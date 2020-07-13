«Людей в беде не бросим»: Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв рассказал о компенсациях пострадавшим во время подтоплений в Рузе

В Московской области определились с размером компенсаций, которые получат жители Рузы, пострадавшие во время недавних подтоплений. Напомним, 8 июля из-за ливневых дождей в окрестностях города оказались переполнены несколько небольших водоемов, вода начала скапливаться на дамбе, в какой-то момент скрыт под водой оказался даже один из участок Волоколамского шоссе. Чтобы не допустить прорыв на Рузу, местные власти приняли решение срезать верхнюю часть дамбы и пустить воду по руслу реки Городянка. Жители дворов, мимо которых должен был пройти поток, эвакуировали. В результате подтоплений оказались разрушены два дома, еще 27 домов с дворами в той или иной степени пострадали.

Сегодня о последствиях подтоплений и компенсациях пострадавшим рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

«Обстановка, конечно, сложная, но не критическая: главное, все живы и здоровы. МЧС и наши службы сработали на опережение, мы смогли вовремя эвакуировать людей. Все последствия почти устранены, мы убираем и вывозим мусор, очищаем русло реки, уже восстановили движение по Волоколамке. Все будет сделано в кратчайшие сроки. До конца недели мы обязательно все закончим».

Губернатор отметил, что понимает эмоции людей, чьи дома и дворы пострадали.

«Никого из жителей мы в беде не оставим», - пообещал Андрей Воробьёв. - Все, кто пострадал от стихии, получат материальную помощь в 30 тысяч рублей на каждого члена семьи. Это экстренная социальная помощь на первое время - на покупку всего необходимого. Что касается людей, которые потеряли дома: мы выплатим компенсацию по 2 миллиона рублей. А там, где дома можно восстановить, мы предусмотрели выплату в 300 тысяч рублей. Каждый сможет распорядиться этой суммой по своему усмотрению».

Губернатор уже дал поручения о выплатах финансовому блоку подмосковного правительства.

«Обязательно все устраним и людей в беде не бросим», - сказал он.

Между тем в ближайшие дни синоптики обещают на западе Московской области сильные ливни. За несколько суток на отдельные муниципалитеты может вылиться до 60% от месячной нормы осадков.

«Поручил всем службам вместе с главами и МЧС проверить инфраструктуру в первую очередь в городских округах: Можайский, Наро-Фоминский, Истринский, Красногорский, Дмитровский, Дубна, Одинцово», - сообщил Андрей Воробьёв.