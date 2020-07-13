Новый завод по переработки мусора построят в Карелии

Министерство природных ресурсов и экологии Карелии представило проект строительства завода по переработке мусора под Петрозаводском. По словам экспертов, о необходимости мусороперерабатывающих мощностей в этом регионе, говорят последние тридцать лет.

В качестве инвестора может выступить чешское «МЦЕ Интернешнл». Концессионное соглашение рассчитано на 30 лет и предусматривает строительство на базе свалки в Прионежском районе мусороперерабатывающего комплекса мощностью 200 тысяч тонн в год.

Комплекс с сортировочными линиями будет выделять компоненты ТКО, пригодные для дальнейшего использования, переработки или производства. Биологические компоненты будут отправляться на биогазовую станцию для выработки биогаза и биогрунта. И только небольшая часть неперабатываемых отходов подлежит размещению на полигоне.

Планируемые сроки ввода объекта - до 2023 года с вводом в эксплуатацию в начале 2024 года. Объем инвестиций – более 1,5 млрд рублей.

Как сообщает "Петрозаводск говорит", министр природных ресурсов и экологии Карелии Алексей Щепин отметил, концессионное предложение – результат большой работы, проделанной в последние несколько лет.

- Возможно, эта работа не видна обществу, однако мы планомерно готовимся к организации цивилизованного обращения с отходами. Изучали опыт организации таких предприятий в Финляндии и в Чехии, пытались взять лучший опыт и современные методики. Сегодня мы определились в том, что именно нам нужно, и можем переходить к практике, - рассказал Алексей Щепин.

По словам министра, параллельно со строительством перерабатывающего комплекса надо серьезно работать с системой сбора и первичной сортировки мусора.

- Нужны сотни новых контейнерных площадок, тысячи контейнеров, спецтранспорт, логистика. Нужны площадки временного хранения ТКО, пункты сортировки. Это требует огромных сил и средств, но никто за нас в Карелии эту систему не выстроит, - подчеркнул Щепин. - Либо мы научимся сортировать и перерабатывать мусор, либо утонем в нем.

Напомним, в Свердловской области начинается полномасштабный раздельный сбор мусора. Пилотный проект возглавят десятки домов в Екатеринбурге, Первоуральске, Каменске-Уральском и Алапаевске.