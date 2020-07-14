2020-07-14T14:01:47+03:00
Экономика

Наша авиация восстановится быстрее мировой, а цены на авиабилеты внутри России снизятся на 30 процентов

Премьер Михаил Мишустин попросил «Аэрофлот» организовать перевозки по туристическим маршрутам по разумным ценам [видео]
Елена КРИВЯКИНА@ElenaKrivyakina
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По прогнозу Виталия Савельева, российская авиационная отрасль восстановится после пандемии быстрее мировой.По прогнозу Виталия Савельева, российская авиационная отрасль восстановится после пандемии быстрее мировой.Фото: Кирилл ВЕРШИНИН
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Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении крупнейшему российскому авиаперевозчику - компании «Аэрофлот» госгарантий на кредиты в сумме 70 миллиардов рублей на пять лет. Об этом премьер сообщил во вторник на встрече с гендиректором «Аэрофлота» Виталием Савельевым.

В целом правительство выделило российским авиакомпаниям 23,4 миллиарда рублей компенсаций из-за сокращения пассажирских перевозок в пандемию, а также предусмотрело систему отсрочек и льгот.

По прогнозу Виталия Савельева, российская авиационная отрасль восстановится после пандемии быстрее мировой.

По его словам, в России авиационная отрасль растет темпами примерно 9-10 процентов в год, тогда как мировая - на 6%, а европейская - на 4,5%.

- Поэтому мы и восстанавливаться будем быстрее, - сделал вывод Савельев.

Главное, по его словам, восстановить число полетов. Простая иллюстрация: если до пандемии «Аэфорлот» выполнял 800 рейсов в сутки, то сейчас 300.

- Мы открываем туристический сезон в России и «Аэрофлот» мог бы быть хорошим помощником, конечно, по разумным тарифам в плане перевозок наших граждан к этим туристическим местам внутри России, - обратился Мишустин к Савельеву.

Тот в свою очередь рассказал, что «Аэрофлот» сохраняет полеты по плоским тарифам в пять городов Дальнего Востока, Калининград и Симферополь.

Савельев также рассказал, что Аэрофлот» разработал стратегию, которая предусматривает снижение цен на билеты в эконом-классе на 30 процентов. При этом «Аэрофлот» будет переориентирован на дальние рейсы. А полеты внутри России на небольшие расстояния в основном будет выполнять лоукостер «Победа». Как заявил Савельев, пассажиры «ценят качество и высокий сервис «Победы».

Глава «Аэрофлота»: Авиаотрасль РФ после пандемии восстановится быстрее мировой.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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