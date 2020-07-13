Михаил Ефремов пытался откупиться сразу после смертельного ДТП
Актер Михаил Ефремов попытался откупиться после смертельной аварии в центре Москвы. Соответствующее видео показали в эфире программы "60 минут", после чего телеведущая Ольга Скабеева разместила ролик в блоге.
"Как Ефремов пытался откупиться сразу после аварии. Наш эксклюзив", - подписала видео телеведущая Ольга Скабеева. В ролике можно увидеть, как полицейский заполняет протокол в отношении Михаила Ефремова. На фоне слышен голос знаменитого артиста. "Давайте я уйду, а потом заплачу вам все деньги", - предложил он.
В аккаунте Скабеевой также появилось видео, на котором запечатлен Михаил Олегович во время медицинского освидетельствования. Он показывает характерный жест пальцем, который носит оскорбительный характер.
Напомним, 8 июня Михаил Ефремов на джипе выехал на встречную полосу на Смоленской площади и врезался в фургон. Водитель пострадавшей машины Сергей Захаров умер в больнице через несколько часов после ДТП. Экспертиза показала наличие в крови актера не только алкоголя, но и наркотиков. В рамках расследования дела Ефремова о смертельном ДТП возбуждено также уголовное дело о сбыте наркотиков. 12 июня артист попросил прощения у семьи погибшего водителя и предложил им помощь. Однако родня Захарова помощь не приняла. 3 июля актер, по словам адвоката, заявил о невиновности в смертельном ДТП в центре Москвы. Мол, его подзащитный признает, что в аварии участвовала его машина, но не он сам.
В ответ родственники Захарова сообщили: "Так как Михаил Ефремов более не признает свою вину в ДТП, то прощать его не за что. Также при таких обстоятельствах речь о компенсациях не должна иметь место по определению. Тем более, что и до этого мы всегда отказывались от любых денежных возмещений со стороны Михаила Ефремова".
Адвокат Михаила Олеговича утверждает: "Он в день ДТП не помнит, что случилось, как это все было. Это его законное право, Ефремова. Он имеет право неоднократно признаваться, а также отказаться… Его признание или непризнание не противоречат...". По его словам, если в суде будет понятно, что представленные доказательства недопустимы, то защита признает вину и принесет свои извинения. Он уточнил, что собирается добиваться в суде оправдания актера.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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