Майя Ломидзе: 8 стран готовы принять российских туристов хоть завтра

Отпускники, мечтающие во что бы то ни стало отдохнуть в Турции, Греции или на Кипре, чувствуют себя, мягко говоря, дезориентированными. Потому как противоречащие друг другу новости появляются едва ли не каждый день. То говорят – до осени не надейтесь. То списки стран публикуют – Роспотребнадзор разрешил, с 15 июля полетим. Авиакомпании продавали билеты в Турцию и Европу на июль, сейчас отменили рейсы. Зато появились билеты на август. А вдруг с ними будет так же?

Точки над i взялась расставить Майя Ломидзе, исполнительный директор Ассоциации туроператоров России. Впрочем, полной ясности все равно нет.

- Туристический сезон 2020 года крайне сложный. И главная сложность – в максимальной неопределенности. Официально список стран, с которыми Россия может в ближайшее время возобновить авиасообщение, не обнародован. Он появится в самое ближайшее время и будет сформирован Минтрансом на основе рекомендаций Роспотребнадзора. Дедлайн – 15 июля.

Но формирование этого списка не означает, что туда немедленно, уже с 16 июля или даже с двадцатого, полетят самолеты. Возобновление полетов будет происходить постепенно и на основе взаимности. Наш прогноз: первый этап открытия международного авиасообщения начнется не раньше августа. Но не ясно, в какой декаде августа это произойдет – с первого числа или после 15-го.

Есть 8 стран, которые готовы принимать российских туристов хоть завтра. При условии, что Россия будет готова отправлять туда самолеты. Это Турция, Египет, ОАЭ, Хорватия, Куба, Доминикана, Мексика, Мальдивы. У каждой свои условия въезда, чаще всего нужна справка об отсутствии коронавируса.

16 июля станет понятно, когда и на каких условиях откроется Абхазия. В ближайшие день – два примет решение Италия. К концу июля – Испания. По предварительной информации, и Италия, и Испания могут включить Россию в списки стран, откуда готовы принимать туристов.

Международное авиасообщение, напомню, есть и сейчас. Другой вопрос, что оно не касается туристов. Можно отправиться в некоторые зарубежные страны для лечения, обучения, с визитом к родственникам по серьезным причинам - например, если они болеют. А также если есть есть вид на жительство.

КОНКРЕТНО

На каких условиях популярные курорты готовы принимать наших отпускников

Турция — выборочный тест на коронавирус

Куба — тест на Covid-19 по прилету, делается бесплатно

Египет — измерение температуры в аэропорту, заполнение декларации здоровья

Доминикана - измерение температуры в аэропорту, заполнение декларации здоровья

Мексика — заполнение анкеты в аэропорту

ОАЭ — справка об отсутствии коронавируса, выданная не раньше чем за 96 часов до прилета

Хорватия — справка об отсутствии коронавируса, полученная максимум за 48 часов

По данным АТОР.