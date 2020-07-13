2020-07-13T19:30:41+03:00
Экономика

В Уфе пройдет международный форум «ЗАщита БИЗНЕСа: G2B. Эволюция партнерства»

Политики, бизнес-омбудсмены, представители крупного и малого предпринимательства соберутся, чтобы обсудить меры поддержки МСП в России
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Борис Титов проведет презентацию индекса «Административное давления – 2020»Борис Титов проведет презентацию индекса «Административное давления – 2020»Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Международный форум «ЗАщита БИЗНЕСа: G2B. Эволюция партнерства» пройдет 14 июля в Уфе. Ведущие российские политики, бизнес-омбудсмены, представители крупного и малого предпринимательства соберутся в конгресс-холле «Торатау», чтобы обсудить меры поддержки МСП в России. В рамках форума уполномоченный по защите прав предпринимателей при президенте РФ Борис Титов проведет презентацию индекса «Административное давления – 2020», который базируется на показателях обращений бизнесменов в контрольно-надзорные органы страны.

Ключевым событием форума станет пленарное заседание «Бизнес и Власть: Эволюция партнерства», на котором запланированы выступления Главы Республики Башкортостан Радия Хабирова, уполномоченного по защите прав предпринимателей при президенте РФ Бориса Титова, заместителя полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе Алексея Кузьмицкого, а также первого заместителя премьер-министра Правительства Республики Башкортостан Андрея Назарова.

В ходе деловой программы своим опытом поделятся иностранные спикеры, такие как директор Восточного регионального офиса Ассоциированных палат торговли и промышленности Индии г-жа Каур Перминдер Джит, президент Союза китайских предпринимателей в России г-н Чжоу Лицюнь, исполнительный директор компании DBA GROUP S.p.A. Раффаэле Де Беттин и советник уполномоченного по защите прав предпринимателей Казахстана Олег Савеленко.

Форум пройдет с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора по реализации профилактических мероприятий в условиях сохранения рисков распространения вирусных заболеваний. В связи с этим количество участников будет ограничено.

Организаторами Международного форума «ЗАщита БИЗНЕСа: G2B. Эволюция партнерства» выступают Правительство Республики Башкортостан, уполномоченный по защите прав предпринимателей при Президенте РФ, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Республике Башкортостан, Конгресс-бюро Башкортостана «Офис-группа».

ИСТОЧНИК KP.RU

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