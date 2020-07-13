Москву винят в том, что она бросила соседей по СНГ на съедение коронавирусу

Группа российских медиков буквально на днях отправилась в Азербайджан помогать бороться с пандемией и оказывать помощь пациентам с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава РФ. В состав группы вошли пятеро специалистов Первого московского госуниверситета имени Сеченова, а вместе с ними в Баку вылетели еще 17 врачей из разных российских регионов.

И это, пожалуй, лучший ответ (не словами, а делом) на новую информационную кампанию, которая разворачивается в Европе в истории с коронавирусом. По мнению европейцев, Россия не оказывает помощь своим соседям на постсоветском пространстве, бросив бывшие братские республики на произвол судьбы и сосредоточившись на внутрироссийских проблемах. Дескать, вот она, реальная цена СНГ и Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Прием известный, все прекрасно знают, кто громче всех кричит «Держи вора». Если мы посмотрим на действия государств-членов Евросоюза, то увидим, что ЕС во очередной раз был расколот на две группы, как минимум. На этот раз все тем же коронавирусом. «Скупая четверка» старых членов ЕС (Австрия, Нидерланды, Дания и Швеция) отказалась вносить свои взносы в общеевропейский фонд помощи странам, наиболее пострадавшим от коронавируса. Что же касается помощи от Брюсселя, то по многим направлениям она поступает только в страны зоны евро, а далеко не всем даже среди членов Евросоюза. Можно вспомнить ту же Италию, которая боролась с эпидемией в одиночку, неся тяжелые потери и трагически вопрошая о помощи, при этом все ее просьбы оставались долгое время без ответа.

А вот Россия, кстати, пришла на помощь той же Италии, перебросив в кратчайшие сроки группу военных медиков с необходимым оборудованием. И это вызвало настоящий вал негатива со стороны соседних европейских стран и США. Но только Италией список не ограничивается.

В рамках СНГ тесты и другие необходимые медицинские препараты и оборудование были переданы в Армению, Азербайджан, Белоруссию, Казахстан, Киргизию, Молдавию, Таджикистан, Узбекистан. Вне СНГ помощь от России получили в Азии Китай, Иран, Северная Корея, Монголия. В Южной Америке помощь была оказана Венесуэле. В Европе, кроме Италии Россия помогала бороться с пандемией Сербии. Но, что самое интересное, в США Москва послала самолет, и не какой-нибудь мелкий транспортник, а военно-транспортный красавец Ан-124 «Руслан», загруженный масками и медицинской аппаратурой.

- Россия прислала нам очень, очень большой груз вещей. Медицинское оборудование, что было очень приятно, - публично признался тогда президент США Дональд Трамп на пресс-конференции. А Госдепартамент тогда же заявил, что присланное из Москвы оборудование было передано федеральному агентству по чрезвычайным ситуациям США (FEMA) в Нью-Йорке.

Особенно можно отметить, что Российская Федерация, в отличие от тех же западных «цивилизованных» стран, оказывают помощь своим партнерам и соседям по постсоветскому пространству в рамках борьбы с пандемией безвозмездно, не навязывая никаких условий, в том числе и в сфере политики.

Сейчас в России успешно завершились испытания первой вакцины от коронавируса. И нет никаких сомнений, что она появится не только у нас, но и в государствах СНГ, в других странах. И в этом, кстати, отличие Москвы от того же Вашингтона, который зарезервировал для США практически весь имеющийся объем лекарства, помогающего при заражении коронавирусом.

Остается только гадать, чем продиктованы мотивы европейских экспертов, накинувшихся на Россию с обвинениями. Уж не завистью ли часом? Поскольку в Европе начинает все больше доминировать принцип: «Каждый сам за себя». Словно бы в пику этому, Евразийский экономический союз с самого начала пандемии проявляет солидарность и единство. А руководство ЕАЭС, обсуждая масштабные пакеты мер, учитывают необходимость поддержания взаимной торговли в условиях карантинных мер, стремятся обеспечить свободу передвижения товаров, а также ведут работу по совместному созданию противовирусных препаратов и вакцин. Или же ЕС тревожит, что даже в условиях пандемии с повестки дня ЕАЭС не снимается вопрос о продовольственной безопасности входящих в эту организацию стран и предпринимаются новые шаги по импортозамещению сельскохозяйственной продукции? Неужто им тревожно за европейский агросектор?