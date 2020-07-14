Врач рассказал, когда можно удалить клеща самостоятельно

В Подмосковье с начала сезона зарегистрировано более 8 тысяч обращений в медучреждения в связи с укусами клещей. Но по сообщению Роспотребнадзора, эти цифры не превышают средних многолетних значений. Но что значит эта статистика, если укусили лично вас? Что в этой ситуации делать? «КП» обратилась за разъяснениями к врачу общей практики, заведующему отделением неотложной и экстренной помощи Европейского Медицинского Центра Александру Доленко.

Почему укусы клещей опасны?

К клещам нужно относиться внимательно, потому что они – переносчики бактерий и вирусов. Для человека очень опасен вирус клещевого энцефалита, а также некоторые бактерии, например, боррелии, анаплазмы, риккетсии и эрлихии, которые при попадании в организм человека тоже могут вызывать довольно неприятные заболевания.

- Поэтому, если вы выезжаете на природу, посмотрите в интернете карту эндемичных районов по распространению клещевого энцефалита, - рекомендует врач Александр Доленко. - Если вы собираетесь в регион, неблагополучный в плане распространения клещей с энцефалитом, то лучше заблаговременно пройти вакцинацию.

Симптомы, которые должны насторожить после укуса клеща

Высокая температура, слабость, ломота в мышцах, головная боль, тошнота. Если эти симптомы появляются, немедленно обратитесь к врачу и обязательно расскажите ему, что вас укусил клещ.

Самые распространенные бактерии, живущие в клещах, – это боррелии. Если они попали в организм, то симптомы будут такие же, как и при инфицировании клещевым энцефалитом, но на месте укуса появится кольцевидное красное пятно неправильной формы, при этом центр укуса побелеет.

Куда нести клеща?

Основное место приема клещей для исследования в Москве – это Центр гигиены и эпидемиологии, который расположен в Графском переулке. Или региональные эпидемиологические центры, а также любые частные центры, которые занимаются исследованиями клещей. Если клеща удаляет доктор, то он обязательно отправляет его на исследование.

Почему нужно исследовать клеща?

По мнению врачей, после укуса клеща есть всего три – четыре дня для установления факта, а есть и в этом клеще какие-то опасные заболевания, и для того, чтобы принять соответствующие меры.

Если клещ исследован, и в нем ничего не обнаружено, то можно расслабиться. Ваша клещевая история окончена. Если же случилось самое неприятное и в клеще обнаружен вирус энцефалита, то в течение 96 часов после укуса клеща необходимо провести экстренную профилактику, то есть ввести специальный иммуноглобулин внутримышечно.

Процедура делается в травмпунктах, а также в институте имени Склифосовского. Если в клеще нашли бактерии, что это не так страшно, но тоже требует внимания. Нужно будет встретиться с врачом в течение одного – двух дней, и он разработает тактику лечения. Взрослым врач в таких случаях может назначить профилактический курс антибиотиков. Для детей педиатры также назначат курс антибиотиков, только в отличие от взрослых из других групп. Если укусил клещ, и у нас нет возможности отправить его на исследование, клеща, например, выбросили, то доктор возьмет ребенка под наблюдение и назначит анализы на антитела через две недели.

Можно ли удалять клеща самостоятельно?

Принцип здесь такой: чем дольше клещ находится, присосавшись к телу человека, тем выше вероятность того, что со слюной клеща в организм проникнут и вредные вирусы и бактерии. Поэтому врачи рекомендуют при обнаружении клеща на теле обратиться к специалисту - медику, чтобы это маленькое животное удалили правильно и без последствий.

Но если до врачей в ближайшие часы не добраться, стоит удалить его самостоятельно, соблюдая все правила безопасности.

Как удалить кровопийцу?

Клещ присосался недавно, если его размер такой же, как в природе, то есть 4 – 5 мм. У кровопийцы в это время хорошо видно брюшко продолговатой формы и голова, иногда можно увидеть и два черных зуба, которые еще не вошли глубоко в кожу. В таком случае избавиться от клеща довольно легко.

Лучше делать это при помощи приспособления, которое свободно продается в аптеках, в интернет-магазинах - маленькое пластиковое устройство, напоминающее гвоздодер - стоит недорого, но при этом действует эффективно. Принцип таков. Клещ подхватывается при помощи этого приспособления под самую головку, аккуратно, с двух сторон, и потом при помощи вращающихся движений выкручивается. Нельзя вытягивать или выдергивать, чтобы голова или зубчики не остались в теле.

После удаления клеща место укуса надо обработать йодом, зеленкой или антисептиком на основе спирта.

Если вы вырвали клеща сами, а место укуса покраснело и появился отек, это должно насторожить. В этом случае следует все-таки обратиться к врачу.

Снятого клеща нужно отвезти на исследование на предмет вирусов и бактерий.

Когда клеща точно самостоятельно удалять не стоит?

Если вы видите только брюшко, а вокруг места присасывания появился отек и покраснения, - это признак того, что клещ на теле находится довольно долго. А значит, слюны клеща в организм тоже попало немало и если там есть вирусы и бактерии, то вероятность их попадания в организм человека значительно увеличивается. В таком случае клеща удалить сложнее даже для специалиста. Может случиться так, что оторвутся один или два зубчика клеща, что может привести к воспалению мягких тканей, нагноению, образованию абсцессов.

ВАЖНО

Если вас укусил клещ, вы его сами удалили и никаких симптомов в себе не заметили, а клеща потеряли, то через две недели сдайте кровь на антитела к вирусу энцефалита и бактериям боррелиям. Если анализы будут плохими, обратитесь к врачу-инфекционисту, он назначит терапию. При выявлении антител к боррелиям врач общей практики или инфекционист составит схему лечения курсом антибиотиков.

КСТАТИ

«В Подмосковье каждый третий клещ инфицирован боррелиозом» - эксперт Минздрава предупредил о рисках заражения во время праздников на природе

Об опасностях, которые могут ожидают отдыхающих, и способах уберечься рассказал профессор-вирусолог Александр Лукашев (подробности)