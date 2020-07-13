На армяно-азербайджанской границе гремят пушки: чем это может аукнуться России

За 30 минувших лет Азербайджан и Армения бесчисленное количество раз устраивали между собой большие и малые вооруженные конфликты. Были и такие побоища, которые ничем не отличались от войны. За эти годы обе стороны понесли большие людские потери.

Причина этого бесконечного противостояния (который тянется еще со времен развала СССР) известна – страны-соседки - Армения и Азербайджан дерутся из-за Нагорного Карабаха. И Баку, и Ереван считают этот многострадальный анклав своим.

А вот причину очередного вооруженного столкновения между Азербайджаном и Арменией (которое случилось 12 и 13 июля) объяснить пока невозможно. Тем более, что конфликт вспыхнул далеко от Карабаха – на границе Товузского района Азербайджана и Тавушской области северо-востока Армении. Ну и как всегда, одна сторона винит другую.

В Баку сообщили, что противник обстрелял азербайджанские позиции из артиллерии. В Ереване говорят, что группа азербайджанских солдат «без видимых причин» на грузовике пыталась пересечь госграницу. После предупреждения азербайджанцы бросили автомобиль и вернулись на позиции. Однако через час открыли огонь из артиллерии и попытались захватить опорный пункт. Ответным огнем наступавших отбросили назад.

Такой вот запутанный «сюжет».

Более того! Азербайджан уже грозит Армении полномасштабной войной. Армения обещает «биться до конца».

Для России, которая все годы после распада Союза пытается примирить враждующие стороны, это очередная головная боль. Кремль и МИД РФ снова призывают Баку и Ереван остыть и сесть за стол переговоров. Переговоров при посредничестве России было уже много, но почти каждый раз вместо дипломатического политеса получались «петушиные бои» - азербайджанцы и армяне «заклевывали» друг друга старыми и новыми обвинениями.

Сейчас Москва снова вынуждена плеснуть холодной воды благоразумия на разгоряченные мозги азербайджанских и армянских политиков и военных. Хотя у самой России международных проблем хватает: тут вам и неоконченная борьба с терроризмом в Сирии, и изнуряющие переговоры с Киевом из-за Донбасса, и новые-старые горячие точки вроде Ливии... Москве приходится сосредотачиваться сразу на многих «фронтах» - где-то военным участием (как в Сирии), где-то дипломатическим.

А теперь вот крайне некстати на глазах обостряется еще один. Россию словно умышленно втягивают в армяно-азербайджанскую свару. И как тут грешным делом не подумаешь, что это делается при «покровительстве» со стороны турецких и американских «благожелателей». Цели у них две: отвлечь Москву от других мировых конфликтов и перессорить с Закавказьем.

Дело в том, что Армения - член Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), в который входит и Россия. А по уставу ОДКБ, нападение на одного из членов этой организации считается нападением на всех?

Тем более, в Армении дислоцируется и российская военная база, которую Москва в свое время (с разрешения Еревана) очень прозорливо расположила в Гюмри.

Ясное дело, что сегодня ситуация складывается так: качнется Россия в сторону Еревана, - обидится Баку (пойдет под откос экономическое, военно-техническое сотрудничество). Не станет помогать Россия армянам, - Ереван так же предъявит свои обиды.

Сложнейшая проблема.

Понятно, что наилучший выход для Москвы в этой ситуации, - «дипломатическими костьми лечь», а не допустить очередной армяно-азербайджанской войны. Что, похоже, уже и делается. Россия в очередной раз должна взять на себя сложнейшую миссию миротворца. Такая ей досталась доля. Но не будут ли втихаря подливать «керосина в костер» Анкара и Вашингтон?