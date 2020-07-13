"Разрешил мне родить от другого мужчины": вдова раскрыла подробности жизни с Виктором Проскуриным

Ирина Хонда стала последней женой актера Виктора Проскурина. Фото: Иван МАКЕЕВ

После смерти актера Виктора Проскурина одна из бывших жен артиста оказалась владелицей его шикарной квартиры в центре Москвы, в которой артист жил с последней, пятой женой. Теперь женщина заявила свои права на жилплощадь, потому вдова звезды кино Ирина Хонда пакует вещи и переезжает к маме в другой город.

Художница Ирина Хонда стала последней женой актера Виктора Проскурина. Она спасла артиста от алкоголизма. Супруги прожили вместе много лет и мечтали об общих детях. Но наследники у пары так и не появились.

Ирина и Виктор Алексеевич отказались от услуги ЭКО. При этом артист был готов на то, чтобы супруга закрутила роман на стороне ради желанной беременности. "Если отвечать на вопрос о том, почему мы не смогли стать родителями, я бы сказала так: он бы с какой-то женщиной мог иметь детей, я бы с другим мужчиной смогла... А вместе у нас не получалось", - рассказала вдова.

По ее словам, два года назад они вновь подняли эту тему. "Виктор разрешил мне найти другого мужчину, родить от него. Он пообещал усыновить малыша, и никто об этом бы не узнал. Но я сказала, что не буду делать этого", - призналась Хонда шокированному Андрею Малахову в шоу "Прямой эфир".

Сейчас женщина активно пакует чемоданы - собирается переезжать в Санкт-Петербург. "У меня там мама, еду домой. Я питерская, у меня квартира в ипотеке. Мы хотели с Виктором Алексеевичем продать ее - купить маме, приобрести себе жилье в Испании", - разводит она руками.

Напомним, Виктор Проскурин стал широко известен после ролей Гены Ляпишева в фильме "Большая перемена" и капитана Блинова в картине "Выйти замуж за капитана". Также снялся в таких фильмах, как "Жестокий романс", "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона", "Пиковая дама".

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