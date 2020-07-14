Дмитрий Песков прокомментировал заявление полпреда президента Юрия Трутнева о ситуации в Хабаровске

- Вот вчера Юрий Трутнев в Хабаровске заявил буквально следующее: «Я считаю, что сейчас работа руководства Хабаровского края организована плохо. И у меня есть на это основания». Ну, и он привел цифры, конкретные, все их знают. О том, как испортился инвестиционный климат в Хабаровском крае. Значит ли это, Дмитрий Сергеевич, что Юрий Трутнев, в какой-то степени, озвучил позицию Кремля?

- Юрий Трутнев является полпредом президента (в Дальневосточном федеральном округе. - А.Г.), поэтому, разумеется, - да...

И он курирует этот регион. Курируя регион, он, естественно, обладает всеми данными его развития.

По некоторым параметрам, там очень положительная динамика, там есть успехи. По определенным параметрам, о которых, в частности, говорил Трутнев, - выделялись деньги на строительство объектов, эти объекты не были достроены или не были построены. И так далее...

Там Трутнев, как раз, отметил отставание и недоработки. Именно об этом он говорил.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/790437" frameborder="0"></iframe> Четвертый день протестов в Хабаровске в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала.Владимир ВОРСОБИН

- Главная какая задача?

- Сейчас, конечно, очень важно, о чем, собственно, тоже говорил Трутнев, - региону сохранить управляемость.

И, главное – региональные власти должны выполнять те функции, которые необходимы, - несмотря на ситуацию, которая возникла в связи с арестом губернатора Фургала.

- Спасибо!

- Пожалуйста.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/790420" frameborder="0"></iframe> Дмитрий Песков - «Комсомольской правде» - о заявлении Юрия Трутнева.Александр ГАМОВ

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