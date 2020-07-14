Рубль не бережет: Россияне готовы отказаться от копейки

Что можно купить на мелочь? Да и примут ли ее? Крупные продуктовые сети эти самые копейки на ценниках печатают, а на кассе деньги меньше рубля брать отказываются, округляя цену до рублей в пользу покупателя.

Готовы ли россияне отказаться от монет номиналом в одну и пять копеек? Часть населения (42%) считает, что для денежных расчетов давно достаточно монет в 10 и 50 копеек. Чуть меньше (37%) думают, что копейки надо вывести из оборота. Лишь 15% соотечественников считает, что от монеток в одну и пять копеек отказываться нельзя ни в коем случае. К таким выводам пришли в банке «Открытие», опросив 1000 человек от 18 до 60 лет с доходом от 30 до 60 тыс. рублей в месяц в городах с населением более 100 тысяч человек.

Большинство (61%) не использовало копеечную и пятикопеечную монеты несколько лет. Находятся даже те, кто в прямом смысле разбрасывается деньгами — 28% россиян оставляет копейки на кассе или выбрасывает. Но все же две трети соотечественников мелочь хранят.

Адепты мелких монет приводят такой аргумент: «Копейка — это национальный исторический символ, не менее важный, чем рубль». Также пятая часть тех, кто за копейку, считают, что мелочь полезна для ребенка, так как позволяет приучить копить деньги. Остальным монетки в один и пять копеек необходимы при расчетах.

Хоть многие россияне копейку годами не видели, монета все еще остается официальным платежным средством — ее должны принять в любом магазине. С 2012 года Центробанк не чеканит новые монеты номиналом в 1 и 5 копеек, но их хватает. В обороте копеек на 72,8 млрд рублей.

Нужно ли вывести из денежного оборота мелкие монеты номиналом в 1 и 5 копеек?

1. Да, для денежных расчетов давно достаточно монет в 10 и 50 копеек — 42%

2. Вообще все копейки надо из оборота вывести — 37%

3. Нельзя ни в коем случае — 15%

4. Затрудняюсь ответить — 5%

По данным банка «Открытие».