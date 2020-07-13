Белоруссия никогда не "заигрывала" с НАТО

В соцсетях я не раз видела обвинения в адрес Белоруссии, что она заигрывает с НАТО. На разных сайтах появлялась информация, что «Минск ведет с НАТО переговоры о совместных учениях». Но это - в заголовках. А откроешь новость, выясняется, что альянс предложил сотрудничество, а Лукашенко отказал… Но это же можно назвать переговорами? Да. Вот и бросают это в заголовок. В полном расчете, как я понимаю, на то, что 99% читателей поленятся открыть новость и прочитать.

Полагаю, предложения на то и рассчитаны, что после каждого будет обсуждение в российских СМИ и соцсетях, и на Лукашенко ляжет пятно.

Так вот, Белоруссия не только не проводит с НАТО учений, но и всегда выступала с резкими заявлениями, когда альянс тренировался слишком близко к ее границам.

Однако провокационные заголовки дают иногда и известные сайты. И потому у меня вопрос: это журналистская безграмотность или…? Или что?

Разочаровывает и отсутствие логики у немалого числа пользователей интернета. Белоруссия - страна, где каждый год 9 мая проходит парад. И шествие Бессмертного полка, именуемое там «Белоруссия помнит». Белоруссия, в День независимости, празднует, в отличие от всех бывших советских республик, не отделение от России, а освобождение от немецко-фашистских захватчиков. В Минске, единственном городе бывшего СССР, в центре столицы, над музеем войны, реет красный советский флаг.

Как можно поверить в белорусские учения с НАТО?

Да мало ли какие надежды у той стороны? Ох, а давайте расскажу о надеждах. Прошлой осенью американский экс-командующий сухопутными войсками НАТО в Европе, генерал Бен Ходжес дал интервью одному белорусскому сайту. Он сообщил, что на Западе пересмотрели свое отношение к Лукашенко и покаялись, что называли его «последним диктатором Европы». Теперь они будут стараться сотрудничать, потому, что «мы ценим стратегическую значимость расположения Белоруссии». Он повторил про прекрасное расположение страны три раза. И сказал, что НАТО «будет двигаться мудрым и сдержанным путем». Откровенность генерала поражает: «Важно (строить отношения) с Минском так, чтобы не вызывать явного беспокойства в Кремле, чтобы они не решились на шаги вроде аншлюса».

То есть на Западе внимательно следят за разногласиями между Белоруссией и Россией, и держат растянутым одеялко, на которое, как они ожидают, в итоге может упасть Белоруссия. Они готовы держать его сколько понадобится, и обещают больше не гнобить Лукашенко.

А что делаем мы, чтобы Белоруссия не упала в одеялко? Обзываем белорусов дармоедами? Отказываемся от братства и корчим из себя американцев, выстраивая отношения только на основе денежной выгоды?

Так и вижу отклики: «Пусть проваливают, если они такие!» В том-то и дело, что они - не такие. Белоруссия с нами с самого 1994 года. Не сбежала подобно Грузии и Украине, Лукашенко не допустил у себя разгула преступности, майданов. В Белоруссии русский язык - государственный. И президент без конца говорит своему народу о единении с Россией.

И снова слышу улюлюканье: «А что он тогда не войдет в состав России?»

Скажите, вы любите олигархов? На сегодня в Белоруссии стабильно, коррупционерам - страшно, самым опасным преступникам - смертная казнь. А как будет после объединения? Достанутся ли белорусские предприятия самим белорусам, мне, вам? Тайна, покрытая мраком.

Дело в том, что после развала СССР Россия и Белоруссия выбрали разные экономические модели. Мы - по западной (благодаря разным гайдарам), Белоруссия - по китайской. Поэтому в ней не было таких потрясений, как у нас, и нет сегодня последствий этих потрясений в виде массы богатых, коррумпированных и алчных людей. (С которыми и нашему президенту трудно справиться, а уж зачем это добро Белоруссии?)

Тем не менее, она верна нам. Она продолжает оставаться буфером между нами и Западом, надежным форпостом. Белорусские пограничники защищают почти всю западную границу России. И система ПВО у нас общая.

В 2017 году на пресс-конференции в Минске белорусский президент сказал: «Мы в НАТО не стремимся. Мы свято бережем нашу договоренность об обороне нашего пространства, как я всегда говорю, нашего Отечества — Беларуси и России».

А потому хватит петь с западных голосов о сотрудничестве белорусов и НАТО. Нет его.

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