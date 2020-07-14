Судоверфь «Звезда» установила водонепроницаемый затвор в сухом доке

Судостроительный комплекс «Звезда» впервые в современной истории России провел операцию по установке батопорта (водонепроницаемого затвора) на крупнейшем в мире сухом доке. Плавучая конструкция длиной 114 метров и высотой 12 метров будет отделять камеру дока, дно которой расположено ниже уровня воды, от акватории залива Петра Великого Японского моря.

ДЛЯ ЛЮБЫХ ТИПОВ СУДОВ

Корпус батопорта, выполненный из судостроительной высокопрочной стали, имеет сплошную водонепроницаемую обшивку и разбит палубами и переборками на воздушные, балластные и открытые отсеки. В составе батопорта имеются балластные системы, системы осушения, вентиляции, клапаны заполнения сухого дока, а также система местного пожаротушения и пожарная сигнализация. Управление батопортом осуществляется с центрального пульта и местных постов. Еще одна особенность - наличие проезжей части на верхней палубе батопорта.

Перед установкой гидротехнического затвора специалисты судоверфи произвели затопление сухого дока. Также были выполнены работы по демонтажу ограждающей перемычки – дамбы сухого дока, а также дноуглублению в прилегающей к воротам дока акватории.

Сухой док – одно из крупнейших в мире гидротехнических сооружений размерами 485х114х15 метров и ключевой элемент второй очереди строительства судоверфи «Звезда». Сухой док позволяет строить большинство типов существующих и перспективных судов практически без ограничения тоннажа и спускового веса корпусов. На доке установлен уникальный кран типа «Голиаф» грузоподъёмностью 1200 тонн, смонтировано не имеющее аналогов в России насосное оборудование. Ввод дока в эксплуатацию намечен на текущий год.

Сухой док позволяет строить большинство типов существующих и перспективных судов, а уникальный кран типа «Голиаф» грузоподъёмностью 1200 тонн - перемещать любые необходимые грузы. Фото: пресс-служба ССК «Звезда»

ПРОЕКТ НЕ ИМЕЕТ АНАЛОГОВ

Обратим внимание, что строительство самого мощного в мире ледокола «Россия» проекта «Лидер» будет проводиться в сухом доке ССК «Звезда». Сейчас в блоке корпусных производств ведется резка первых деталей для будущего атомохода.

Судно станет самым мощным в истории мирового судостроения. Этот сложнейший с технической точки зрения проект не имеет аналогов в мире. Его ключевая задача – обеспечить круглогодичную проводку коммерческого флота по Северному морскому пути. Длина нового атомохода составит 210 метров, ширина - 47 метров, осадка - 13 метров. Ледокол «Россия» будет оснащен двумя атомными реакторами, четырьмя турбинами и четырьмя гребными электродвигателями. Общая мощность энергоустановок ледокола составит 120 МВт, что позволит судну преодолевать льды толщиной более 4 метров со скоростью 2 узла. При толщине льда 2 метра скорость ледокола составит до 12 узлов.

Судостроительный комплекс «Звезда» создается консорциумом предприятий во главе с компанией «Роснефть» по поручению президента России Владимира Путина. В настоящее время портфель заказов верфи насчитывает свыше 40 судов, с учетом опционов – 59 судов. Пилотную загрузку комплексу обеспечивает компания «Роснефть», разместившая заказ на 28 судов. В продуктовую линейку «Звезды» войдут суда водоизмещением до 350 тыс. тонн, элементы морских платформ, суда ледового класса, коммерческие суда для транспортировки грузов, в том числе техника, которая ранее в России не выпускалась в связи с отсутствием необходимых спусковых и гидротехнических сооружений.