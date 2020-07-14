2020-07-14T14:12:30+03:00
Туризм

Майя Ломидзе: 8 стран готовы принять российских туристов хоть завтра

В Ассоциации туроператоров России оценили реальность возобновления международного туризма в июле–августе 2020 года
Юлия СМИРНОВА
Поделиться:
Отпускники, мечтающие во что бы то ни стало отдохнуть в Турции, Греции или на Кипре, чувствуют себя, мягко говоря, дезориентированными.Отпускники, мечтающие во что бы то ни стало отдохнуть в Турции, Греции или на Кипре, чувствуют себя, мягко говоря, дезориентированными.Фото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

Отпускники, мечтающие во что бы то ни стало отдохнуть в Турции, Греции или на Кипре, чувствуют себя, мягко говоря, дезориентированными. Потому как противоречащие друг другу новости появляются едва ли не каждый день. То говорят – до осени не надейтесь. То списки стран публикуют – Роспотребнадзор разрешил, с 15 июля полетим. Авиакомпании продавали билеты в Турцию и Европу на июль, сейчас отменили рейсы. Зато появились билеты на август. А вдруг с ними будет так же?

Точки над i взялась расставить Майя Ломидзе, исполнительный директор Ассоциации туроператоров России. Впрочем, полной ясности все равно нет.

- Туристический сезон 2020 года крайне сложный. И главная сложность – в максимальной неопределенности. Официально список стран, с которыми Россия может в ближайшее время возобновить авиасообщение, не обнародован. Он появится в самое ближайшее время и будет сформирован Минтрансом на основе рекомендаций Роспотребнадзора. Дедлайн – 15 июля.

Но формирование этого списка не означает, что туда немедленно, уже с 16 июля или даже с двадцатого, полетят самолеты. Возобновление полетов будет происходить постепенно и на основе взаимности. Наш прогноз: первый этап открытия международного авиасообщения начнется не раньше августа. Но не ясно, в какой декаде августа это произойдет – с первого числа или после 15-го.

Есть 8 стран, которые готовы принимать российских туристов хоть завтра. При условии, что Россия будет готова отправлять туда самолеты. Это Турция, Египет, ОАЭ, Хорватия, Куба, Доминикана, Мексика, Мальдивы. У каждой свои условия въезда, чаще всего нужна справка об отсутствии коронавируса.

16 июля станет понятно, когда и на каких условиях откроется Абхазия. В ближайшие день – два примет решение Италия. К концу июля – Испания. По предварительной информации, и Италия, и Испания могут включить Россию в списки стран, откуда готовы принимать туристов.

Международное авиасообщение, напомню, есть и сейчас. Другой вопрос, что оно не касается туристов. Можно отправиться в некоторые зарубежные страны для лечения, обучения, с визитом к родственникам по серьезным причинам - например, если они болеют. А также если есть есть вид на жительство.

КОНКРЕТНО

На каких условиях популярные курорты готовы принимать наших отпускников

Турция — выборочный тест на коронавирус

Куба — тест на Covid-19 по прилету, делается бесплатно

Египет — измерение температуры в аэропорту, заполнение декларации здоровья

Доминикана - измерение температуры в аэропорту, заполнение декларации здоровья

Мексика — заполнение анкеты в аэропорту

ОАЭ — справка об отсутствии коронавируса, выданная не раньше чем за 96 часов до прилета

Хорватия — справка об отсутствии коронавируса, полученная максимум за 48 часов

По данным АТОР.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Полиция заинтересовалась опытами на украинцах в биолабораториях США
Песков - об акциях протеста в Хабаровске: "Эмоциональный посыл жителей понятен, но речь об очень серьезных обвинениях"
Армения рассчитывает на российскую помощь в решении конфликта с Азербайджаном
СК нашёл новые преступления Абызова и задержал ещё двух фигурантов
В США казнят убийц детей: Верховный суд отменил запрет на процедуру
Два армянских офицера погибли в конфликте с Азербайджаном
Россия оказалась третьей по популярности страной для отпуска среди украинцев
Пульты для телевизоров приравняли к электронным сигаретам: запрещен их ввоз в Россию
Названы восемь стран, готовые уже сейчас принять российских туристов
Законопроект, приравнивающий отчуждение российских территорий к экстремизму, принят в I чтении
Водители не гудят, людей меньше: Появилось видео четвертого дня протестов в Хабаровске
Лукашенко зарегистрирован кандидатом в президенты
ЦИК Белоруссии зарегистрировал бывшего оппозиционного депутата Канопацкую кандидатом в президенты
Опубликованы первые результаты ЕГЭ
Эксперты: заразность пациентов с коронавирусом не зависит от тяжести болезни
Защита Ефремова закончила ознакомление с материалами следствия по делу
ЦИК Беларуси снял с выборов на пост президента Валерия Цепкало