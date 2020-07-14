«Ваши ожидания – ваши проблемы», «Не день Бекхэма» и «Судья продажная»: крылатые фразы российского футбола

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин на днях вспомнил одну из крылатых фраз российского футбола. «Нет предела человеческой мерзости!», - процитировал он Анатолия Бышовца после одного из матчей. И таких культовых выражений в нашем футболе предостаточно. Эти фразы уже ушли в народ и используются по любому поводу, и иногда даже вместо тостов.

10. «Это просто не день Бекхэма!»

(С) Комментатор Виктор Гусев в рекламе

Давным-давно была такая реклама. Известного футболиста «Манчестер Юнайтед» Дэвида Бекхэма меняют в матче за неважную игру, но по пути в раздевалку он встречает мальчика с банкой газировки. Дэвид просит сделать глоток, парень взамен показывает, хотел бы получить футболку звезды. Польщенный Дэвид стягивает форму с себя, а мальчик вытирает ею банку и кидает обратно. Тут и звучит легендарная фраза комментатора: «Это не день Бекхэма!». И кто из нас ее не использовал в жизни?

9. «Бил, бью и буду бить!»

Александр Кержаков, лучший бомбардир в истории сборной России

Сейчас Александр Кержаков – уже тренер. А когда был действующим игроком, запомнился тем, что лупил по воротам со всех позиций. Англичане про него придумали даже новый глагол: «Кержаковить» - это значит бить много, но мимо. Но Александр все равно не смущался: «Бил, бью и буду бить!», - говорил он. А теперь болельщики так говорят и в жизни, когда у них что-то не получается, но они упорно продолжают это делать.

8. «Решающие матчи, а у нас г… в воротах»

Комментатор Дмитрий Губерниев нечаянно в перерыве футбольного матча в прямом эфире

В перерыве одного из матчей звукотехники забыли выключить микрофоны у комментаторов, и потрясенные телезрители окунулись в спортивное закулисье. Комментатор Дмитрий Губерниев рассказал своему напарнику все шокирующие слухи, а заодно поделился своими тревогами про ненадежную игру вратаря сборной России Вячеслава Малафеева. Фраза стала крылатой. Теперь люди ее говорят всегда, когда речь идет о «слабом звене» даже в рабочих коллективах или в офисах.

Дмитрий ГуберниевФото: Александр ГАМОВ

7. «Буффонище!»

Комментатор Георгий Черданцев в прямом эфире

Громадная доля восхищения комментатора Георгия Черданцева предназначалась итальянскому голкиперу Джанлуиджи Буффону, но пошла в народ, и превратилась в титул. Им стали награждать любого кто сделал что-то потрясающее. Кстати, когда сам Буффон как то приезжал в Россию, его научили говорить это слово.

6. «Надо быть полным идиотом, чтобы верить всему тому, что происходит».

Анатолий Бышовец, на тот момент главный тренер «Локомотива»

Главным философом российского футбола считается Анатолий Бышовец. Все, кто знаком с мэтром, бравшим еще олимпийского «золото» со сборной СССР, знают, что он начитан и сыплет цитатами при любом случае. Но тут Анатолий Федорович выдал то, что футбольные фанаты перенесут через века. На самом деле тренер оговорился, и хотел сказать что-то типа «Надо быть полным идиотом, чтобы верить всему тому, что говорят». Но так получилось даже лучше - настоящее руководство для жизни.

5. «Пусть говорит наш тренеришка!»

Артем Дзюба про Унаи Эмери, на тот момент тренера «Спартака»

Сейчас Артем Дзюба – главная футбольная звезда России и герой ЧМ-2018. Но несколько лет назад его основным достоинством был длинный язык. После одного из провалов «Спартака» Дзюба бросил на ходу журналистам: «Пусть говорит наш трениришка!». Трениришкой на тот момент был Унаи Эмери и его скоро уволили. Уехав из «Спартака» он взял три Лиги Европы, во Франции с ПСЖ выиграл все, что можно, и превратился в одного из самых высокооплачиваемых тренеров мира. А к Артему Дзюбе до ЧМ-2018 прицепилось кличка «Игрочишка». Так что это история про то, что каждый «тренеришка» или «игрочишка» может очень скоро добиться успеха.

4. «Бля-я-я-стяще!»

Комментатор Роман Нагучев в прямом эфире

Как за долю секунды в прямом эфире понять, что сказал что-то не то, и виртуозно исправится? Мастер-класс от комментатора Романа Нагучева. Он не смог сдержать короткого восхищенного возгласа после красивого паса Ван дер Варта, но тут же превратил его в более длинный и цензурный эпитет. Фраза ушла в народ, и используется, когда нужно выразить крайнюю форму восхищения.

3. «Судья - продажная! Козел ты!»

Рамзан Кадыров, глава Чечни на матче «Ахмата»

Говорят, у главы Чеченской республики в ложе на футбольном стадионе есть специальный микрофон. Во время самых напряженных матчей Рамзан Кадыров с его помощью заводит болельщиков или дает краткие комментарии по игре. Фраза «Судья - продажная! Козел ты!» - сразу же пошла в народ. Потому как она не только про футбол.

Говорят, у главы Чеченской республики в ложе на футбольном стадионе есть специальный микрофонФото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

2. «Лет ми спик фром май харт!».

Виталий Мутко, министр спорта перед выборами страны-хозяйки ЧМ-2018

Как же скучно без Виталия Мутко! То время, что Виталий Леонтьевич стоял у руля были настоящим фейерверком. А когда Мутко вышел на международный уровень, это был огонь! «Ноу криминалити! - комментировал он ход подготовки России к чемпионату мира. - Ворлд кап из Раша из ноу проблем!». И потрясенные иностранные журналисты с изумлением смотрели на свои диктофоны. Но в народ пошла другая английская фраза Виталия Мутко. «Лет ми спик фром май харт!» - такими словами он начал свою речь перед выборами России в качестве страны, где пройдет футбольный чемпионат мира. И на долгие годы в стране эти слова стали лучшим вступлением к любому тосту.

1. «Ваши ожидания – ваши проблемы»

Андрей Аршавин, лидер сборной России после провала на Евро-2012

В карьере Андрея Аршавина была «бронза» Евро-2008, выигранный с «Зенитом» Кубок УЕФА, и голы за лондонский «Арсенал». Но в футбольную историю он вошел благодаря этой фразе. Потому что она - девиз всего российского футбола, и не только его. Ее хорошо бы выбить золотыми буквами над каждым стадионом страны. Аршавин ее произнес после грандиозного провала сборной России на Евро-2012. И тут же перестал быть самым популярным футболистом страны. Андрей недавно закончил карьеру, и стал самым звездным экспертом на «Матч-ТВ». Но все равно не сказал еще ничего, равного по глубине и смыслу.