2020-07-13T18:19:15+03:00
Спорт

Истории о врачах и волонтерах прозвучат на матчах ЧР по футболу

Российская премьер-лига поддержала всенародную акцию «Пожалуйста, дышите!»
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Акция «Пожалуйста, дышите!» стала по-настоящему всенародной.Акция «Пожалуйста, дышите!» стала по-настоящему всенародной.
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Перед началом матчей 29-го тура чемпионата России по футболу игроки всех 16 команд РПЛ в Москве и Санкт-Петербурге, Самаре, Екатеринбурге, Казани, Уфе и Нижнем Новгороде выйдут на поле в футболках с именами и портретами героев акции – врачей и волонтеров, санитаров, фельдшеров, медицинских сестер и сотрудников бригад «Скорой помощи». Истории тех, кто первыми приняли на себя удар пандемии коронавируса в России, спортивные комментаторы также озвучат во время игры.

Генеральный директор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев: «Спорт и здоровье - фактические синонимы. Для нас очень важно, что футбольный мир солидарен с нашей акцией в поддержку медиков, солидарен с теми, кто стоит на страже здоровья всех россиян».

Президент РПЛ Сергей Прядкин: «Российская премьер-лига благодарна всем медработникам, которые спасали жизни людей во время эпидемии, и рада присоединиться к этой акции. За счет их самоотверженности и профессионализма мы вернулись к привычной жизни и смогли возобновить чемпионат. Спасибо всем медикам за их подвиг».

С момента своего старта в конце мая акция «Пожалуйста, дышите!» стала по-настоящему всенародной – в ее активе уже свыше пятисот историй, и они продолжают приходить. Именно поэтому МИА «Россия сегодня», организатор акции, приняло решение сделать акцию бессрочной.

Комментируя такое решение, генеральный директор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев подчеркнул, что значимость профессии медика не зависит от начала и окончания пандемий, поэтому медиагруппа считает правильным не ограничивать сроки акции датами.

Акция «Пожалуйста, дышите!» - знак безмерной человеческой благодарности и желание сохранить память о тех, кто ежедневно рискует своей жизнью ради спасения жизни других. Те, кто хочет рассказать о своих героях – медиках и волонтерах, могут заполнить форму на портале. Полные правила акции указаны там же.

ИСТОЧНИК KP.RU

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