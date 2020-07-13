Коронавирусные ограничения разоряют детские лагеря: каждый третий центр отдыха может не пережить это лето

Казалось бы, коронавирус почти побежден, можно вздохнуть свободно, расслабиться и отдохнуть. Не в Турции, так хотя бы на Черном море. Но если взрослые еще могут выбраться в отпуск, то вот детский отдых оказался под большим вопросом.

Сейчас открыты только немногие лагеря, да и те с такими ограничениями, что проще закрыться совсем. По словам директора всероссийского детского центра «Орленок», президента Национальной ассоциации детских лагерей Александра Джеуса, из-за ситуации с коронавирусом и ее последствий треть лагерей может просто закрыться.

Запрет массовых мероприятий и родительских дней – это полбеды. Самое суровое ограничение другое – в этом году нельзя отправить ребенка в лагерь за пределами своего региона. Где родился, там и отдохнул. Исключения сделаны только для жителей арктической зоны, которым дали добро на поездку в теплые края, а также жителям городов федерального значения: москвичи могут отдохнуть в подмосковных лагерях, петербуржцы в Ленинградской области, а к услугам севастопольцев весь Крым.

Понятно, почему власти опасаются отпускать детей в пусть через всю страну: угрозу второй волны коронавируса никто не отменял. И так же понятно, что эти ограничения больно ударят по югу страны, а именно лагерям Кубани и Крыма, которые традиционно ориентированы не только на своих, но и на ребят со всей страны.

- Как следствие, количество и масштаб учреждений детского отдыха и оздоровления в Краснодарском крае и Республике Крым значительно превышает потребности внутри регионов, - говорится в письме, которое руководители южных лагерей отправили Владимиру Путину.

Местной ребятни не хватит, даже чтобы обеспечить минимальный уровень загрузки, а значит, и рентабельности лагерей.

При этом лагеря были готовы открыть корпуса уже 1 июня. А это значит, что в корпусах сделали ремонт, заключили договоры с поставщиками и сотрудниками, продали часть путевок.

- Для того, чтобы детский лагерь имел право принимать детей, он должен войти в официальный реестр. До 1 мая нужно было пройти все круги подготовки, вложить колоссальные средства для того, чтобы соответствовать всем требованиям Роспотребнадзора. Если не подготовиться к 1 мая, то точно не откроется, - объяснил «КП» директор Интернет-ассоциации детских лагерей Олег Камнев. - А если подготовится, то была хоть надежда. Поэтому руководители лагерей проводили подготовительные работы, принимали на работу персонал, оплачивали им медкнижки и дорогу. А еще обновление коммуникаций, закупка нового белья, техники. Детский отдых устроен так, что сначала продаются путевки, потом на эти деньги лагерь готовится к смене и летом отрабатывает то, за что заплатили родители весной.

Когда стало известно о новых правилах от Роспотребнадзора, стало ясно, часть денег за путевки придется вернуть. Да и не нужно будет столько продуктов, например, как при полной загрузке. В общем, вся экономика пошла юзом.

А как же государственная поддержка? Детские санатории и правда включены в перечень отраслей, пострадавших от эпидемии.

- Но помощь предусмотрена только для малого и среднего бизнеса. Детские здравницы сюда не попадают хотя бы из-за приказа Минздрава, в котором установлено минимальное число штатных единиц организаций санаторно-курортного лечения, - объясняет депутат Госдумы Наталья Костенко.

Более северным регионам тоже не просто.

- Две смены уже прошли вхолостую, без детей. А на оставшиеся смены можно будет набирать не более половины от штатного наполнения — чтобы обеспечить социальную дистанцию, - сокрушается Камнев. - То есть в пересчете на весь сезон получается четверть от расчетного заполнения. Это в лучшем случае лагеря выйдут в ноль, а многие и вовсе разорятся.

Как говорят эксперты, уже сейчас лагеря перепрофилируются под базы отдыха, чтобы заработать в этом году хоть что-то.