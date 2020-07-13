2020-07-13T23:49:35+03:00
Здоровье

В центре Гамалеи рассказали, когда российская вакцина от коронавируса поступит в больниц

Ученые надеются, что прививку от коронавируса россиянам будут делать бесплатно
Оксана НАРАЛЕНКОВА
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Вакцина может появиться уже в середине августа.Вакцина может появиться уже в середине августа.Фото: Иван МАКЕЕВ
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Одна из перспективных отечественных вакцин, направленных на выработку иммунитета к новой коронавирусной инфекции COVID-19 разработана учеными Центра имени Н. Ф. Гамалеи, и проходит сейчас испытания в Военном госпитале имени Бурденко.

Как сообщает агентство РИА Новости, директор центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург надеется, что вакцина пройдет все стадии тестирования в самое ближайшее время и поступит в широкий медицинский оборот уже 14 – 15 августа.

Александр Гинцбург сообщил, что третья заключительная фаза клинических испытаний будет, по сути, проходить в медицинских учреждениях и если у людей появятся какие-то побочные эффекты, Минздрав имеет право отозвать разрешение на использование вакцины. Если же все пройдет благополучно, то производство вакцины можно будет масштабировать на всю страну.

В институте Гамалеи надеются, что прививку от коронавируса россиянам будут делать в медучреждениях бесплатно. Однако в свободную продажу вакцина не поступит, поскольку прививка должны осуществляться под контролем врачей в рамках календаря вакцинации, который специалисты откорректируют в соответствии с эпидемиологическими показаниями в стране.

Директор Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург считает, что прививки должны проводиться бесплатно и по желанию, «исключительно добровольно, без чипирования», цитирует ученого агентство.

Также стало известно, что вакцинация, скорее всего, будет проходить в два этапа. Клинические испытания на добровольцах позволяют сделать предположение, что вакцина против новой коронавирусной инфекции будет работать по принципу вакцины против вируса Эболы, также разработанной в институте Гамалеи. А это значит, что первая прививка стимулирует выработку в организме антител, которые сохраняются от 5 до 7 месяцев, но чтобы иммунитет был устойчивым на два года и больше, необходима повторная вакцинация.

По словам Александра Гинцбурга, по результатам второй вакцинации будет учитываться уровень антител, в том числе протективных (защитных - прим. Ред.), которые образуются в крови.

ИСТОЧНИК KP.RU

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