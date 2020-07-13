2020-07-13T23:38:31+03:00
Звезды

Куценко заменил Александра Домогарова в роли мужа Высоцкой

Перемены случились в известном спектакле «Сцены из супружеской жизни»
Ирина ВИКТОРОВА
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Гоша Куценко в спектакле "Сцены из супружеской жизни". Фото: Михаил ЕреминГоша Куценко в спектакле "Сцены из супружеской жизни". Фото: Михаил Еремин
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Спектакль «Сцены из супружеской жизни» был достаточно популярен среди публики. Сейчас во МХАТ им. М. Горького репетируют обновленную версию спектакля. Главные роли играли Юлия Высоцкая и Александр Домогаров. Но пресс-служба театра сообщила:

«Для театра, как для любой творческой команды, характерны поиск новых решений и неминуемые рокировки. В новом театральном сезоне партнером Юлии Высоцкой станет Гоша Куценко».

Куценко уже репетирует, и коллеги отмечают его органичность в новой роли. В то же время отмечают, что Гошу Куценко отличают пунктуальность и ответственность, а это гарантирует страховку от замены спектакля «из-за болезни актера». Обновленную версию «Сцен из супружеской жизни» покажут уже 2 октября.

Кстати, сплетни в соцсетях о причинах замены Александра Домогарова оказались несостоятельными. Никаких договоренностей в театре с приглашенным артистом Домогаровым не нарушали, а информация о том, что ему якобы не заплатили оказалась не достоверной. Вот заявление пресс-службы театра на этот счет:

«Никаких разногласий с артистом А.Ю. Домогаровым со стороны руководства МХАТ им. М. Горького никогда не было. Заявление, сделанное им, является для театра неожиданностью. Театр всегда исправно исполнял и исполняет свои обязательства по оплате услуг привлеченных актеров, в том числе и услуг А.Ю. Домогарова. Театр никогда не допускал задержки в оплате услуг А.Ю. Домогарова. Со стороны театра все необходимые документы на оплату услуг артиста А.Ю. Домогарова подписаны. Театр с нетерпением ждет, когда артист подпишет их со своей стороны, чтобы произвести оплату». Поведение актера Домогарова в данном случае не понятно. Ну а зрители ждут премьеру.

Напомним, что режиссер Андрей Кончаловский переосмыслил одноименный киносценарий Ингмара Бергмана и перенес действие из Швеции в Россию – в 90-е. Когда случился распад Советского Союза, рушились судьбы и менялись ценности. Гоша Куценко говорит, что весь этот кризис и личный, и в стране он переживал, и прочувствовал и в жизни, и теперь на сцене.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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