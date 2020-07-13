Эпичная битва енота и девушки: Это круче чем «Mortal Combat»

Эпичная битва енота и девушки, видео которой недавно оказалась в сети, произвела настоящий фурор. Такие столкновения с представителями живой природы бывают не часто, далеко не каждый может сказать, что имел конфликт с енотом.

Несмотря на то, что еноты достаточно спокойны и миролюбивы, во врагах их иметь не стоит. Почему? Потому что сдаваться они не привыкли ни при каких обстоятельствах.

Пользователи уверяют, что конфликт между енотом и девушкой, сидевшей за столиком, разыгрался из-за маленькой собачки. Питомица девушки отошла от хозяйки и привлекла внимание енота.

Естественно, девушка бросилась на защиту собачки, а енот уже давно решил – что собака его добыча. Зверь бросился на девушку, несколько раз она откидывала нападавшего в сторону и даже пыталась отбиться металлической перекладиной.

Примечательно, что свидетелем конфликта стал молодой человек девушки. Но почему-то он предпочел не вмешиваться и досмотреть конфликт со стороны.

В комментариях пользователи разделились на два лагеря, пишет Ридус. Одни сочувствуют девушке, а другие – еноту.

- Бедный енот, она его так швырнула.

- Мощное было еноталити! Несчастный звереныш.

- Эти животные только с виду такие милые, а на самом деле могут быть очень опасными.

- Ох, жалко енота и девушку жалко, она за пёсика испугалась. А вот парень мог и помочь, а то ведет себя, как мебель.

- Парень рефери, если что!

- Он красавчик просто, помогал как мог.