2020-07-14T11:47:50+03:00
Звезды

«Кровь из глаз»: Ольга Бузова провела пьяный эфир в «Доме-2»

Возмущенные зрители просят уволить телеведущую с насиженного бревна [видео]
Елена ПЕТРОВА
Поделиться:
Комментарии: comments6
Между тем, поющая ведущая в своём Инстаграме попыталась извиниться за свой конфуз ещё до выхода эфираМежду тем, поющая ведущая в своём Инстаграме попыталась извиниться за свой конфуз ещё до выхода эфираФото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ
Изменить размер текста:

Ветеран скандальной телестройки Ольга Бузова уже 16 лет не сходит с экранов. Первые четыре года Оля строила любовь на проекте, а затем доросла до его ведущей. Первое время над Бузовой откровенно посмеивались, а ее безграмотные фразы расходились на цитаты. Тем не менее, вчерашняя участница продолжала работать над собой и спустя годы стала лицом «Дома-2» - ушёл страх, появилась уверенность.

Видимо, за столько лет проект стал для поющей ведущей вторым домом, и она совершенно перестала обращать внимание на камеры, думать о том, что каждый день эфиры смотрят миллионы телезрителей. Тем более, что публика давно приняла ошибки Бузовой, считая их своеобразной изюминкой. Однако, даже такая лояльная аудитория вряд ли была готова к тому, что Оля выйдет на лобное место под градусом.

Именно такой скандал разгорелся с вечерним эфиром от 13 июля. От зрителей и, в первую очередь, участников телестройки не укрылось, что ведущая была навеселе. Так, открывая программу, звезда заплетающимся языком произнесла несколько дежурных фраз и даже не смогла выговорить фамилию своего соведущего, назвав его Черкарсовым вместо Черкасова.

_dom2_dom2__really__dom2_dom2__really_
Пьяная Ольга Бузова насмешила зрителей и участников "Дом-2"
59 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

В этот вечер на проект пришли шесть новых участниц, одна из которых представилась Марсиагой.

- И как мне, простой смертной, к тебе обращаться? Я с планеты Земля, я вот на земле. Вот ты с Марса. Зачем тебе простой человек, простой землянИн, - неправильно поставив ударение, обратилась к новенькой Бузова.

Но больше всего претензий в этот вечер было озвучено к парням из «Дома-2». «Вот ты мужчина, ты же мужчина?», - настойчиво задавала вопрос ведущая. От другого участника, который не претендует на роль интеллектуала, Оля пыталась добиться, какое его любимое произведение Шекспира, и доказывала, что он «дешевка», так как спит с девушкой без любви.

В какой-то момент Ольга встала с насиженного бревна и решила устроить сеанс психотерапии одному из парней.

- А чего ты волнуешься? Ты дрожишь. У тебя верхняя губа трясётся и нижняя, - заглядывая участнику в глаза, пытала его ведущая. - Вот сколько тебе лет? Представь, что здесь никого нет. Вот я здесь сижу, у меня вот так живот торчит... Тебе нравится новенькая Девочка, оставляем? Давай, чтобы я не просто так села к тебе. Я тебе дала силу. Давай, сделай заявление ко всему коллективу.

Ольга Бузова провела пьяный эфир в «Доме-2»

Ольга Бузова провела пьяный эфир в «Доме-2»

Под занавес шоу звезда, вопреки правилам телепроекта, ни одну из новеньких участниц не стала отправлять за ворота.

- Я оставляю вам всех - от слова всех - девушек, и вы со всеми с ними разбираетесь, - объявила ведущая в финале выпуска. - Да, я очень добрая, это вам мой подарок!

Такое поведение телеведущей задело поклонников «Дома-2». «Что она себе позволяет? Она же откровенно пьяная!», «Кровь из глаз!», - возмущаются зрители на форумах. А другие и вовсе требуют немедленной отставки главной звезды проекта: «Давно пора уволить Бузову!».

Между тем, поющая ведущая в своём Инстаграме попыталась извиниться за свой конфуз ещё до выхода эфира.

- У меня было ужасное настроение, я встретилась с подружками, немного расслабилась. И впервые за 16 лет позволила себе выйти на лобное место с ярким блеском в глазах. Надеюсь, что вы мне это простите, - кокетливо объяснилась Оля, но уже через несколько минут удалила видео с оправданиями.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Создатель «Дома-2» раскрыл Собчак секрет успеха Бузовой: «На нее смотрят и думают – боже, какая дура!»

Поющая телеведущая повышает самооценку других женщин (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Ольга Бузова: досье KP.RU»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Работа "Северного потока" временно приостановлена
Ученые нашли подтверждение термину «ковидиот»: отказ носить маски связан с умственными способностями
Ученые Британии предупреждают, что вторая волна Covid-19 зимой может привести к 120 000 смертей
Появилось видео взрыва российского патруля в Сирии
Украинские депутаты легализовали игорный бизнес в стране
В Сирии террористы подорвали российский патруль во время патрулирования
Естественный иммунитет к коронавирусу может развиться только у 10 процентов населения мира
В Томской области предприятиям общепита и спорта окажут дополнительную помощь
В Вологодской области убирают КПП на въезде в регион
В России вылечившихся от коронавируса за сутки оказалось больше, чем заразившихся
В Роскачестве рекомендовали ограничить доступ детей к нецензурным песням
Минпросвещения запускает проект поддержки школ с плохой успеваемостью
Военные Азербайджана обстреливают село Берд в Армении
Как спать в жару без кондиционера, рассказала сомнолог
В Монголии от бубонной чумы умер 15-летний мальчик