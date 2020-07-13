«Меня обзывали чуркой и гнобили»: Айза Анохина вспомнила, как росла в Москве, будучи чеченкой

Айза Анохина все чаще всплывает в инфополе не в контексте прежних отношений с популярным рэпером Гуфом, а как автономная личность Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Блогер, ювелирный дизайнер и даже телеведущая Айза Анохина все чаще всплывает в инфополе не в контексте прежних отношений с популярным рэпером Гуфом (Алексей Долматов), а как автономная личность — то музыкальный альбом выпустила, то реалити-шоу на канале «Супер». Ксения Собчак и решила взять интервью у девушки и расспросить о насущном — новом романе, прошлой любви, детстве и амбициях.

ПРО НАЦИОНАЛЬНОСТЬ

«В 10 лет я попала под бомбежку во время Первой чеченской войны, потом вернулась в Москву с горем пополам — и там началось. Меня гнобили и обзывали. В школе я даже попросила учителей не рассказывать о моей национальности, чтобы меня не мучили. Как только узнавали, что я — чеченка, сразу начинали обзывать «чуркой». До этого я гордилась и радовалась, что я — чеченка».

ПРО ВОЙНУ

«Из детства я помню только это. Ничего другого не помню. Мы приехали к родственникам в Грозном и как раз началась война. Все аэропорты закрыли. Мы начали собирать вещи, чтобы уезжать, за нами заехал дядя, запихнул всех в «Газель» и увез в село. Большую часть войны мы провели в селе Новые Атаги. Когда была бомбежка, все спускались в подвал, а тяжело больную бабушку переносили на руках. Так было год. Около 70 русских солдат, молодых ребят, приютила моя мама — они жили с нами. Построили печку. Бабушкины бриллианты меняли на муку. Ели редко»

ПРО ДУДАЕВА

«Отец служил в КГБ и работал в Чечне под прикрытием, пытаясь разоблачить Джохара Дудаева (первый президент самопровозглашенной республики Ичкерия). Они его и накрыли вроде (был убит в 1996 году в результате спецоперации). У меня даже есть фото с Дудаевым. Дело было так. В четыре года мне впервые дали пострелять из пистолета ТТ, в пять стреляла из УЗИ и автомата Калашникова. И когда папа работал на Дудаева, мы поехали на пикник — все с семьями. И там был холмик, на нем — ведро, а на ведре — бутылка. Все стреляют по ней и специально промазывают. А моей маме понадобилось попасть — так она чуть не завалила всю операцию. Была очень напряженная обстановка. Никто не понял, почему обычная чеченская женщина так хорошо стреляет? Папа очень громко ругался потом»

ПРО ГУФА

«Он хороший. Леша, я тебя очень люблю! Хоть ты говнюк и аппендикс моей жизни (бывшему мужу Айза родила сына Сами, которому рэпер посвятил альбом; сам музыкант признавался в интервью, что изменял жене, и когда она была в положении, и после — однажды вместе с другом они украли у Айзы люксовые часы, продали их и потратили деньги на наркотики). Но я тебя очень люблю, и за все тебе благодарна. Ты, правда, хороший и заботливый. Не подам я на алименты, не переживай».

ПРО НОВУЮ КВАРТИРУ

«С ремонтом стоила около 50 миллионов рублей. Купила, когда дом только строился. Заработала на блогерстве и работе на телеке (работала на канале «Пятница!» и «Супер»). Копила лет 10. Откладывала, откладывала. И все вложила в жилье. В декабре 2019 года перед Новым годом у меня на карте было 5 тысяч рублей. Тогда впервые позвонила Гуфу и спросила денег: «Помогай». Дал 100 тысяч рублей — Новый год отметили»

ПРО НОВЫЙ РОМАН С ОЛЕГОМ МАЙАМИ

«До того, как я познакомилась с Олегом (певец Олег Кривиков выступал в шоу «Голос» и некоторое время был сотрудничал с продюсерским центром Максима Фадеева), было полное ощущение, что он — конченый придурок и вдобавок гей. Была полностью в этом уверена. Но когда я переживала не самое лучшее время, он писал мне комплименты в инстаграм, потом пригласил меня в кино, и мы начали дружить. Отношений не было. А когда они начались, он не хотел, чтобы о нас кто-то знал. Во-первых, он красивый. Во-вторых, он смешной. Но замуж за него я не собираюсь. Желаю ему в жизни [девушку] намного лучше, чем я».