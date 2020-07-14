«Пользуясь изоляцией»: В пандемию COVID-19 в мире активизировались педофилы

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НА СМЕРТЕЛЬНОГО ЖИВЦА

Среди конспирологов Запада весьма популярна версия, что covid-19 - самая масштабная операция в истории спецслужб США. Дескать, Трамп тайно приказал с помощью коронавируса выявить и зачистить влиятельных педофилов, которые решили захватить власть над миром.

Год назад ФБР арестовало миллиардера Джеффри Эпштейна, организатора международной сети педофилов, куда якобы входили известные политики типа Билла Клинтона, сын английской королевы принц Эндрю, супербогачи, звезды Голливуда… Фамилий и телефонов именитых представителей России в секретной «черной книжке» Джеффри не было, иначе за океаном давно б разгорелся очередной антироссийский скандал. За сексуальную эксплуатацию несовершеннолетних и торговлю ими миллиардеру светило 45 лет! Но до суда он не дожил. В августе Джеффри нашли повешенным в одиночной камере. Кто-то явно заметал следы. А в нынешнем июле ФБР арестовало его «правую руку», любовницу Гислейн Максвелл, находившуюся в бегах. Светской львице грозит 35 лет! Ее папа, знаменитый лорд Роберт Максвелл, хозяин одной из крупнейших в ХХ веке медиа-империй планеты, с Кремлем был связан тесно. Дружил с Брежневым, издавал на Западе его «мемуары». По слухам, работал на КГБ. И на ряд ведущих западных спецслужб. Осенью 1991 года, перед развалом СССР, «утонул в океане». Так что и здесь Москву к делу не пришьешь. Зато Гислейн тесно дружила с четой Клинтонов, семьей английской королевы прочими топовыми фигурами Запада, которых и знакомила с Эпштейном.

Суть версии такова. На райском «острове педофилов» в Карибском море, принадлежавшем Эпштейну, извращенцы из мировой элиты не только развлекались с несовершеннолетними. Хозяин острова снабжал их загадочным наркотиком адренохромом, продляющим молодость. Он упоминается в культовых фильмах прошлого века «Заводной апельсин», «Страх и ненависть в Лас-Вегасе». Адренохром якобы вырабатывается детским организмом в момент страха и боли. Так что на «острове педофилов», помимо прочего, пытали и убивали детей ради омолаживающего вещества для развращенной элиты.

Трамп, дескать, решил объявить священную войну педофилам-сатанистам, большинство которых из лагеря ненавистных ему демократов. По его указанию спецслужбы США якобы заразили адренохром коронавирусом, чтобы выявить заболевших извращенцев и арестовать.

ВЕРХУШКА АЙСБЕРГА

- Версия абсолютно бредовая, - говорит член Совета по внешней и оборонной политике, экс-глава российского Бюро Интерпола криминолог Владимир Овчинский. – Она могла родиться лишь в головах людей с явно больным воображением. – Но эта «теория заговора сатанистов-извращенцев» весьма популярна сегодня на Западе, Владимир Семенович. Прежде всего за океаном, среди сторонников Трампа.

– Увы, она действительно возникла не на пустом месте. Международная сеть элитных извращенцев, созданная Эпштейном и Максвелл – реальность. В «черной телефонной книжке» покойного миллиардера - сотни контактов! Чета Клинтонов, бывшие премьеры ведущих западных стран, наследные восточные принцы, члены кланов Кеннеди, Рокфеллеров и Ротшильдов, миллиардеры, политики, ученые, послы, адвокаты, звезды поп-музыки и Голливуда…

Трамп и Эпштейн – соседи по Палм-Бич.1997 г. Президент США утверждает, что не общался с Джеффри лет 15. Фото: Getty Images

Дональда Трампа тоже пытались пристегнуть к сети извращенцев. Всплыло его интервью 2002 года: «Я знаю Джеффа уже 15 лет. Потрясающий парень. С ним очень весело. Даже говорят, что он любит красивых женщин так же сильно, как и я, и многие из них молоденькие.» В СМИ замелькало фото Джеффри с Дональдом еще 1997 года. Трампу пришлось оправдываться. Дескать, он уже более десятка лет не общается с Эпштейном. Хотя они соседи по Палм-Бич. Выяснилось, что еще в 2007 году Трамп запретил соседу появляться в его элитном частном клубе Mar-a-Lago в Палм-Бич. Как раз из-за домогательств к несовершеннолетней. В отличие от того же Клинтона, Трамп не был пассажиром персонального Боинга Эпштейна «Лолита экспресс», никогда не посещал «остров педофилов», как установлено официальными и журналистскими расследованиями. Поэтому, по всей вероятности, президент будет добиваться углубления расследования «дела века». Это серьёзный фактор в предвыборной борьбе с демократами, учитывая, что Эпштейн был не только их сексуальным, но и щедрым финансовым спонсором.

Дело Эпштейна-Максвелл, на самом деле, только верхушка айсберга. В мире ежегодно 2 миллиона детей становятся жертвами торговли для секса. От 240 до 325 тысяч несчастных эксплуатируют в Соединенных Штатах. Каждый год в США контрабандой ввозят для этих целей свыше 17 тысяч детей. По данным Госдепа, лидируют Калифорния, Флорида, Нью-Йорк и Техас.

СЛАДОСТРАСТНАЯ СТАРУШКА ЕВРОПА

- Скандалы, связанные с педофилией, стали постоянным атрибутом и современной европейской жизни.

- Недаром одна из ключевых фигур в деле Эпштейна-Максвелл, с которой хотели бы пообщаться органы правосудия США - 60-летний принц Эндрю, герцог Йоркский, вице-адмирал, второй сын королевы Великобритании Елизаветы II, один из наследников британского престола. В записной книжке Джеффри найдено 15 телефонных номеров принца и его помощников. Есть фотографии Эндрю с Джеффри, Гислейн, одной из несовершеннолетних американок, которая дала показания на сына королевы. Но принц ушел в несознанку.

Яблоко от яблони… В списке высокопоставленных педофилов ХХ века фигурировал лорд Маунтбаттен, дядя супруга Елизаветы II герцога Эдинбургского Филиппа. Сын Елизавепты и Филиппа принц Эндрю близко дружил с покойным Эпштейном, гостил у него в США.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- Яблоко от яблони… В списке высокопоставленных педофилов ХХ века фигурировал лорд Маунтбаттен, дядя супруга Елизаветы II герцога Эдинбургского Филиппа, папы Эндрю. Среди сладострастников – экс-премьер Британии Эдвард Хит и прочие насильники детей из «сливок общества». Несколько лет назад возник скандал вокруг банды мигрантов, которые долгие годы насиловали детей и подростков в городке Телфорд. За ними числилось свыше тысячи жертв. Но когда местная полиция всерьез взялась за банду, арестовав ее вожаков, министр внутренних дел Тереза Мэй, будущий премьер, приказала прикрыть операцию Chalice. Мол, это «политизированное расследование».

- Толерантность восторжествовала.

- В старой доброй Англии столько было громких «педофильских» историй, что не хочу продолжать…

- А что в Германии?

- По статистике, которую привел еженедельник Der Spiegel, ежегодно около 15 тысяч детей в стране в той или иной форме подвергаются сексуальному домогательству.

Самый последний скандал - федеральная земля Северный Рейн-Вестфалия. В раскрытой педофильской сети - свыше 30 тысяч подозреваемых, сообщил 29 июня министр юстиции региона Петер Бизенбах. Не все они проживают в Германии. По словам министра, речь идёт как о распространении в интернете и хранении детской порнографии, так и конкретных случаях насилия несовершеннолетних. Он признал, что не представлял размаха преступлений в Интернете. И что ему подчас было «противно до тошноты», когда знакомился с делом.

"ЭКСПЕРИМЕНТ" ПРОФЕССОРА КЕНТЛЕРА

- В той же Германии сейчас разгорается грандиозный скандал, связанный с чудовищным "экспериментом" немецкого сексолога Кентлера. С ведома столичных властей профессор в конце 60-х передавал беспризорных мальчиков и юношей опекунам, которые ранее были осуждены за сексуальные контакты с несовершеннолетними. Это стало известно после того, как в середине июня 2020 года группа ученых из университета Хильдесхайма опубликовала доклад, подготовленный по заказу департамента по делам образования, молодежи и семьи берлинского Сената.

Профессор педагогики Гельмут Кентлер.Фото: ru.wikipedia.org

- Как такое могло произойти?

- В 1960-х годах в ФРГ, как и в других странах Западной Европы, началась сексуальная революция. В 1969 -м в стране отменили уголовное наказание за добровольные однополые связи между людьми, достигшими 21-летнего возраста. На фоне всеобщей эмансипации популярность получили идеи легализации секса с детьми. Некоторые считали интимные отношения с несовершеннолетними … прогрессивным методом воспитания.

Одним из основоположников такого подхода к «воспитанию детей» стал профессор социальной педагогики из Берлина Гельмут Кентлер. Многие годы его считали прогрессивным учёным и одним из самых выдающихся сексологов страны. Книги Кентлера по воспитанию детей быстро раскупались, сам он часто выступал в роли эксперта на радио и телевидении.

Среди сторонников теории тогда оказались и представители некоторых - в основном левых - политических сил. В частности, партия "зелёных". Ряд "зелёных" даже предлагал упразднить статью Уголовного кодекса ФРГ, предусматривающую ответственность за сексуальные связи с детьми в возрасте до 14 лет.

Ученые из университета Хильдесхайма не смогли сейчас точно определить, сколько несовершеннолетних было отдано профессором на «воспитание» опекунам-педофилам.

Срок давности преступлений истек, сам Кентлер умер еще в 2008 году. Но власти Германии в июне пообещали выплатить жертвам «эксперимента» денежную компенсацию.

Голландская телекомпания RTL провело недавно расследование, доказывающее, что якобы расформированное в 2014 г. общество "Мартейн" - его члены выступают за толерантность к педофилам и легализацию секса с детьми - до сих пор действует. И даже создаёт Партию любви к ближним, свободы и разнообразия, фактически – политическую партию педофилов.

Там столько грязи!

- Почему всё это возможно в европейской стране?

- Политика! Правящая в Нидерландах Народная партия за свободу и демократию в прошлом уже пыталась легализовать сексуальные отношения между взрослыми и детьми от 12 лет. И они свои взгляды не меняли. Теперь им в помощь создается новая партия.

КОРОНАВИРУС МАНЬЯКАМ В ПОМОЩЬ

- Время для этого выбрано очень удачно, - утверждает криминолог Владимир Овчинский. – Пандемия.

– Мотивируйте!

- 19 июня Европол (Полицейская служба Евросоюза, координирующая деятельность национальных органов внутренних дел по ряду важнейших направлений, включая торговлю людьми и детскую порнографию) опубликовал доклад «Пользуясь изоляцией: преступники и жертвы сексуального насилия над детьми в интернете во время пандемии COVID-19». Главный вывод: в связи с ограничениями передвижения и другими мерами, принятыми во время пандемии, правонарушители утратили возможность путешествовать. И переключили свое внимание на обмен материалами, содержащими сцены сексуального насилия над детьми, через интернет. Как открытый, так и теневой (даркнет). На некоторых специфических форумах, сайтах заходы с марта увеличились в несколько раз! Причем, преступники постоянно шифруются, вводят строгие правила конспирации, чтобы органы правопорядка не вышли на них.

Увеличение числа правонарушителей, обменивающихся такими видеоматериалами в Сети, может значительно повлиять на спрос и по окончании режима самоизоляции, стимулируя его. Число жертв реального насилия для видеозаписей увеличится, предупреждает Европол.

- Что происходит в России?

- В январе-мае 2020 года у нас отмечен незначительный рост числа зарегистрированных преступлений, предусмотренных ст. 242.1 УК РФ «Изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних». Всего их зафиксировано 301. За пять первых месяцев прошлого года - 297.

Более половины приходится на Самарскую, Московскую, Свердловскую, Курскую области, Республику Марий-Эл.

По ст. 242.2 УК РФ «Использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов или предметов», даже имеется снижение. За 5 месяцев этого года, в пандемию - 95, за аналогичный период в 2019 г – 114. Правда, количество преступлений по этой статье выросло в Свердловской, Нижегородской областях и на Камчатке.

- Ситуация-то в принципе не угрожающая, Владимир Семенович!

- За последние годы в стране усилена ответственность педофилов, укреплено международное сотрудничество в борьбе с этим явлением. Но надо идти дальше. Требует срочной реализации предложение уполномоченного при президенте России по правам ребенка Анны Кузнецовой о создании «реестра педофилов». Чтобы бессрочно следить за ними после отбывания наказания.

В США, Австралии, Польше, Казахстане уже созданы интернет-ресурсы, позволяющие получить сведения о людях, осужденных ранее за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Аналогичный ресурс должен быть и в России. С его помощью можно вести административный надзор за педофилами, вышедшими на свободу. Для этого они должны носить электронные следящие устройства в виде браслетов.

- В чем загвоздка-то? В России взят курс на традиционную семью, защиту детей.

- Законопроект о создании такого реестра находился в Госдуме с 2016 года. Однако в 2018 –м его по «непонятным причинам» сняли с рассмотрения.

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