дивизии, зам командующего 40-й «афганской» армии, командарм, зам командующего войсками Туркестанского военного округа, командущий ТуркВО. С июня 1992 года назначен заместителем Министра обороны Российской Федерации. С 1995 до 2004 года главный военный эксперт — заместитель Министра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. В 2004 году вышел в отставку.

КАКИМ ОН БЫЛ?

Вспоминает офицер для особых поручений зама министра обороны РФ полковник в отставке Александр ЛУЧАНИНОВ:

Декабрьским вечером 1994 года министр обороны Грачев вызвал Кондратьева.

— Проходи, Георгий. Садись.

Грачёв достает бутылку коньяка. Наливает.

— Давай выпьем за нас. В России осталось только два генерала, которые умеют воевать. Я и ты.

— Нет, Павел Сергеевич, я и ты.

Выпили молча.

— Георгий, ты в Чечню поедешь?

— Кем?

— Представителем министерства обороны.

— Нет, товарищ министр, не поеду.

— Почему?

— Что это за должность? Там есть командующий. Если всё пойдет плохо, виноват я, а не он?

Третий тост за ушедших выпили стоя, молча и не чокаясь.

— Ты что предлагаешь?

— Паша, вон кремлёвка. Звони Ельцину и назначай меня командующим войсками Северо-Кавказского военного округа.

— Георгий, это понижение. Ты заместитель министра обороны.

— Переживу. Вон, Сталин Жукова отправил командовать Одесским округом. И ничего. И еще: мне будет нужно три месяца на подготовку войск. Сейчас модно создавать сводные батальоны и полки из оставшихся частей. Так вот, сводным может быть только оркестр, и то на параде. Я пойду на войну. Мне нужна вся власть. И чтобы никто не путался у меня под ногами.

В голосе Грачева – наждак:

— Товарищ генерал-полковник, на должность командующего я Вас не назначу. Да и моим заместителем не уверен, что останетесь.

— Я сам полечу в Чечню.

В свою приемную Кондратьев зашел медленно. Я смотрел документы у дежурного офицера.

— Саша, неси коньяк.

Приношу бутылку. Открываю.

— Товарищ полковник, какой у афганцев четвертый тост?

— Выпьем за то, чтобы за нас как можно дольше не пили третий.

— Наливай, а то за это с Пашей не удалось выпить…