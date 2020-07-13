Илья Шестаков: Мы ожидаем урожайный год в рыбной отрасли

Илья Васильевич рассказал о том, как отрасль переживает пандемию коронавируса, удастся ли наладить регулярные поставки дальневосточной рыбы по Севморпути, и кому из рыбаков-любителей нужно будет приобретать рыболовный билет.

- Сегодня День рыбака. С праздником вас!

- Спасибо! Я тоже хочу поздравить с Днем рыбака всех, кто имеет отношение к отрасли – а это 1 миллион человек. И, конечно, все 25 миллионов рыбаков-любителей. Всем желаю хороших уловов и ни хвоста, ни чешуи!

- Давайте с любителей и начнем. В ФЗ-457 о любительском рыболовстве сохранен базовый принцип безвозмездности рыбалки. Что он означает?

- Что рыбалка бесплатна на всех водоемах, за исключением тех, которые отданы под производство товарной аквакультуры. В правилах есть одно ограничение - суточная норма вылова. Для каждого водоема и вида рыбы она своя. Мы проработали каждый показатель, советовались с регионами, с рыбаками-любителями. И сейчас у всех есть возможность заниматься любимым хобби и заботиться о сохранении запасов.

- Нарушений много?

- Стало меньше - в первую очередь из-за увеличения штрафов. Стало меньше браконьеров — уменьшился прессинг. Это, в свою очередь, позволило законопослушным рыболовам ловить больше, чем раньше. Даже несмотря на наличие суточных норм.

- Сейчас все активно обсуждают предложение разрешить рыболовам-любителям продавать улов в пределах суточной нормы...

- Мы действительно хотим дать возможность любителям легально продавать свой улов. Это позволит людям избавиться от излишков и минимально заработать при этом. Споры идут по поводу покупки рыболовных билетов. Они будут нужны лишь тем, кто захочет продавать улов. Билеты будут бессрочными. Сегодня люди вдоль дорог продают рыбу непонятного качества. Это решение позволит им оказаться в правовом поле и сохранить свой небольшой заработок. И продавать рыбу на улице уже не придется: в «пилотных» регионах создадут специальные базы или потребительские кооперативы, которые и будут скупать излишки у рыбаков.

- Пандемия сильно ударила по рыбакам?

- Отдельные случаи выявлялись, но срывов избежать удалось благодаря четкой совместной работе с Роспотребнадзором и бизнесом. Сейчас, во время лососевой путины, сезонные рабочие проходят двухнедельный карантин. Мы с рыбаками прорабатываем возможность такого карантинирования на весь период путины, чтобы не допустить простоя предприятий. В переработке тоже серьезных проблем не было. За это я хочу поблагодарить все компании, которые выполняли рекомендации Роспотребнадзора. Надеюсь, правила будут выполняться и впредь, так как пандемия, к сожалению, еще не завершилась.

- Как реализуется программа «квоты под киль»?

- Строятся 54 рыбопромысловых судна для Дальневосточного и Северного бассейнов. Также в рамках программы будут построены еще 35 судов-краболовов. Два судна уже переданы заказчику, 9 спущены на воду и дорабатываются. Кроме того, инвесторы обязались построить 25 новых фабрик, причем 12 из них уже запущены. Я уверен в том, что мы сможем добиться поставленной цели – модернизировать отрасль и увеличить эффект от каждой тонны добытой рыбы.

- Как строительство новых заводов отразится на ассортименте?

- Линейка существенно расширится. Каждая хозяйка хочет купить продукт в индивидуальной упаковке, который можно сразу же готовить. Сегодня в магазинах страны есть такое, чего в Европе днем с огнем не сыщешь. И это – наша продукция, произведенная из нашего сырья лучшего качества. Ситуация начала меняться после того, как нам удалось убедить рыбаков разнообразить не только ассортимент, но и рынки. Раньше они стремились быстрее реализовать товар за рубежом. Но после снижения мировых цен бизнес стал активнее выходить на внутренний рынок, и это дает плоды.

- Президент поручил активнее использовать Северный морской путь для доставки рыбы с дальнего Востока на запад России. Когда заработает этот проект?

- Доставка по Севморпути короче и дешевле, чем железнодорожным транспортом. Но для того, чтобы проект стал максимально эффективным, нужно наладить ритмичность поставок. Сегодня Росатом выделяет «на рыбу» 1 рейс лихтеровоза «Севморпуть». Нам же необходимо вывозить рыбу караванами транспортных судов – с ледокольной проходкой, конечно. И здесь возникает еще одна задача – обеспечить обратную загрузку. Например, везти то, что необходимо Дальнему Востоку. Синхронизация поставок – главная задача, которую решают сейчас правительства Камчатки и Сахалина. В этом году мы планируем привезти Севморпутем 50 тысяч тонн продукции. Ранее мы уже доставляли рыбу по этому пути, но еще никогда объемы не превышали 15 тысяч тонн.

- Сколько планируется добыть в этом году? Каков прогноз ученых?

- Лососевая путина только началась. Ученые говорят, что подходы будут, но чуть позже, чем обычно. Вода в океане немного теплеет и это влияет на поведение рыбы. Мы прогнозируем 400 тысяч тонн по итогам лососевой путины. Что касается выловов в целом, то сегодня мы идём с опережением на 7% по сравнению с 2019 годом. И 2020 год мы ожидаем «урожайным». Ориентир для нас, по-прежнему, 5 млн тонн. В позапрошлом году мы немного недобрали, в прошлом добыли чуть больше. Это рекордные уловы за 25 лет. Без рыбы точно не останемся.

- Иваси вернулась?

- Цикл подходов иваси длится порядка 15 лет, пик уловов еще не наступил. Однако, скумбрии и иваси на сегодня добыто в разы больше, чем в 2019 году. Мы научились по-новому работать с иваси. Это очень нежная рыба, ее сложно ловить и сохранять в необходимом качестве для последующей переработки. Но итоговый результат стоит затраченных усилий – она невероятно вкусная и очень полезная. Российский покупатель это уже оценил. У иваси прекрасные перспективы на российском рынке.

- Специалисты Росрыболовства проводят оценку последствий норильской аварии для водных биоресурсов. Каковы итоги?

- По поручению президента мы проведем мониторинговое исследование. Большая экспедиция изучит весь бассейн реки Пясины до Карского моря. Доклад с результатами и суммой ущерба ляжет на стол главе государства. Но уже ясно, что нанесен серьезный ущерб кормовой базе сиговых. Это приведет к деградации популяций и серьезно снизит объемы вылова. Ежегодно там только промышленным способом добывали до 5 тысяч тонн рыбы ценных видов. И это не считая уловов рыбаков-любителей. Чтобы восстановить численность, необходимо будет построить два завода по воспроизводству водных биоресурсов и выпускать малька на протяжении 10 лет.

- Не могу не спросить о ваших прекрасных парусниках – «Крузенштерне», «Седове» и «Палладе»…

- «Крузенштерн» вернулся в Калининград после трансатлантического перехода, «Паллада» уже во Владивостоке после кругосветки. Барк «Седов» тоже во Владивостоке. Мы обсуждаем его дальнейший путь. У нас есть идея организовать его возвращение в Калининград через Северный морской путь. Конечно, с соблюдением всех мер безопасности. Будем вносить это предложение на рассмотрение оргкомитета по проведению экспедиции «Паруса мира». Если предложение будет одобрено, нас ждет уникальное событие, так как парусный флот никогда не ходил по Севморпути. Этот переход может стать самым красивым этапом всей экспедиции, за исключением, может быть, прохода трех парусников вдоль берегов Антарктиды.