Почему в России никак не получается строить дешево

У правительства есть шанс кардинально решить жилищный вопрос — и чиновники не должны его упустить. Об этом заявил президент Владимир Путин на заседании Совета при президенте по стратегическому развитию и нацпроектам. И призвал снижать издержки, которые мешают строить дешево.

Что за непроизводительные издержки такие у застройщиков, о которых говорил президент и которые они сами не могут снизить?

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/790153" frameborder="0"></iframe> Путин: У нас есть исторический шанс в обозримые сроки кардинально решить жилищный вопрос.

- Очень существенны затраты, возникающие из- за отсутствия у нас адекватного функционального зонирования территорий и доступа к коммуникациям, - объясняет вице-президент Российской гильдии риэлторов Константин Апрелев.

Доля таких затрат в себестоимости жилья очень сильно различается, в зависимости от региона и «местных условий», а также от особенностей конкретной стройки. Но во многих случаях они в разы превышают «полезные» затраты — стройматериалы, технология строительства, транспортные расходы и т. п. О чем конкретно речь?

Во-первых, как объясняет эксперт, очень характерны ситуации, когда застройщик получает землю, не предназначенную для жилищного строительства. А потом платит за перевод ее под жилищное строительство — а это дорого. Из-за отсутствия того самого адекватного зонирования территорий каждый раз принимаются разовые решения в ручном режиме.

Вторая беда — коммуникации. Здесь царит монополизм и понятных тарифов на подключение нет. Расхожая ситуация — тебя заставят заплатить не только за подключение, скажем, к канализации, но и за перекладку пару километров якобы ветхих труб (хотя на самом деле они новые). Поскольку другой канализации нет, застройщикам деваться некуда — платят, сколько скажут.

Если строительство предполагается вести в центре города, то там реально придется перекладывать уже существующие коммуникации.

- Это ключевые затраты по величине, только следом идут расходы на стройматериалы и так далее, - говорит Константин Апрелев. - Но плюс есть еще издержки, связанные с получением и согласованием исходно-разрешительной документации. Вы будете в индивидуальном порядке по каждому проекту согласовывать высотность, внешний вид дома, транспортные развязки на подъезде к нему. В то время как в большинстве европейских стран все это определено изначально. Скажем, изначально установлено, что от такой-то до такой-то улицы возможно строительство не выше 12 этажей и такая-то плотность застройки. И все проекты сразу готовятся, исходя из заданных условий, - поэтому обходятся дешевле. Надо упрощать законодательство, определять функциональные зоны на территориях городов — и это на самом деле сэкономило бы деньги и застройщикам, и покупателям квартир.

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