2020-07-13T23:09:25+03:00
Звезды

Преображение больного Андрея Губина поразило россиян

Поклонники обсуждают исполнителя хитов "Мальчик-бродяга" и "Лиза"
Ольга ЛИБГАРДТ
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Поклонники ждут возвращения кумира на сцену.Поклонники ждут возвращения кумира на сцену.Фото: ТАСС
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Минувшей весной певцу Андрею Губину исполнилось 46 лет. Кумир 90-х последние годы крайне редко появляется на публике. При этом многие поклонники очень ждут возвращения артиста на сцену. Миллионы россияне помнят его по хитам "Мальчик-бродяга", "Лиза", "Зима-холода", "Девушки, как звезды".

И вот на днях Андрей Губин не просто появился на публике, но и спел. Он пришел в ночной клуб и исполнил композицию Леонида Агутина "На сиреневой луне", а также хит группы "Монгол Шуудан" - "Москва".

Появление любимца миллионов произвело фурор. По мнению поклонников, Андрей преобразился и стал выглядеть моложе. "Какой он замечательный! 15 лет нет его на сцене, а песни живут, люди ждут", "Верили, ждали, любили и любим! Лучший", "Боже, Андрей, вернись на эстраду, мы скучаем без тебя", "До слез. Пой, пой, Андрей", "Это счастье - услышать и увидеть, наконец, Андрея снова с микрофоном в руке и поющим. Спасибо за видео! И скорейшего возвращения Андрею!", "Голос, который не перепутаешь! Мы очень соскучились!", "Все те же глаза! Просто бальзам на душу!", - с восторгом отозвались пользователи.

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Главное, всегда оставаться человеком. Скромный, добрый, совершенно простои и порядочный! Глубокое уважение к этому артисту!
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Напомним, Андрей Губин уже более 15 лет не появляется на сцене. Боле того, он крайне редко выходит в люди. Певец перестал выступать из-за тяжелой болезни. Врачи, по словам самого Губина, диагностировали у него левостороннюю прозопалгию лица - болезнь нервной системы, из-за которой человек испытывает постоянные боли. По мнению медиков, болезнь спровоцировали недосыпание и хронический стресс.

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Вижу, как всем поклонникам Андрея Губина не хватает Его!
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Однако, надежда на возвращение Андрея на большую сцену есть. В 2019 году саундпродюсер Тарас Ващишин рассказал о планах Губина возобновить карьеру. Правда, никакие конкретные сроки озвучены не были.

Андрей Губин измеряет своим девушкам ноги линейкой.Рост Андрея Губина - 166 см. При этом звезда 90-х измерял девушкам ноги линейкой: у него был бзик на идеальной красоте. В итоге певец остался один…

ИСТОЧНИК KP.RU

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