Звезда "Дома-2" откровенно высказался о зависимости Ольги Бузовой после пьяного шоу

Давненько не было скандальных инфоповодов про Ольгу Бузову. Последний громкий случился 9 мая, когда теледива песней поздравляла ветеранов в военной форме, при полном макияже и с браслетами по цене квартиры на руках. После этого наступил период затишья. Даже мнимое похищение в центре Москвы четыре дня назад прошло почти незамеченным. И вот 13 июля, смотря вечерний эфир "Дома-2", зрители глазам своим не поверили. Их любимица заплетающимся языком общается с участниками шоу прямо на лобном.

Ольга Бузова пришла на эфир передачи "Дом-2", которую она ведет более десяти лет, навеселе. Звезда скандальной телестройки даже не смогла выговорить фамилию своего соведущего, назвав его "Черкарсовым" вместо Черкасова.

Такое поведение телеведущей возмутило общественность. Многие потребовали немедленной отставки главной звезды проекта. Сама поющая ведущая поспешила извиниться за конфуз. Мол, было ужасное настроение, встретилась с подружками, немного расслабилась. "И впервые за 16 лет позволила себе выйти на лобное место с ярким блеском в глазах. Надеюсь, что вы мне это простите", - кокетливо объяснилась Оля. Но через несколько минут по неизвестной причине видео оправданий удалила.

_dom2_dom2__really_ Пьяная Ольга Бузова насмешила зрителей и участников "Дома-2"

Меж тем скандал и не думает утихать. Напротив, появляются шокирующие подробности жизни Бузовой. Так, звезда "Дома-2" Рустам Солнцев ничего необычного в поведении артистки не увидел.

Напротив, назвал произошедшее логичным. "Ну ладно вам, разорались - бухая Буз ведет лобное. Все логично, «Дом-2» берет новые высоты. Назову это новой нормальностью. Хотя, может, зависимость женщины стала настолько сильна, что лезет в сюжеты. Ничего хорошего тут нет, в любом случае", - написал Рустам в блоге.

А скандальный блогер Лена Миро и вовсе пишет: "То, что Ольга Бузова спилась, уже ни для кого не секрет". В качестве аргумента обозревательница привела в пример райдер певицы на гастролях по Сыктывкару: "Пять банок энергетического напитка, бутылка белого сухого вина (Франция, Италия), бутылка элитного коньяка и кальян на время всего нахождения артиста на площадке".

Теперь же, по словам Лены, дело дошло до того, что Бузова заявляется на работу пьяной. "Это, как мне известно, предпоследняя стадия алкоголизма, за которой следует увольнение и полная деградация личности под кустом. Жесть, конечно. Дает гастроли в коровниках за бутылку, а скоро уже не будет и этого", - возмущается Миро.

Меж тем пользователи соцсетей оставляют тревожные сообщения. Многие интересуются, давно ли у Бузовой проблемы с алкоголем. И только ли с алкоголем. "Да она всегда под чем то"? "Бухает...", "Ужас ужасный. Лыка не вяжет. Пока человек скрывает, что он пьет, у него совесть есть. У Бузовой совести нет", "И давно у нее проблемы с этим?", "А алкоголь ли это", - пишут встревоженные поклонники.