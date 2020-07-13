«Комсомолка» благодарит Генпрокуратуру за работу по раскрытию тайны перевала Дятлова

На днях в пресс-центре нашего издания прошла пресс-конференция, посвященная одной из самых загадочных тайн ХХ века.

Напомним, зимой 1959 года в горах Северного Урала пропала группа туристов из девяти человек. Они ушли в горы под руководством студента пятого курса Уральского политехнического института Игоря Дятлова. Через месяц после пропажи туристов спасатели нашли на склоне безымянного перевала разрезанную палатку и пять замерзших тел в радиусе полутора километров от нее. Трупы остальных отыскали только в мае. Следствие установило, что часть туристов погибла от холода, но у некоторых обнаружены смертельные травмы непонятного происхождения. Что именно произошло с группой Дятлова было неизвестно.

«Комсомольская правда» более восьми лет тщательно расследует эту историю, пытаясь установить истину. И вот в сентябре 2018 года мы обратились в Генпрокуратуру РФ и в прокуратуру Свердловской области от имени родственника одного из погибших туристов с просьбой установить обстоятельства смерти всей группы. Началась официальная прокурорская проверка по нашему обращению.

За год работы специалистами была проделана огромная работа – это десятки сложнейших экспертиз, рассекречивание архивных документов. Все это помогло установить наиболее вероятную версию трагедии, которая была представлена на пресс-конференции в «Комсомольской правде» 11 июля.

Участие в мероприятии принял юрист, занимающийся научной деятельностью (подготовкой кандидатской диссертации по проблематике адаптации правовых норм советского и современного законодательства с целью юридического определения причин гибели группы И. Дятлова, применения этих знаний в практической деятельности органов прокуратуры) - Андрей Курьяков. Являясь работником прокуратуры, именно он руководил прокурорской проверкой в 2018-2019 годах, которая проводилась отнюдь не в кабинетах, но и на месте трагедии, где в сложных и опасных климатических условиях добывались необходимые доказательства.

По сути, впервые от имени официальных органов был дан ответ – что же случилось в 1959 году на перевале Дятлова, когда молодые и здоровые люди погибли при загадочных обстоятельствах (подробнее о новой версии — здесь). 13 июля «Комсомольская правда» отправила на имя Генерального прокурора официальное письмо с благодарностью сотрудникам Генпрокуратуры за высокопрофессиональную работу.

"Комсомольская правда» отправила на имя Генерального прокурора официальное письмо с благодарностью сотрудникам Генпрокуратуры

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/789926" frameborder="0"></iframe> Перевал Дятлова: туристов погубила лавина.Причиной гибели туристов на перевале Дятлова на Северном Урале в 1959 году стала лавина. Это вывод по итогам прокурорской проверки.

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